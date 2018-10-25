Православие: раскол, похожий на развод



Киево-Печерская лавра — святыня для каждого православного







«Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе».

Очень хотелось бы в этих заметках однозначно встать на сторону Русской православной церкви. Если бы не одно «но». К сожалению, и её представители не смогли удержаться от «кухонных разборок» с господами, страстно жаждущими крушения Третьего Рима. Но по крайней мере, в Москве хотя бы сумели удержаться от прямого разговора о деньгах.О том, что Филарет и филаретовцы пошли на раскол с московским патриархатом задолго до «оранжевой революции», майдана и возвращения Крыма, верующие, как в России, так и на Украине, знали всегда. Знали, но предпочитали эту тему не будировать, помня, что «филаретовцев» мало, а самых упёртых из них обратно в православие всё одно не вернуть. Да и не очень надо, тем более что сами они если и покаются, то вполне могут «обмануть». Как это уже не раз делал их самозваный патриарх.В Константинополе-Стамбуле очень долго не спешили изменять Филарету и его то ли союзнику, то ли сопернику из автокефальной украинской церкви Макарию статус самозванцев на некое легальное положение. Ни майдан, где особо отличиться стремились не филаретовцы, а униаты и просто католики, ни Крым, ни война на Донбассе не подтолкнули к этому владыку Варфоломея. Что же изменилось сейчас? Изменилось настолько, что Варфоломей не испугался даже анафемы из Москвы.Во-первых, незадолго до президентских выборов в незалежной вдруг резко осмелел президент Порошенко, глава украинского государства, всё ещё полагающий себя православным. При этом он напрочь забыл о том, что и на Украине, как в любой демократической стране, церковь тоже отделена от государства. Удивляться не стоит: ведь автокефалия православной церкви на Украине — пусть и не самая главная, но едва ли не самая излюбленная идея Порошенко. Да, куда чаще ему приходится говорить о «евроинтеграции», её он тоже очень любит, но это, согласитесь, чужая и уже очень давняя идея. А автокефалию вполне можно записать в свои. Порошенко не зря с таким усердием проводил соответствующее решение через Раду, он несколько раз ездил в Фанар (резиденцию патриарха Варфоломея в Стамбуле), не раз говорил с Варфоломеем, даже обещал Константинопольскому патриархату деньги.Вот тут-то и кроется чуть ли не главный секрет православного «раскола». По всей видимости, что-то сильно меняется в самой системе финансирования вселенских православных. Откуда возьмутся большие деньги на Украине, которая в долгах как в шелках? Не так важно, тем более что напрямую финансово подкармливать фактически чужих попов – это верх неприличия. Зато есть вполне прозрачный расчёт на те средства, которые могут получить «вселенские православные», если вступят в открытое противостояние с московской церковью, а значит и с Москвой.В таком случае обещанные Порошенко «украинские деньги» могут и вовсе не понадобиться. И всё это не более чем сиюминутная конъюнктура. Как верно отметил кто-то из журналистов, «когда речь заходит о серьёзных проблемах церковной жизни, оживают старые споры и очень древние противоречия». Пока же в Константинопольском патриархате явно прочувствовали вероятность резкого снижения суммы поступлений от весьма многочисленных «избранных» православных из России. Ведь их родина уже не первый год находится под санкциями, и под удар уже попал главный русский офшор – остров Кипр.К тому же в России набирает ход дедолларизация, и капиталы потянулись уже не из страны, а в страну, а тут ещё и на восстановление Сирии средства могут понадобиться. Не всё же «заработанное непосильным трудом» по квартирам «настоящих полковников» (вроде Захарченко) расталкивать. При этом параллельно, во избежание разного рода рисков, надо и в Иерусалим, причём не только в «русскую Палестину», всё больше долларов и евро переправлять. Понятно, извините за повтор, что вместо денег русских олигархов в Стамбул-Константинополь должны прийти какие-то иные средства. И не так важно, где будет находиться их источник – в Ватикане или в Вашингтоне.Всё это, разумеется, только домыслы обозревателя, практически не подтверждённые фактами. Но хуже всего то, что приходишь к таким мыслям не после блужданий по просторам интернета, а исключительно после того, как знакомишься с риторикой некоторых представителей Московского патриархата. Нет, нынешний председатель отдела внешних церковных связей патриархата митрополит Волоколамский Иларион в своих высказываниях по-прежнему очень и очень аккуратен. Даже после того, как Русская православная церковь причислила Варфоломея к раскольникам.Он лишь констатирует, что РПЦ не может признать «то право, которое Константинопольский патриарх себе присвоил», позволяющее Варфоломею единолично принимать апелляции от поместных православных церквей, «вторгаться на каноническую территорию православных церквей, разбойничать, создавать какие-то свои структуры без ведома церквей и аннулировать те документы, которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности, которая сохранялась на протяжении всего этого времени».Зато руководитель пресс-службы московского патриархата Александр Волков, выступая в МИА «Россия сегодня», не преминул обвинить Константинополь в том, что тот фактически дал украинским раскольникам добро на захват храмов и «душехватство». Это забытый термин широко применялся в начале прошлого века, когда в западных губерниях Российской империи униаты и католики выступали единым фронтом против возвращения в православие славян Галичины.Священник Волков пошёл и дальше, то ли пугая, то ли сам опасаясь разного рода эксцессов: «Если хотя бы одна капля крови прольётся на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей». Осудив его безрассудные и антиканонические действия, отец Александр заявил, что Варфоломей «ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине».На своём недавнем заседании Священный синод РПЦ принял фактически вынужденное решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом как «полностью идентифицировавшим себя с расколом». Но при этом Москва не отрицает возможности возобновления взаимоотношений. Для этого, по свидетельству митрополита Илариона, может оказаться достаточно всего лишь извинений со стороны Фанара. Митрополит отнюдь не случайно заявлял, что РПЦ по-прежнему надеется, что Константинопольский патриархат передумает по поводу предоставления Украинской церкви автокефалии, а до этого взаимодействие с ним невозможно.Остаётся лишь надеяться, что константинопольцы всё же одумаются, а москвичи после этого будут не слишком долго размышлять, стоит ли пытаться перебить «украинскую ставку» Вашингтона и Ватикана русскими миллиардами.