ВМСУ продолжают подготовку экипажей для полученных от США катеров
В ВМС Украины продолжается подготовка национальных экипажей для катеров типа Island, полученных в дар от американских коллег, сообщает пресс-служба украинского флота.
Сообщается, что необходимые знания моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских Военно-морских сил. Большое внимание уделяется английскому языку, который военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях страны.
По словам главы Морского командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Владимира Догонова, к комплектованию экипажей руководство подошло со всей ответственностью – все кандидаты прошли жесткий отбор. Сегодня все зачисленные с состав экипажей моряки прикладывают максимум усилий для усвоения учебного материала, поскольку от этого будет зависеть, в первую очередь, способность каждого успешно выполнять задачи по предназначению.
Кроме того, от этого зависит работоспособность и сплоченность всего коллектива, отметил Догонов.
В пресс-службе добавили, что в состав экипажей патрульных катеров Island вошли моряки, имеющие практический опыт выполнения задач в море, физически подготовленные и мотивированные, с высоким уровнем профессиональных и моральных качеств, а также знанием английского языка.
Напомним, в конце сентября Соединенные Штаты передали Украине два списанных катера Cushing и Cutters Drummond класса Island. Как отметил по этому поводу командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, эти суда не добавят мощи украинскому флоту, зато гарантированно создадут проблемы. А всё это в итоге закончится «корабельным кладбищем».
Сообщается, что необходимые знания моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских Военно-морских сил. Большое внимание уделяется английскому языку, который военнослужащие совершенствуют в военно-морских учебных заведениях страны.
По словам главы Морского командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Владимира Догонова, к комплектованию экипажей руководство подошло со всей ответственностью – все кандидаты прошли жесткий отбор. Сегодня все зачисленные с состав экипажей моряки прикладывают максимум усилий для усвоения учебного материала, поскольку от этого будет зависеть, в первую очередь, способность каждого успешно выполнять задачи по предназначению.
Кроме того, от этого зависит работоспособность и сплоченность всего коллектива, отметил Догонов.
В пресс-службе добавили, что в состав экипажей патрульных катеров Island вошли моряки, имеющие практический опыт выполнения задач в море, физически подготовленные и мотивированные, с высоким уровнем профессиональных и моральных качеств, а также знанием английского языка.
Напомним, в конце сентября Соединенные Штаты передали Украине два списанных катера Cushing и Cutters Drummond класса Island. Как отметил по этому поводу командующий Балтийским флотом Владимир Валуев, эти суда не добавят мощи украинскому флоту, зато гарантированно создадут проблемы. А всё это в итоге закончится «корабельным кладбищем».
- Использованы фотографии:
- https://navy.mil.gov.ua
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