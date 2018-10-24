Калашников представил новый модуль подавления навигационных систем
Компания "ZALA AERO", входящая в концерн "Калашников", в рамках открывшейся на ВДНХ в Москве XXII Международной выставке средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018", представила радиоэлектронный модуль, предназначенный для подавления сигнала спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС на расстоянии до 5 км, сообщается на сайте "Kalashnikov media".
Как сообщили в компании-разработчике, компактный модуль размещается в крыле беспилотного аппарата, после начала работы модуль полностью подавляет сигналы спутниковых навигационных систем в радиусе 5 километров, а также блокирует работу всех приборов, которые используют сигналы спутниковой навигации в своей работе.
В компании отметили, что данная разработка предназначена для применения сотрудниками силовых ведомств и подразделений специального назначения для нейтрализации соответствующего оборудования, используемого противником. Система уже прошла испытания и показала свою эффективность.
Необходимо напомнить, что компания "ZALA AERO", входящая в концерн "Калашников", создает беспилотные летательные аппараты, предназначенные в основном для ведения разведки. При этом компания самостоятельно разрабатывает модули, устанавливаемые на БПЛА. Ранее в компании создали антидроновое ружье REX-1 и портативное устройство ZALA ZONT, которое подавляет сигналы спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO) в радиусе 2 километров, обеспечивая безопасность наземных групп от нападения беспилотников-камикадзе и снятия точных координат группы.
Как сообщили в компании-разработчике, компактный модуль размещается в крыле беспилотного аппарата, после начала работы модуль полностью подавляет сигналы спутниковых навигационных систем в радиусе 5 километров, а также блокирует работу всех приборов, которые используют сигналы спутниковой навигации в своей работе.
В компании отметили, что данная разработка предназначена для применения сотрудниками силовых ведомств и подразделений специального назначения для нейтрализации соответствующего оборудования, используемого противником. Система уже прошла испытания и показала свою эффективность.
Необходимо напомнить, что компания "ZALA AERO", входящая в концерн "Калашников", создает беспилотные летательные аппараты, предназначенные в основном для ведения разведки. При этом компания самостоятельно разрабатывает модули, устанавливаемые на БПЛА. Ранее в компании создали антидроновое ружье REX-1 и портативное устройство ZALA ZONT, которое подавляет сигналы спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO) в радиусе 2 километров, обеспечивая безопасность наземных групп от нападения беспилотников-камикадзе и снятия точных координат группы.
- Использованы фотографии:
- https://kalashnikov.media/
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