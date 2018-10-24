Госдеп пригрозил Пакистану «ответственностью» за предоставление убежища боевикам
Вашингтон примет меры против Исламабада, если тот не активизирует усилия по борьбе с террористами, передает ТАСС заявление госсекретаря США Майка Помпео.
По словам Помпео, США ясно дали понять, что их политика в Южной и Центральной Азии не претерпела изменений. Ожидания Вашингтона заключаются в том, что власти Пакистана прекратят предоставлять убежище террористам на южной границе страны.
Поэтому Исламабад «будет привлечен к ответственности», если не будет принимать более «искренних усилий» в этой сфере, добавил госсекретарь.
Он заверил журналистов, что примирения в Афганистане хотят все, но этого невозможно добиться, пока у боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) и у других террористических формирований существует пристанище.
Вместе с тем он выразил надежду, что Пакистан выполнит поставленную перед ним цель, не дожидаясь привлечения к ответственности.
Помпео отметил также, что в Вашингтоне «воодушевлены высоким уровнем явки» на парламентские выборы в Афганистане, которые прошли в минувшие выходные. Кроме того, США высоко оценили действия афганских силовиков, направленные на недопущение срыва выборов. При этом он пообещал помощь афганским властям при подготовке президентских выборов, намеченных на апрель следующего года.
Ранее афганские СМИ сообщили, что на парламентских выборах свои голоса за кандидатов в депутаты нижней палаты отдали более 4 млн. избирателей (всего зарегистрировано 8,8 млн. человек).
По словам Помпео, США ясно дали понять, что их политика в Южной и Центральной Азии не претерпела изменений. Ожидания Вашингтона заключаются в том, что власти Пакистана прекратят предоставлять убежище террористам на южной границе страны.
Более ясного сигнала мы передать не могли,отметил он в ходе пресс-конференции.
Поэтому Исламабад «будет привлечен к ответственности», если не будет принимать более «искренних усилий» в этой сфере, добавил госсекретарь.
Он заверил журналистов, что примирения в Афганистане хотят все, но этого невозможно добиться, пока у боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) и у других террористических формирований существует пристанище.
Вместе с тем он выразил надежду, что Пакистан выполнит поставленную перед ним цель, не дожидаясь привлечения к ответственности.
Помпео отметил также, что в Вашингтоне «воодушевлены высоким уровнем явки» на парламентские выборы в Афганистане, которые прошли в минувшие выходные. Кроме того, США высоко оценили действия афганских силовиков, направленные на недопущение срыва выборов. При этом он пообещал помощь афганским властям при подготовке президентских выборов, намеченных на апрель следующего года.
Ранее афганские СМИ сообщили, что на парламентских выборах свои голоса за кандидатов в депутаты нижней палаты отдали более 4 млн. избирателей (всего зарегистрировано 8,8 млн. человек).
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