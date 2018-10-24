Голландский корабль включат в авианосную группу ВМС Британии
Военный корабль ВМС Нидерландов в 2021 году будет включен в состав британской авианосной группы во время первого большого похода авианосца Queen Elizabeth, передает РИА Новости сообщение пресс-служба канцелярии премьер-министра Великобритании.
О планах по углублению военного сотрудничества между двумя государствами Тереза Мэй объявит на встрече в своей резиденции с королем и королевой Нидерландов Виллемом-Александром и Максиму.
Британский премьер намерена также поблагодарить власти этой страны за помощь, оказанную в рамках расследования кибератак на политические институты Соединенного Королевства, совершенных «российской военной разведкой».
Согласно выдержкам из предстоящего выступления, которые имеются в распоряжении агентства, после слов благодарности Мэй выразит уверенность, что обе страны будут «стоять плечом к плечу в борьбе с угрозами» даже после того, как Британия выйдет из Евросоюза. Затем премьер-министр торжественно объявит, что ВМС Нидерландов станут «первыми из иностранных сил», кто присоединится к авианосной ударной группе.
Это лишь подчеркнет текущее сотрудничество между странами, говорится в тексте выступления Мэй.
Издание напоминает, что договоренность о расширении военного сотрудничества, как в рамках альянса, так и на двустороннем уровне, была достигнута в ходе личной встречи премьер-министров государств, состоявшейся в октябре текущего года.
О планах по углублению военного сотрудничества между двумя государствами Тереза Мэй объявит на встрече в своей резиденции с королем и королевой Нидерландов Виллемом-Александром и Максиму.
Британский премьер намерена также поблагодарить власти этой страны за помощь, оказанную в рамках расследования кибератак на политические институты Соединенного Королевства, совершенных «российской военной разведкой».
Согласно выдержкам из предстоящего выступления, которые имеются в распоряжении агентства, после слов благодарности Мэй выразит уверенность, что обе страны будут «стоять плечом к плечу в борьбе с угрозами» даже после того, как Британия выйдет из Евросоюза. Затем премьер-министр торжественно объявит, что ВМС Нидерландов станут «первыми из иностранных сил», кто присоединится к авианосной ударной группе.
Это лишь подчеркнет текущее сотрудничество между странами, говорится в тексте выступления Мэй.
Издание напоминает, что договоренность о расширении военного сотрудничества, как в рамках альянса, так и на двустороннем уровне, была достигнута в ходе личной встречи премьер-министров государств, состоявшейся в октябре текущего года.
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