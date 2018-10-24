24 октября - День подразделений спецназа Вооружённых сил России
Сегодня, 24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. Праздник сравнительно молодой и отмечается с 2006 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ №549 от 31 мая 2006 года, определяющий перечень профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.
Дата 24 октября как День подразделений СпН ВС РФ выбрана неслучайно, именно в этот день министр обороны СССР Александр Михайлович Василевский подписал секретную директиву о создании подразделений спецназначения для действий в глубоком тылу вероятного противника. Согласно директиве формировалось 46 отдельных рот специального назначения, численностью 120 человек каждая, формируемых во всех военных округах, флотах и группах войск. Первичный личный состав набирался из армейских разведчиков, имевших богатый военный опыт разведывательно-диверсионной деятельности советских партизан и разведчиков-диверсантов. Формирование сухопутных подразделений спецназначения закончилось к 1 мая 1951 года, а в 1953 году началось формирование таких подразделений и в составе Военно-морского флота СССР.
Задачи на новые подразделения возлагались специфические, особенно важные и без специальной подготовки не выполнимые. В частности подразделения спецназначения должны были: организовывать и вести разведку, вскрывать важные объекты в тылу противника, уничтожать средства ядерного нападения и другие важные объекты, выполнять специальные задания, организовывать и проводить диверсионные акции, создавать повстанческие (партизанские) отряды, искать и обезвреживать диверсантов и многое другое.
Необходимо отметить, что и до официального появления подразделений спецназначения в нашей стране существовали как группы, так и целые подразделения военнослужащих, выполнявших специальные задачи. Упоминания о бойцах специального назначения можно встретить в 1916 году, когда на императорском флоте России была сформирована Отдельная морская бригада особого назначения (ОМБОН), в состав которой входили наиболее подготовленные офицеры, унтер-офицеры и нижние чины. Во время гражданской войны создавались специальные подразделения для ведения подрывных действий в тылу врага, в 30-е годы в приграничных округах создавались специальные саперно-маскировочные взводы для проведения диверсий.
Широко применялись спецподразделения и в период Великой отечественной войны. Созданные специальные части и подразделения в составе фронтов и флотов Советского Союза выполняли задачи не только на линии фронта, но и в тылу врага. Уже тогда появилось наименование "Отряд (Бригада) специального назначения". Многие из военных операций, в той или иной степени повлиявших на исход войны, начинали именно подразделения спецназначения.
В послевоенное время, во время "холодной войны", когда бывшие союзники по антигитлеровской коалиции быстро превратились во врагов, подразделения спецназначения участвовали во многих тайных и не только операциях. Достаточно будет вспомнить прекрасно проведенные советским спецназом операцию по захвату пражского аэродрома в 1968 году во время чехословацкого восстания и "Шторм-333" - превосходно спланированную и проведенную операцию по захвату резиденции генерального секретаря Народно-демократической партии Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году. Еще одной из сложнейших операций, проведенных спецназом ГРУ, стал захват в 1987 году в Афганистане первого образца американского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер", поставляемых США в Афганистан и доставлявших многие неприятности нашим летчикам. Добавим, что советский спецназ участвовал во всех операциях Советского Союза на территории десятков других государств.
Участвовали подразделения армейского и морского спецназа в обеих Чеченских кампаниях, когда порой приходилось противостоять силам противника, кратно превосходившим по численности подразделения СпН ВС РФ. Во время первой Чеченской компании группа спецназа захватила высоту Гойтен-Корт, потеряв всего одного человека. Спецназовцы скрытно сняли боевое охранение, а затем атаковали расположенные на высоте бункеры и схроны.
В настоящее время подразделения спецназа набираются только из профессиональных военных, военнослужащим срочной службы туда попасть крайне сложно, так как главной особенность таких подразделений является их относительно небольшой состав. Военнослужащие подразделений спецназначения должны быть не только прекрасно подготовлены в военной науке, но и иметь особые качества психологического характера.
На сегодняшний день подразделения специального назначения получают на вооружение самое современное оружие и технику. Индивидуальная экипировка, новейшие оптико-электронные приборы наблюдения, комплексы воздушной и наземной разведки, средства связи и новейшее оружие - все это способствует выполнению поставленных перед спецназом задач.
