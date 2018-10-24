Неправильная карта Грузии может довести до тюрьмы
В парламенте Грузии зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за изготовление и распространение карт, на которых Абхазия и Южная Осетия будут указаны как отдельные государства, передает Sputnik.
Авторами документа являются депутаты от правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия».
Проект предлагает ввести в уголовный кодекс новую статью 343 со значком один, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы до 2 лет за изготовление, рекламирование, распространение, ввоз или вывоз из страны печатной карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии. К карте приравнены также «другие продукты», содержащие подобное изображение.
Эта тема стала особенно активно муссироваться во властных структурах Грузии после того, как во время 43-й Всемирной шахматной олимпиады, прошедшей в Батуми с 23 сентября по 6 октября, российская делегация раздала волонтерам сувениры, среди которых была политическая карта мира, на которой Грузия была изображена без Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона).
Стало известно также о выделении Госдепом $500 тыс. на повышение осведомленности грузин о процессе евроатлантической интеграции. Проект должен помочь Тбилиси противостоять антизападной пропаганде, а также показать грузинскому населению «всю пользу необратимого выбора» их руководства в отношении западной интеграции.
Проект рассчитан на 18 месяцев. Его реализация, по словам и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд, позволит доставить указанную информацию в самые удаленные районы страны.
Как в свою очередь заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, власти его страны отвечают противникам интеграции с Западом не пустыми словами, а успешными делами в сфере реформ, экономического прогресса и укрепления демократических ценностей. Все эти успехи демонстрируют пользу, получаемую в процессе евроинтеграции, добавил он.
Авторами документа являются депутаты от правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия».
Проект предлагает ввести в уголовный кодекс новую статью 343 со значком один, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы до 2 лет за изготовление, рекламирование, распространение, ввоз или вывоз из страны печатной карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии. К карте приравнены также «другие продукты», содержащие подобное изображение.
Эта тема стала особенно активно муссироваться во властных структурах Грузии после того, как во время 43-й Всемирной шахматной олимпиады, прошедшей в Батуми с 23 сентября по 6 октября, российская делегация раздала волонтерам сувениры, среди которых была политическая карта мира, на которой Грузия была изображена без Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона).
Стало известно также о выделении Госдепом $500 тыс. на повышение осведомленности грузин о процессе евроатлантической интеграции. Проект должен помочь Тбилиси противостоять антизападной пропаганде, а также показать грузинскому населению «всю пользу необратимого выбора» их руководства в отношении западной интеграции.
Проект рассчитан на 18 месяцев. Его реализация, по словам и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд, позволит доставить указанную информацию в самые удаленные районы страны.
Как в свою очередь заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, власти его страны отвечают противникам интеграции с Западом не пустыми словами, а успешными делами в сфере реформ, экономического прогресса и укрепления демократических ценностей. Все эти успехи демонстрируют пользу, получаемую в процессе евроинтеграции, добавил он.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter