Нацист-покойник в кресле главы Литвы? Новые страницы истории Прибалтики
У всех лимитрофов с пещерными претензиями на этническое превосходство психологические комплексы воистину гипертрофированы. Это находит свой выход различными способами. То какой-нибудь хлопец на сессии ПАСЕ резиновые перчатки для сортира наденет, то Геракла в украинцы запишут. Но Литва и здесь решила всех переплюнуть. Так как, кроме русофобии, экспортировать более нечего, Вильнюс решил объегорить даже Варшаву, применив «старый» польский же метод на новый лад. Помните, как в анекдоте – в любой непонятной ситуации нужно выкапывать Качиньского. Политически «грамотные» литовцы отыскали своего Качиньского и вот уже который месяц носятся с мёртвой тушкой «героя» по всей Литве.
Мёртвой тушкой поработали останки бывшего «лесного брата», а в простонародье нацистского бандита Адольфаса Раманаускаса по кличке Ванагас. Вроде бы что тут удивительного? Ну собрались, ну побродили с гробом в траурном торжестве, да и разошлись бы копать следующего. Но в современной Литве так не бывает. Во-первых, «исторических героев» в Литве не так уж много. Во-вторых, они с душком в прямом и в переносном смысле. А потому музыка с Ванагасом если и не будет вечной, то длительной уж точно.
Перезахоронение "Раманаускаса"
Для начала небольшая историческая справка по личности Адольфаса. Родился Адик в… США в семье литовского мигранта в 1918 году. Но на новой «родине» семейка не прижилась, поэтому снова вернулась в Литву с шикарным багажом мигрантских комплексов. Но едва устроившись на «родной земле» и даже не окончив институт, Адик был вынужден переехать вместе с семьёй из Клайпедского края в Паневежис, т.к. территорию аннексировали немцы. Как ни странно, будущий «пламенный борец» воевать с немцами не хотел в принципе. В Каунасе Адик окончил военную школу в звании лейтенанта. И Остапа понесло…
После присоединения Литвы к СССР Раманаускас принимает активное участие в так называемом июньском восстании против новой власти, которое вылилось в еврейские погромы и убийства русских и коммунистов. Когда восстание было подавлено, Адик забился в какую-то норку. Во время немецкой оккупации сторонник идеи независимости Литвы, согласно одной из версий, сидел, как говорится, тихо в кукурузе, работая преподавателем. По мнению же других непопулярных в Литве историков, Адик подвязался подрабатывать доносчиком у гитлеровцев.
Как только немецкие войска были обращены в бегство, и в Литве снова утвердилась советская власть, Раманаускас вновь стал ярым борцом за независимость в составе «лесных братьев». Парень начал восхождение в иерархии литовских бандформирований, активно агитируя запуганное войной население и пытаясь объединить отряды лесных бармалеев и централизовать управление «братьев». А как это выглядело на практике?
Адольфас Раманаускас
Немного непредвзятых, сухих, а потому максимально объективных цифр статистики. За один только послевоенный 1946 год исключительно на территории Литвы «лесные братья» убили 2731 человека. Пока националисты заходятся радостным желчным шипением по поводу расстрелянных «совков» и «вертухаев», напомню, что представителей Советской Армии, НКВД и позже МГБ среди убитых было лишь 10%, а партийных активистов – 16%. Зато на ниве уничтожения мирного населения «борцы за независимость» работали как стахановцы от Сатаны – 74%, т.е. 2020 душ, не способных защищаться и не державших оружие, были расстреляны, заколоты, повешены и сожжены.
Всего же с 1940-го по 1950-ый годы «лесные» людоеды убили 25108 человек, из них 1054 ребёнка (52-м не было суждено дожить даже до двух годиков). Национальный состав замученных людей тоже весьма любопытен. В экстазе любви к своему народу из 25108 жертв 21241 человек были этническими литовцами. Упаси Господь от таких «защитников»…
Правда, кроме управления бандой оголтелых висельников, Адик… писал стихи. Чтобы придать фигуре Раманаускаса больше так называемой милоты и старого как мир романтизма, этот трагикомичный факт литовские власти не перестают повторять. Видимо, поэтому его и начали «канонизировать» в Литве. Однако сомневаюсь, что для тысяч убитых мирных жителей была какая-то разница, копошится муза в черепной коробке главаря убийц или нет.
Награждение "лесных" подонков
Вскоре раздробленные «лесные братья» совсем захирели, поэтому верный клятве «бороться до конца» Адик в очередной раз нашёл уютную норку, объявил о переходе на пассивное сопротивление и затих по поддельным документам. Однако долго оставаться в тени ему не пришлось. Адольфаса банально сдали 11 октября 1956 года МГБ СССР. В течение целого года его допрашивали, а позже судили и 25 сентября 1957 года вынесли смертный приговор. 29 ноября того же года Адольфас отправился к своему немецкому тёзке, ну, в то место, где котлы, жар и неприветливый персонал. Останки утилизировали в неизвестном месте. Данный момент прошу запомнить – в неизвестном.
В аресте Раманаускаса принимал участие Нахман Душанский. Нахман родился в еврейской семье военных. Его дед, Яков Душанский, участник Крымской войны, за что получил право жить вне черты оседлости. Отец Ноах – участник Первой мировой. Сам Нахман с юности стал приверженцем коммунистической идеи, за что неоднократно подвергался аресту и пыткам. С приходом советской власти вступил в погранвойска с подчинением НКВД, так он и встретил войну.
Нахман Душанский
Для Нахмана охота за литовскими нацистами была личным делом, т.к. его отца и мать замучили литовские «борцы за свободу». Позже он вспоминал, что во время работы над поимкой Раманаускаса уже было известно, что Адольфас начинал свою людоедскую карьеру ещё во время немецкой оккупации с убийства поляков, видимо, для него это была своеобразная месть за Вильно. Позже Раманаускас, по словам Душанского, верно, поднаторев, принялся за массовые убийства евреев.
Того же мнения придерживается и писательница и исследователь литовского коллаборационизма Рута Ванагайте, подвергнутая в родной Литве настоящей травле. Ванагайте подчёркивает, что Раманаускас принимал активное участие в резне евреев и тех, кто их укрывал. А, значит, и русских коммунистов, да и просто коммунистов. Однако писательница добавляет к этому, и без того «яркому» портрету, некоторые детали. Как утверждает Ванагайте, Адик во время немецкой оккупации был «белоповязочником», т.е. добровольным помощником гитлеровцев в расправе над евреями. Кроме того, Адольфас был доносчиком… органов госбезопасности СССР! А когда перед приговором ему дали последнее слово, то будущий герой Литвы с таким пылом раскаивался перед советской властью и клялся ей в верности, что впору прослезиться.
Рута Ванагайте
Однако когда, вооружившись найденными документами, Ванагайте решила пойти в официальные инстанции… Скажем так, это было не самое взвешенное решение. После того как Рута поделилась результатами своих изысканий на неё, кроме критики за нашумевшую книгу «Наши» (о литовских коллаборационистах), обрушилась ненависть вполне официальных лиц. Так, Витаутас Ландсбергис (политик, экс-председатель Сейма и экс-депутат Европарламента) предложил госпоже Ванагайте за её неудобные изыскания пойти в лес, помолиться и прикончить себя. Демократия бьёт ключом, и всё по голове. В итоге фигура Адика была раздута искусственно. Даже звание бригадного генерала Раманаускасу прилепили заочно. Никогда в период своей деятельности звания генерала Адольфас не имел. Но и этого было мало.
Витаутас Ландсбергис
Правда, официальных литовских клоунов можно «понять». Ввиду собственного непрофессионализма и врождённой неуклюжести националистический Вильнюс, затеявший весь этот цирк с прахом Раманаускаса, дико боится любой адекватной оценки. Так, ещё в 2017 году власти «назначили» 2018-й «годом Адольфаса Раманаускаса», хотя даже намёка на то, где истлевшие косточки этого подонка гниют, не было от слова совсем.
Не портить же праздник из-за такой мелочи. Поэтому, как по мановению волшебной палочки, останки Адика были найдены. Компетентные и политически грамотные люди из Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) сразу заявили: «Это он». Осталось узнать, кто «он». Не менее компетентные литовские генетики, проведя глубокие изыскания, конечно, подтвердили, что «он» — это Раманаускас. Ну не портить же вечеринку столь глубоко уважаемым гражданам.
Таким образом, 8 октября на праздничный траур по поводу внезапного обретения останков нацистского преступника и их не менее торжественного перезахоронения собрались сливки братьев по разуму – послы Латвии, Эстонии, Украины и т.д. Но стоило МИД России сделать заявление по поводу культа коллаборационизма и национализма в Литве и беснования над останками военных преступников, как Вильнюс почувствовал, что выстроенная им пирамида идиотии может дать трещину. И поехало. Сначала все литовские политики решили «защитить историческую память» дегенерата Раманаускаса, а позже появились и более экзотические заявления. Даже стон некоей Фроловой из московского радиоболота «Эха» на секунду взбодрил литовских «патриотов».
