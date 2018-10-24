В России сформирован новый гумконвой для Донбасса
МЧС России сформировало очередную 82-ю автоколонну с гуманитарным грузом для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, отправка гумконвоя запланирована утром в четверг 25 октября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно сообщению представителя МЧС, колонна с гуманитарным грузом для Донецкой и Луганской республик в четверг утром покинет территорию Донецкого спасательного центра и отправится на Донбасс. Этот гумконвой повезет жителям республик около 700 тонн груза, в состав которого входят детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой необходимости.
Предыдущая колонна с гуманитарной помощью была отправлена на Донбасс 27 сентября этого года, а следующий гумконвой запланирован на ноябрь. Помощь жителям республики оказывается с августа 2014 года, за это время 81 автоколонна доставила в республики около 77 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Между тем президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал ООН ввести на территорию Донбасса миротворческие силы. Он убежден, что миротворческая миссия ООН в Донбассе с "мощным мандатом и широким кругом ответственности" поможет восстановить мир на украинской земле. При этом в Киеве настаивают на введение миротворцев на всю территорию народных республик вплоть до российской границы.
Российская сторона ранее заявила, что под якобы вводом миротворческих сил Киев желает взять под свой контроль границу и оккупировать территорию Донбасса.
Согласно сообщению представителя МЧС, колонна с гуманитарным грузом для Донецкой и Луганской республик в четверг утром покинет территорию Донецкого спасательного центра и отправится на Донбасс. Этот гумконвой повезет жителям республик около 700 тонн груза, в состав которого входят детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой необходимости.
Предыдущая колонна с гуманитарной помощью была отправлена на Донбасс 27 сентября этого года, а следующий гумконвой запланирован на ноябрь. Помощь жителям республики оказывается с августа 2014 года, за это время 81 автоколонна доставила в республики около 77 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Между тем президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал ООН ввести на территорию Донбасса миротворческие силы. Он убежден, что миротворческая миссия ООН в Донбассе с "мощным мандатом и широким кругом ответственности" поможет восстановить мир на украинской земле. При этом в Киеве настаивают на введение миротворцев на всю территорию народных республик вплоть до российской границы.
Российская сторона ранее заявила, что под якобы вводом миротворческих сил Киев желает взять под свой контроль границу и оккупировать территорию Донбасса.
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