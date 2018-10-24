Флэшка Рослякова. Что на ней?

На обнаруженной флэшке Рослякова не было материалов, которые бы могли использоваться для сборки взрывного устройства.

Добавляется, что по тем материалам о пиротехнике, которые обнаружены на цифровом накопителе информации, собрать взрывное устройство невозможно.

Продолжается расследование страшной трагедии в Керчи. При этом информация от следствия публикуется, по понятным причинам, дозировано, хотя некоторые СМИ спешат забежать вперёд и объявить о «своих версиях» произошедшего.Сотрудники следствия сообщили об обнаружении у Владислава Рослякова (а именно он проходит как главный подозреваемый по делу), покончившего с собой после кровавой расправы со сверстниками и педагогами в Керченском политехническом колледже, флэш-накопителя с проливающей некоторый свет на это дело информацией. Так, заявлено, что на флэшку Росляков скачал книги по пиротехнике и химии. При этом РИА Новости , приводя заявление сотрудника следственных органов, сообщает, что речь идёт о книгах, которые можно найти в открытом доступе.Из материала:Ранее в материалах прессы было заявлено, что на флэшке Росляков якобы хранил «сотни материалов о том, как собрать СВУ (самодельное взрывное устройство». Эта информация официально опровергнута.Напомним, что Росляков разместил в здании колледжа два взрывных устройства, одно из которых было приведено в действие дистанционно. Другое уже после развязки кровавой драмы обезвредили сотрудники полиции.Также ранее сообщалось, что Росляков якобы мог начинить СВУ содержимым боеприпасов времён ВОВ, которые находил на местах боёв за Керчь. Ответом на этот вопрос могла быть стать экспертиза взрывчатого вещества, использованного убийцей. Эта экспертиза проводится.