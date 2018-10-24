РСЗО "Ураган" отремонтировали, а где искать реактивные снаряды? Зрада для ВСУ

ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Это одна из самых дальнобойных и мощных РСЗО, стоящих на вооружении наших войск.

На неделе президент Украины Пётр Порошенко с привычным майданным пафосом объявил о том, что ВСУ получили партию отремонтированных РСЗО «Ураган». Из заявления Порошенко в Фейсбуке:Президент Украины напомнил, что «Ураган» может произвести залп из 16-ти реактивных снарядов за 20 с, «гарантированно поразив цели на расстоянии до 35 км».Однако на самой Украине возникли определённые вопросы по поводу президентского пафоса. Дело в том, что серия взрывов и пожаров на арсеналах министерства обороны Украины уже привела к тому, что с оснащённостью боеприпасами ВСУ испытывают проблемы. Безусловно, проблемы есть не по всем номенклатурным позициям. Однако случай с «Ураганами» именно тот, когда сами вооружения есть, а с боеприпасами к ним – «беда».Так, наиболее обширные запасы 220-мм реактивных снарядов хранились на арсенале №6, расположенном в районе населённого пункта Дружба Ичнянского района (Черниговская область). В первую очередь речь идёт о хранении там НРС (неуправляемых реактивных снарядов) 9М27Ф с осколочно-фугасной головной частью. Там же на одной из площадок размещались НРС 9М27С с зажигательной составляющей. Так называемый «Абрикос». 9М27С было меньше, однако вполне достаточно для превращения в пепелище не только самого арсенала, но и прилегающей к складам территории.Другими словам, «Ураганы» у Порошенко есть, заряжающие машины есть, а вот чем заряжать – большой вопрос.Проблема с потерей основных запасов реактивных снарядов РСЗО для Украины усугубляется тем, что в стране нет (по крайней мере, на начало 2018 года не было) достаточных производственных мощностей для выпуска боеприпасов к «Градам», «Смерчам» и «Ураганам». Так, в 2017 году в интервью РИА Новости генконструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец отметил, что единственным КБ на Украине, которое технически могло создавать НРС, являлось КБ «Южное». Однако, по словам Николая Макаровца, который сам в своё время работал в «Южном», «до настоящего момента там нет оборудования, которое бы позволило создать корпус ракеты и сопловой блок» - в целом боеприпас - большого калибра – те же 220 мм.Получается, что Украине нужно либо вкладывать миллиарды в создание соответствующих мощностей, либо искать уже произведённые боеприпасы на стороне. Например, есть они у Молдавии. Но Кишинёв часть из них не контролирует, так как она находится на территории ПМР. Плюс к тому - захотят ли молдавские власти делиться с Киевом тем, что «нужно самим»?..