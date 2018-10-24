Столтенберг: Учения в Норвегии будут крупнейшими после "холодной войны"
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в стартующих 25 октября га территории Норвегии учениях примут участие порядка 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов и 65 кораблей. Это буду крупнейшие после окончания "холодной войны" учения стран НАТО, добавил он, передает РИА Новости.
Выступая перед журналистами Столтенберг сообщил, что в "крупнейших учениях НАТО в Норвегии примут участие 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч транспортных средств, 50 тысяч человек личного состава, которые будут представлять все 29 стран Североатлантического альянса, а также "партнеров НАТО" - Финляндию и Швецию. Он подчеркнул, что называвшаяся ранее цифра в 150 самолетов, задействованных в учениях не верна, на самом деле их будет на сотню больше - 250.
Генсек НАТО отметил, что учения Trident Juncture проводятся на фоне ухудшения обстановки в области коллективной безопасности и должны показать "адаптацию НАТО к этим ухудшениям". При этом Столтенберг заверил журналистов, что сценарий вымышленный, но "уроки, которые мы вынесем из него, будут реальными".
Он пояснил, что НАТО "разыграет" сценарий восстановления "суверенитета союзника после акта агрессии потенциального противника". Также учения должны послать четкий сигнал "любому потенциальному противнику", что хоть НАТО не стремиться к конфронтации, но готова защищать союзников от любой угрозы.
Ранее британские СМИ открыто заявили ,что на данных учениях будет разыгран сценарий отражения российской агрессии на Скандинавию.
Выступая перед журналистами Столтенберг сообщил, что в "крупнейших учениях НАТО в Норвегии примут участие 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч транспортных средств, 50 тысяч человек личного состава, которые будут представлять все 29 стран Североатлантического альянса, а также "партнеров НАТО" - Финляндию и Швецию. Он подчеркнул, что называвшаяся ранее цифра в 150 самолетов, задействованных в учениях не верна, на самом деле их будет на сотню больше - 250.
Генсек НАТО отметил, что учения Trident Juncture проводятся на фоне ухудшения обстановки в области коллективной безопасности и должны показать "адаптацию НАТО к этим ухудшениям". При этом Столтенберг заверил журналистов, что сценарий вымышленный, но "уроки, которые мы вынесем из него, будут реальными".
Он пояснил, что НАТО "разыграет" сценарий восстановления "суверенитета союзника после акта агрессии потенциального противника". Также учения должны послать четкий сигнал "любому потенциальному противнику", что хоть НАТО не стремиться к конфронтации, но готова защищать союзников от любой угрозы.
Ранее британские СМИ открыто заявили ,что на данных учениях будет разыгран сценарий отражения российской агрессии на Скандинавию.
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