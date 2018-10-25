Стабильность в Великобритании разрушил не Путин: доказано мэром Лондона и ирландцами

Плохой вариант, по мнению Хана, – это выход Великобритании из Евросоюза на тех условиях, одобрения которых сейчас пытается добиться британский премьер-министр Тереза Мэй.Худший вариант – это так называемый Брексит без соглашения, в случае которого Британия покидает Европу, не имея плана будущего сотрудничества.Переговоры представителей Великобритании с Европарламентом во время саммита ЕС в очередной раз застопорились на теме границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Консервативное правительство Великобритании хочет получить особые привилегии на североирландцев, фактически оставив этот регион в составе ЕС.Заявление мэра Лондона стало логическим продолжением многотысячного марша, прошедшего в британской столице 20 октября. По центру города прошли сторонники еще одного голосования по вопросу Брексита. Граждане государства хотят, чтобы правительство поинтересовалось, на каких условиях люди хотят выйти из ЕС и хотят ли вообще.С одной стороны, в чем смысл проводить второе голосование, если два с половиной года назад британцы высказались за уход из состава Европейского союза? С другой стороны, тогда политики обещали британцам вернуть стране независимость от ЕС и продолжить строить британскую политику и экономику без оглядки на соседей по Европе.Теперь же Тереза Мэй отказалась от планов на жесткий Брексит, чем вызвала гнев даже членов собственной партии. Они высказали опасения в том, что Великобритания заработает репутацию государства, неспособного ни на что, даже на выход из Европейского союза.В то же время обсуждение судьбы ирландцев, живущих по обе стороны границы, задевает патриотические чувства жителей «обеих Ирландий». Согласно Актам об ирландской национальности и гражданстве, каждый житель Северной Ирландии, который родился на острове Ирландия и родитель которого является гражданином Соединенного Королевства, имеет право на получения гражданства Республики Ирландия.С точки зрения Европейского союза, каждый житель Северной Ирландии имеет неотъемлемое право являться гражданином ЕС, которое никто не вправе у него отнять. Однако именно этим сейчас занимается правительство Терезы Мэй.Тем не менее, центральное правительство Британии имеет полномочия установить «жесткую границу» на ирландском острове. Тогда, по мнению местных жителей, это станет «концом игры». Впрочем, как и концом стабильности в Соединенном Королевстве.