Рамунас Карбаускис
Но венцом сей фантасмагории стало заявление лидера Литовского союза крестьян и зелёных Рамунаса Карбаускиса. Уже 9 октября этот сельский парубок призвал начать дискуссию вокруг личности Адика и наконец признать его не только главой «лесных братьев», но и фактическим… главой Литовской республики. Ну, ладно, тащить в национальные герои доносчика – планида у них такая. Ладно, присуждать чин бригадного генерала лейтенанту, за которым не числится ни одной задокументированной операции против действующих войск (мирные жители не в счёт). Но взгромоздить истлевший труп на президентское кресло? Там хоть суеверные остались? Хотя, впрочем, о чём это я…
Мёртвой тушкой поработали останки бывшего «лесного брата», а в простонародье нацистского бандита Адольфаса Раманаускаса по кличке Ванагас. Вроде бы что тут удивительного? Ну собрались, ну побродили с гробом в траурном торжестве, да и разошлись бы копать следующего. Но в современной Литве так не бывает. Во-первых, «исторических героев» в Литве не так уж много. Во-вторых, они с душком в прямом и в переносном смысле. А потому музыка с Ванагасом если и не будет вечной, то длительной уж точно.
Перезахоронение "Раманаускаса"
Для начала небольшая историческая справка по личности Адольфаса. Родился Адик в… США в семье литовского мигранта в 1918 году. Но на новой «родине» семейка не прижилась, поэтому снова вернулась в Литву с шикарным багажом мигрантских комплексов. Но едва устроившись на «родной земле» и даже не окончив институт, Адик был вынужден переехать вместе с семьёй из Клайпедского края в Паневежис, т.к. территорию аннексировали немцы. Как ни странно, будущий «пламенный борец» воевать с немцами не хотел в принципе. В Каунасе Адик окончил военную школу в звании лейтенанта. И Остапа понесло…
После присоединения Литвы к СССР Раманаускас принимает активное участие в так называемом июньском восстании против новой власти, которое вылилось в еврейские погромы и убийства русских и коммунистов. Когда восстание было подавлено, Адик забился в какую-то норку. Во время немецкой оккупации сторонник идеи независимости Литвы, согласно одной из версий, сидел, как говорится, тихо в кукурузе, работая преподавателем. По мнению же других непопулярных в Литве историков, Адик подвязался подрабатывать доносчиком у гитлеровцев.
Как только немецкие войска были обращены в бегство, и в Литве снова утвердилась советская власть, Раманаускас вновь стал ярым борцом за независимость в составе «лесных братьев». Парень начал восхождение в иерархии литовских бандформирований, активно агитируя запуганное войной население и пытаясь объединить отряды лесных бармалеев и централизовать управление «братьев». А как это выглядело на практике?
Адольфас Раманаускас
Немного непредвзятых, сухих, а потому максимально объективных цифр статистики. За один только послевоенный 1946 год исключительно на территории Литвы «лесные братья» убили 2731 человека. Пока националисты заходятся радостным желчным шипением по поводу расстрелянных «совков» и «вертухаев», напомню, что представителей Советской Армии, НКВД и позже МГБ среди убитых было лишь 10%, а партийных активистов – 16%. Зато на ниве уничтожения мирного населения «борцы за независимость» работали как стахановцы от Сатаны – 74%, т.е. 2020 душ, не способных защищаться и не державших оружие, были расстреляны, заколоты, повешены и сожжены.
Всего же с 1940-го по 1950-ый годы «лесные» людоеды убили 25108 человек, из них 1054 ребёнка (52-м не было суждено дожить даже до двух годиков). Национальный состав замученных людей тоже весьма любопытен. В экстазе любви к своему народу из 25108 жертв 21241 человек были этническими литовцами. Упаси Господь от таких «защитников»…
Правда, кроме управления бандой оголтелых висельников, Адик… писал стихи. Чтобы придать фигуре Раманаускаса больше так называемой милоты и старого как мир романтизма, этот трагикомичный факт литовские власти не перестают повторять. Видимо, поэтому его и начали «канонизировать» в Литве. Однако сомневаюсь, что для тысяч убитых мирных жителей была какая-то разница, копошится муза в черепной коробке главаря убийц или нет.
Награждение "лесных" подонков
Вскоре раздробленные «лесные братья» совсем захирели, поэтому верный клятве «бороться до конца» Адик в очередной раз нашёл уютную норку, объявил о переходе на пассивное сопротивление и затих по поддельным документам. Однако долго оставаться в тени ему не пришлось. Адольфаса банально сдали 11 октября 1956 года МГБ СССР. В течение целого года его допрашивали, а позже судили и 25 сентября 1957 года вынесли смертный приговор. 29 ноября того же года Адольфас отправился к своему немецкому тёзке, ну, в то место, где котлы, жар и неприветливый персонал. Останки утилизировали в неизвестном месте. Данный момент прошу запомнить – в неизвестном.
