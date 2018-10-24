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Эксперт: существует «гарантированный способ» уничтожения США

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Ядерные удары боеприпасами гиперкалибра по опасным в геофизическом смысле зонам на территории Соединенных Штатов приведут к гарантированному уничтожению страны, пишет в своей статье для газеты ВПК руководитель Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт: существует «гарантированный способ» уничтожения США



По словам Сивкова, для предотвращения агрессии со стороны западных стран России не следует идти по стопам Советского Союза и включаться в ядерную гонку, стараясь опередить соперника по количеству боеприпасов.

Для этого, по его словам, вполне подойдет «ассиметричный ответ» в технологическом аспекте – Россия располагает технологиями создания ядерных боеприпасов мощностью более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Создание около 50 таких боеголовок для МБР или сверхдальних торпед обеспечит доставку при любом развитии ситуации хотя бы нескольких единиц до критически опасных в геофизическом смысле зон на территории США. Такими зонами могут быть разломы тихоокеанского побережья или Йеллоустоунский супервулкан. Доставленные туда боеголовки гарантированно уничтожат страну и всю транснациональную элиту, пишет эксперт.

Он отмечает, что это обстоятельство делает иррациональной масштабную ядерную войну и сводит шансы её возникновения к нулю.

По мнению Сивкова, такое оружие заставит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от разных методов давления на Россию.

Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы гибридной войны сохранятся. Однако масштабная ядерная опасность для России и всего мира будет устранена, заключает эксперт.

Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда "Москва его нарушает", и выйдут из него. Президент сообщил также, что Вашингтон продолжит совершенствовать и развивать вооружения.

К настоящему времени в РФ разработана торпеда с ядерной энергетической установкой, способная доставить к любому побережью термоядерный боеприпас мультимегатонного класса. В скором времени ожидается принятие на вооружение МБР «Сармат».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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