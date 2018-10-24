США впервые представили за рубежом Tomahawk Block IV
США представили на военно-морском салоне Euronaval-2018 в Париже новейшую крылатую ракету Tomahawk R/UGM-109 Block IV морского базирования, передает ТАСС.
Ракета демонстрируется на стенде компании-производителя Raytheon. Это первый случай показа боеприпаса на зарубежной выставке.
По словам разработчиков, в указанную версию ракеты интегрирован целый ряд нововведений, в том числе возможность поражения как стационарных наземных, так и движущихся морских объектов. Кроме того, благодаря оборудованию боеприпаса двухсторонней линией передачи данный боеприпас получил возможность перенацеливания в полете.
Block IV в отличие от предшественниц имеет более мощную боевую часть (осколочно-фугасную) весом 454 кг.
Заявленный срок службы ракеты составляет 15 лет, после чего изготовитель должен заменить в ней ряд компонентов и провести повторную сертификацию. Затем ракета снова отправляется в ВМС на очередные 15 лет.
По данным компании Raytheon, вариант Block IV имеет длину 5,5 м (со стартовым ускорителем – 6,2 м), Диаметр – 51,8 см. Вес ракеты – 1315,4 кг, (с ускорителем 1587,6 кг). Размах крыла – 2,7 м. Дальность полета – 1600 км.
В состав комбинированной системы наведения входят инерциальное навигационное оборудование, корректируемое сигналами GPS, обзорно-сравнительная корреляционная система наведения по карте (работает на среднем участке траектории) и цифровая корреляционная система наведения по изображению местности (работает на конечном участке траектории).
К настоящему времени Raytheon (в штате Аризона) выпустил в общей сложности более 4 тыс. «Томагавков» разных модификаций. Из них 2300 применены в боевых условиях с 1991-го по 2018 год.
Ракета демонстрируется на стенде компании-производителя Raytheon. Это первый случай показа боеприпаса на зарубежной выставке.
По словам разработчиков, в указанную версию ракеты интегрирован целый ряд нововведений, в том числе возможность поражения как стационарных наземных, так и движущихся морских объектов. Кроме того, благодаря оборудованию боеприпаса двухсторонней линией передачи данный боеприпас получил возможность перенацеливания в полете.
Block IV в отличие от предшественниц имеет более мощную боевую часть (осколочно-фугасную) весом 454 кг.
Заявленный срок службы ракеты составляет 15 лет, после чего изготовитель должен заменить в ней ряд компонентов и провести повторную сертификацию. Затем ракета снова отправляется в ВМС на очередные 15 лет.
По данным компании Raytheon, вариант Block IV имеет длину 5,5 м (со стартовым ускорителем – 6,2 м), Диаметр – 51,8 см. Вес ракеты – 1315,4 кг, (с ускорителем 1587,6 кг). Размах крыла – 2,7 м. Дальность полета – 1600 км.
В состав комбинированной системы наведения входят инерциальное навигационное оборудование, корректируемое сигналами GPS, обзорно-сравнительная корреляционная система наведения по карте (работает на среднем участке траектории) и цифровая корреляционная система наведения по изображению местности (работает на конечном участке траектории).
К настоящему времени Raytheon (в штате Аризона) выпустил в общей сложности более 4 тыс. «Томагавков» разных модификаций. Из них 2300 применены в боевых условиях с 1991-го по 2018 год.
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