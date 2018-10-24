Т-72 - настоящий эталон танка

Очередной выпуск телеканала «Т-24» посвящён настоящей стальной легенде современности, самому массовому танку второй половины 20 века - Т-72.История рождения легендарной машины, совершившей целую революцию в танкостроении, берёт начало в конце 60-х годов. Уже в те годы эта машина показала свою высокую надёжность, неприхотливость в эксплуатации, огневую мощь.Вскоре по достоинству неоспоримые преимущества и высокую надёжность Т-72 оценили специалисты всего мира. Модификации первых танков с упрощённой бронёй и оптическим дальномером, механическим баллистическим вычислителем и аналоговой радиостанцией воевали на Ближнем Востоке, где их «боготворили» сирийцы, где их сторонились американские «Абрамсы», которые не решались выходить на встречный бой без поддержки авиации и артиллерии. Этот танк стоит на вооружении в 44 странах мира.Высокий потенциал, который в нём заложен, позволяет ему в современных условиях модернизироваться практически по любым боевым свойствам. Поэтому танк Т-72 актуален, востребован и сегодня.В настоящее время он проходит очередную модернизацию. Основные этапы этой модернизации смотрите в видео «Танк Т-72.Самый-самый».