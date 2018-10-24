Проект государственной национальной политики РФ разработан. Каков вектор?
В четверг Совет по межнациональным отношениям при президенте России должен рассмотреть новую редакцию Стратегии государственной национальной политики, разработанную Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), сообщает Коммерсантъ.
По данным газеты, обновленный документ стал более компактным и «коррелируется с изменениями», произошедшими за последние 6 лет.
Новая редакция станет документом стратегического планирования в области нацбезопасности, основанного не только на конституции (как ранее), но и других законах – «О безопасности», «О стратегическом планировании» и др.
Вызовами и угрозами для России в проекте названы международный терроризм и экстремизм, возникновение очагов напряженности в результате переноса на территорию РФ идеологии зарубежных региональных конфликтов, сепаратизм и гиперболизация региональных интересов, незаконная миграция, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство, отток русского населения с Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
В документе также прописано положение (было удалено из предыдущего варианта) о «государствообразующей роли русского народа» и о едином культурном (цивилизационном) коде, объединяющем современное российское общество.
Народы, национальности, этнические общности определяются в документе как «совокупность лиц, свободно определяющих» свою национальную, религиозную и культурную принадлежность. В целом же российская нация является сообществом равноправных граждан различной этнической и иной принадлежности, осознающих свою государственную и гражданскую общность с российским государством.
В свою очередь единство заключается в признании гражданами суверенности, государственной целостности РФ и единства правового пространства.
В документе также появилась задача по этнокультурному развитию народов России, а также о формировании у молодежи гражданской идентичности и чувства патриотизма».
Газета напоминает, что против разработки закона о единой российской нации, работа над которым началась в 2016 году, выступили главы национальных республик в составе РФ, заявившие, что принятие подобного документа приведет к исчезновению этноса. В августе прошлого года концепция закона была представлена в аппарат президента, но документ так и не появился. В декабре подготовку проекта решили отложить, а ФАДН поручили обновить стратегию госнацполитики.
При этом, по словам экс-министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова, комментировать обновленный документ еще рано, поскольку его еще не оценило главное правовое управление президентской администрации.
По данным газеты, обновленный документ стал более компактным и «коррелируется с изменениями», произошедшими за последние 6 лет.
Новая редакция станет документом стратегического планирования в области нацбезопасности, основанного не только на конституции (как ранее), но и других законах – «О безопасности», «О стратегическом планировании» и др.
Вызовами и угрозами для России в проекте названы международный терроризм и экстремизм, возникновение очагов напряженности в результате переноса на территорию РФ идеологии зарубежных региональных конфликтов, сепаратизм и гиперболизация региональных интересов, незаконная миграция, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство, отток русского населения с Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
В документе также прописано положение (было удалено из предыдущего варианта) о «государствообразующей роли русского народа» и о едином культурном (цивилизационном) коде, объединяющем современное российское общество.
Народы, национальности, этнические общности определяются в документе как «совокупность лиц, свободно определяющих» свою национальную, религиозную и культурную принадлежность. В целом же российская нация является сообществом равноправных граждан различной этнической и иной принадлежности, осознающих свою государственную и гражданскую общность с российским государством.
В свою очередь единство заключается в признании гражданами суверенности, государственной целостности РФ и единства правового пространства.
В документе также появилась задача по этнокультурному развитию народов России, а также о формировании у молодежи гражданской идентичности и чувства патриотизма».
Газета напоминает, что против разработки закона о единой российской нации, работа над которым началась в 2016 году, выступили главы национальных республик в составе РФ, заявившие, что принятие подобного документа приведет к исчезновению этноса. В августе прошлого года концепция закона была представлена в аппарат президента, но документ так и не появился. В декабре подготовку проекта решили отложить, а ФАДН поручили обновить стратегию госнацполитики.
При этом, по словам экс-министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова, комментировать обновленный документ еще рано, поскольку его еще не оценило главное правовое управление президентской администрации.
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