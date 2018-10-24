Эксперт: существует «гарантированный способ» уничтожения США
Ядерные удары боеприпасами гиперкалибра по опасным в геофизическом смысле зонам на территории Соединенных Штатов приведут к гарантированному уничтожению страны, пишет в своей статье для газеты ВПК руководитель Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
По словам Сивкова, для предотвращения агрессии со стороны западных стран России не следует идти по стопам Советского Союза и включаться в ядерную гонку, стараясь опередить соперника по количеству боеприпасов.
Для этого, по его словам, вполне подойдет «ассиметричный ответ» в технологическом аспекте – Россия располагает технологиями создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Создание около 50 таких боеголовок для МБР или сверхдальних торпед обеспечит доставку при любом развитии ситуации хотя бы нескольких единиц до критически опасных в геофизическом смысле зон на территории США. Такими зонами могут быть разломы тихоокеанского побережья или Йеллоустоунский супервулкан. Доставленные туда боеголовки гарантированно уничтожат страну и всю транснациональную элиту, пишет эксперт.
Он отмечает, что это обстоятельство делает иррациональной масштабную ядерную войну и сводит шансы её возникновения к нулю.
По мнению Сивкова, такое оружие заставит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от разных методов давления на Россию.
Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы гибридной войны сохранятся. Однако масштабная ядерная опасность для России и всего мира будет устранена, заключает эксперт.
Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда "Москва его нарушает", и выйдут из него. Президент сообщил также, что Вашингтон продолжит совершенствовать и развивать вооружения.
К настоящему времени в РФ разработана торпеда с ядерной энергетической установкой, способная доставить к любому побережью термоядерный боеприпас мультимегатонного класса. В скором времени ожидается принятие на вооружение МБР «Сармат».
По словам Сивкова, для предотвращения агрессии со стороны западных стран России не следует идти по стопам Советского Союза и включаться в ядерную гонку, стараясь опередить соперника по количеству боеприпасов.
Для этого, по его словам, вполне подойдет «ассиметричный ответ» в технологическом аспекте – Россия располагает технологиями создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Создание около 50 таких боеголовок для МБР или сверхдальних торпед обеспечит доставку при любом развитии ситуации хотя бы нескольких единиц до критически опасных в геофизическом смысле зон на территории США. Такими зонами могут быть разломы тихоокеанского побережья или Йеллоустоунский супервулкан. Доставленные туда боеголовки гарантированно уничтожат страну и всю транснациональную элиту, пишет эксперт.
Он отмечает, что это обстоятельство делает иррациональной масштабную ядерную войну и сводит шансы её возникновения к нулю.
По мнению Сивкова, такое оружие заставит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от разных методов давления на Россию.
Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы гибридной войны сохранятся. Однако масштабная ядерная опасность для России и всего мира будет устранена, заключает эксперт.
Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда "Москва его нарушает", и выйдут из него. Президент сообщил также, что Вашингтон продолжит совершенствовать и развивать вооружения.
К настоящему времени в РФ разработана торпеда с ядерной энергетической установкой, способная доставить к любому побережью термоядерный боеприпас мультимегатонного класса. В скором времени ожидается принятие на вооружение МБР «Сармат».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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