"Военное обозрение" поздравляет военнослужащих и ветеранов подразделений СпН ВС РФ (СССР) с профессиональным праздником!
Дата 24 октября как День подразделений СпН ВС РФ выбрана неслучайно, именно в этот день министр обороны СССР Александр Михайлович Василевский подписал секретную директиву о создании подразделений спецназначения для действий в глубоком тылу вероятного противника. Согласно директиве формировалось 46 отдельных рот специального назначения, численностью 120 человек каждая, формируемых во всех военных округах, флотах и группах войск. Первичный личный состав набирался из армейских разведчиков, имевших богатый военный опыт разведывательно-диверсионной деятельности советских партизан и разведчиков-диверсантов. Формирование сухопутных подразделений спецназначения закончилось к 1 мая 1951 года, а в 1953 году началось формирование таких подразделений и в составе Военно-морского флота СССР.
Задачи на новые подразделения возлагались специфические, особенно важные и без специальной подготовки не выполнимые. В частности подразделения спецназначения должны были: организовывать и вести разведку, вскрывать важные объекты в тылу противника, уничтожать средства ядерного нападения и другие важные объекты, выполнять специальные задания, организовывать и проводить диверсионные акции, создавать повстанческие (партизанские) отряды, искать и обезвреживать диверсантов и многое другое.
Необходимо отметить, что и до официального появления подразделений спецназначения в нашей стране существовали как группы, так и целые подразделения военнослужащих, выполнявших специальные задачи. Упоминания о бойцах специального назначения можно встретить в 1916 году, когда на императорском флоте России была сформирована Отдельная морская бригада особого назначения (ОМБОН), в состав которой входили наиболее подготовленные офицеры, унтер-офицеры и нижние чины. Во время гражданской войны создавались специальные подразделения для ведения подрывных действий в тылу врага, в 30-е годы в приграничных округах создавались специальные саперно-маскировочные взводы для проведения диверсий.
Широко применялись спецподразделения и в период Великой отечественной войны. Созданные специальные части и подразделения в составе фронтов и флотов Советского Союза выполняли задачи не только на линии фронта, но и в тылу врага. Уже тогда появилось наименование "Отряд (Бригада) специального назначения". Многие из военных операций, в той или иной степени повлиявших на исход войны, начинали именно подразделения спецназначения.
В послевоенное время, во время "холодной войны", когда бывшие союзники по антигитлеровской коалиции быстро превратились во врагов, подразделения спецназначения участвовали во многих тайных и не только операциях. Достаточно будет вспомнить прекрасно проведенные советским спецназом операцию по захвату пражского аэродрома в 1968 году во время чехословацкого восстания и "Шторм-333" - превосходно спланированную и проведенную операцию по захвату резиденции генерального секретаря Народно-демократической партии Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году. Еще одной из сложнейших операций, проведенных спецназом ГРУ, стал захват в 1987 году в Афганистане первого образца американского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер", поставляемых США в Афганистан и доставлявших многие неприятности нашим летчикам. Добавим, что советский спецназ участвовал во всех операциях Советского Союза на территории десятков других государств.
Участвовали подразделения армейского и морского спецназа в обеих Чеченских кампаниях, когда порой приходилось противостоять силам противника, кратно превосходившим по численности подразделения СпН ВС РФ. Во время первой Чеченской компании группа спецназа захватила высоту Гойтен-Корт, потеряв всего одного человека. Спецназовцы скрытно сняли боевое охранение, а затем атаковали расположенные на высоте бункеры и схроны.
В настоящее время подразделения спецназа набираются только из профессиональных военных, военнослужащим срочной службы туда попасть крайне сложно, так как главной особенность таких подразделений является их относительно небольшой состав. Военнослужащие подразделений спецназначения должны быть не только прекрасно подготовлены в военной науке, но и иметь особые качества психологического характера.
На сегодняшний день подразделения специального назначения получают на вооружение самое современное оружие и технику. Индивидуальная экипировка, новейшие оптико-электронные приборы наблюдения, комплексы воздушной и наземной разведки, средства связи и новейшее оружие - все это способствует выполнению поставленных перед спецназом задач.
"Военное обозрение" поздравляет военнослужащих и ветеранов подразделений СпН ВС РФ (СССР) с профессиональным праздником!
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