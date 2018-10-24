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Первая птичка? Швейцария подала заявку на участие в армейских играх

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На армейских играх, которые пройдут в 2019 году, появится команда из западной Европы, а именно Швейцария. Швейцарская команда уже подала заявку на участие в одном из новых конкурсов Армейских международных игр, заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев, передает РИА Новости.

Первая птичка? Швейцария подала заявку на участие в армейских играх



Команда из Швейцарии будет участвовать в 2019 году в международных армейских состязаниях "Арми-2019", но правда не в основных военных дисциплинах. Швейцарские спасатели подали заявку на участие в новой дисциплине - "Аварийный район", представляющее собой состязание на лучшее аварийно-спасательное формирование. Основная часть состязаний пройдет в августе 2019 года на полигонах под Можайском и Сергиевым Посадом. К участию допускаются не только воинские подразделения, но и гражданские спасатели. Кроме Швейцарии предварительное участие в данных состязаниях подтвердили Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан. С течением времени список стран-участниц соревнования может расшириться, возможно участие любой страны, подавшей заявку на участие.

Ранее Россия неоднократно призывала западные страны присоединиться к международным армейским играм, которые уже стали ежегодными и проводятся на территории нескольких стран.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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