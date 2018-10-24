Министр труда: Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами

По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами. Это около 11% в год.

Это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом.

Сегодня много нового и интересного гражданам России поведали представители социально-экономического блока российского правительства. В ходе выступления перед представителями Совета Федерации министр труда и социальной защиты Максим Топилин объявил, что в РФ рост зарплат идёт «невероятными темпами».Из заявления министра:По словам Топилина, правительство выполняет майские указы президента, именно поэтому россияне и столкнулись с «беспрецедентным ростом» заработных плат.Заявление министра труда и соцзащиты вызвало позитивную реакцию среди членов верхней палаты российского парламента, при этом вызывает недоумение у обычных граждан. Ведь статистика Топилина несколько не укладывается в заявления, например, г-на Кудрина, который напомнил, что в России более 19 млн бедных, среди которых есть и работающие граждане. Тут одно из двух: либо рост зарплат не тот, который озвучил Топилин (если это рост), либо что-то не так с показателями инфляции.Напомним, что ранее министр Топилин заявлял, что в России за три-четыре месяца текущего года реальные зарплаты выросли на 10%.Обращающее на себя внимание заявление сделал и глава Минфина Антон Силуанов. Он объявил, что в следующем году пенсии в РФ в среднем вырастут на 7% - примерно на 1 тыс. рублей.При этом к 2020 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров, по словам Силуанова, должен составлять уже 20000 рублей. То есть если в 2019 году средний рост составит упомянутую 1 тысячу, то в 2020-м пенсия должна будет вырасти сразу на 4,6 тысячи рублей (почти на 30%)? Иначе как получить упомянутые 20 тысяч? Ведь сегодня официальные показатели среднего размера пенсии – 14,4 тыс. руб.Силуанов: