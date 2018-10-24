Шойгу: активность НАТО у границ РФ достигла небывалого уровня
Военная активность Североатлантического альянса у российских границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны, предает РИА Новости заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на совместной коллегии оборонных ведомств России и Беларуси.
Шойгу отметил, что политика НАТО направлена на усиление передового базирования на восточном фланге, при этом для усиления присутствия используется миф о «российской угрозе».
По его словам, выросли масштабность и интенсивность учений альянса, на которых отрабатываются наступательные действия. К маневрам привлекаются и военнослужащие внеблоковых государств.
Что касается масштабности мероприятий, то, например, к учению «Единый трезубец» в Норвегии привлечено 50 тыс. военных, задействовано 120 самолетов, 60 кораблей и свыше 10 тыс. единиц вооружения и техники.
Шойгу сообщил, что США принимают меры по повышению мобильности своих войск в Европе, в восточно-европейских странах создаются координационные центры, обновляются аэродромы и морские порты, формируется система складирования вооружения и имущества.
Кроме того, на этом фоне увеличена разведывательная активность НАТО в Черноморском регионе и на Балтике. Только за неполный 2018 год российские самолеты 120 раз поднимались в воздух для обеспечения перехвата возможных нарушителей границы.
Между тем генсек НАТО заявил в среду, что не хочет новой гонки вооружений, которая может быть развязана после разрыва договора о РСМД.
По его словам, все страны НАТО согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности имеет важное значение. Но он может быть только тогда эффективным, когда его выполняют обе стороны.
Россия свои обязанности по договору, в отличие от США, не выполняла – союзники не раз заявляли о том, что в РФ начата разработка новой ракеты, запрещенная положениями документа.
Страны НАТО согласны с тем, что США соблюдают договор, а проблема заключается в поведении РФ, добавил Столтенберг.
Он сообщил также, что в ближайшие дни состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, где будет продолжено обсуждение договора РСМД и «поведение России, которое вызывает беспокойство у всех союзников».
Шойгу отметил, что политика НАТО направлена на усиление передового базирования на восточном фланге, при этом для усиления присутствия используется миф о «российской угрозе».
По его словам, выросли масштабность и интенсивность учений альянса, на которых отрабатываются наступательные действия. К маневрам привлекаются и военнослужащие внеблоковых государств.
Что касается масштабности мероприятий, то, например, к учению «Единый трезубец» в Норвегии привлечено 50 тыс. военных, задействовано 120 самолетов, 60 кораблей и свыше 10 тыс. единиц вооружения и техники.
Шойгу сообщил, что США принимают меры по повышению мобильности своих войск в Европе, в восточно-европейских странах создаются координационные центры, обновляются аэродромы и морские порты, формируется система складирования вооружения и имущества.
Кроме того, на этом фоне увеличена разведывательная активность НАТО в Черноморском регионе и на Балтике. Только за неполный 2018 год российские самолеты 120 раз поднимались в воздух для обеспечения перехвата возможных нарушителей границы.
Между тем генсек НАТО заявил в среду, что не хочет новой гонки вооружений, которая может быть развязана после разрыва договора о РСМД.
По его словам, все страны НАТО согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности имеет важное значение. Но он может быть только тогда эффективным, когда его выполняют обе стороны.
Россия свои обязанности по договору, в отличие от США, не выполняла – союзники не раз заявляли о том, что в РФ начата разработка новой ракеты, запрещенная положениями документа.
Страны НАТО согласны с тем, что США соблюдают договор, а проблема заключается в поведении РФ, добавил Столтенберг.
Он сообщил также, что в ближайшие дни состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, где будет продолжено обсуждение договора РСМД и «поведение России, которое вызывает беспокойство у всех союзников».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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