В аресте Раманаускаса принимал участие Нахман Душанский. Нахман родился в еврейской семье военных. Его дед, Яков Душанский, участник Крымской войны, за что получил право жить вне черты оседлости. Отец Ноах – участник Первой мировой. Сам Нахман с юности стал приверженцем коммунистической идеи, за что неоднократно подвергался аресту и пыткам. С приходом советской власти вступил в погранвойска с подчинением НКВД, так он и встретил войну.
Нахман Душанский
Для Нахмана охота за литовскими нацистами была личным делом, т.к. его отца и мать замучили литовские «борцы за свободу». Позже он вспоминал, что во время работы над поимкой Раманаускаса уже было известно, что Адольфас начинал свою людоедскую карьеру ещё во время немецкой оккупации с убийства поляков, видимо, для него это была своеобразная месть за Вильно. Позже Раманаускас, по словам Душанского, верно, поднаторев, принялся за массовые убийства евреев.
Того же мнения придерживается и писательница и исследователь литовского коллаборационизма Рута Ванагайте, подвергнутая в родной Литве настоящей травле. Ванагайте подчёркивает, что Раманаускас принимал активное участие в резне евреев и тех, кто их укрывал. А, значит, и русских коммунистов, да и просто коммунистов. Однако писательница добавляет к этому, и без того «яркому» портрету, некоторые детали. Как утверждает Ванагайте, Адик во время немецкой оккупации был «белоповязочником», т.е. добровольным помощником гитлеровцев в расправе над евреями. Кроме того, Адольфас был доносчиком… органов госбезопасности СССР! А когда перед приговором ему дали последнее слово, то будущий герой Литвы с таким пылом раскаивался перед советской властью и клялся ей в верности, что впору прослезиться.
Рута Ванагайте
Однако когда, вооружившись найденными документами, Ванагайте решила пойти в официальные инстанции… Скажем так, это было не самое взвешенное решение. После того как Рута поделилась результатами своих изысканий на неё, кроме критики за нашумевшую книгу «Наши» (о литовских коллаборационистах), обрушилась ненависть вполне официальных лиц. Так, Витаутас Ландсбергис (политик, экс-председатель Сейма и экс-депутат Европарламента) предложил госпоже Ванагайте за её неудобные изыскания пойти в лес, помолиться и прикончить себя. Демократия бьёт ключом, и всё по голове. В итоге фигура Адика была раздута искусственно. Даже звание бригадного генерала Раманаускасу прилепили заочно. Никогда в период своей деятельности звания генерала Адольфас не имел. Но и этого было мало.
Витаутас Ландсбергис
Правда, официальных литовских клоунов можно «понять». Ввиду собственного непрофессионализма и врождённой неуклюжести националистический Вильнюс, затеявший весь этот цирк с прахом Раманаускаса, дико боится любой адекватной оценки. Так, ещё в 2017 году власти «назначили» 2018-й «годом Адольфаса Раманаускаса», хотя даже намёка на то, где истлевшие косточки этого подонка гниют, не было от слова совсем.
Не портить же праздник из-за такой мелочи. Поэтому, как по мановению волшебной палочки, останки Адика были найдены. Компетентные и политически грамотные люди из Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) сразу заявили: «Это он». Осталось узнать, кто «он». Не менее компетентные литовские генетики, проведя глубокие изыскания, конечно, подтвердили, что «он» — это Раманаускас. Ну не портить же вечеринку столь глубоко уважаемым гражданам.
Таким образом, 8 октября на праздничный траур по поводу внезапного обретения останков нацистского преступника и их не менее торжественного перезахоронения собрались сливки братьев по разуму – послы Латвии, Эстонии, Украины и т.д. Но стоило МИД России сделать заявление по поводу культа коллаборационизма и национализма в Литве и беснования над останками военных преступников, как Вильнюс почувствовал, что выстроенная им пирамида идиотии может дать трещину. И поехало. Сначала все литовские политики решили «защитить историческую память» дегенерата Раманаускаса, а позже появились и более экзотические заявления. Даже стон некоей Фроловой из московского радиоболота «Эха» на секунду взбодрил литовских «патриотов».
Рамунас Карбаускис
Но венцом сей фантасмагории стало заявление лидера Литовского союза крестьян и зелёных Рамунаса Карбаускиса. Уже 9 октября этот сельский парубок призвал начать дискуссию вокруг личности Адика и наконец признать его не только главой «лесных братьев», но и фактическим… главой Литовской республики. Ну, ладно, тащить в национальные герои доносчика – планида у них такая. Ладно, присуждать чин бригадного генерала лейтенанту, за которым не числится ни одной задокументированной операции против действующих войск (мирные жители не в счёт). Но взгромоздить истлевший труп на президентское кресло? Там хоть суеверные остались? Хотя, впрочем, о чём это я…
- Автор:
- Восточный ветер