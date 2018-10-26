Бомба B61 Mod 12: термоядерный страх 2020 года
Уже несколько лет оборонная промышленность США ведет работы по созданию новой модификации тактической термоядерной бомбы B61. Изделие B61 Mod 12 к настоящему времени прошло необходимые испытания, и в ближайшем будущем поступит на вооружение. Развертывание первых бомб новой модификации запланировано на 2020 год, однако уже сейчас специалисты из разных стран пытаются оценить последствия их появления и ввода в эксплуатацию. Буквально на днях прозвучало очередное громкое заявление на этот счет.
22 октября интернет-издание «Армейский стандарт» опубликовало материал о развитии американского тактического ядерного оружия, заинтересовавший другие средства массовой информации и общественность. Наибольший интерес в статье «США подарили 12-ю жизнь ядерной бомбе» представляли высказывания эксперта, в роли которого выступил бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин. Он выразил серьезные опасения, связанные с появлением новой модификации тактической бомбы и ее носителями.
В. Есин считает, что в нынешней обстановке бомбы B61 Mod 12 создают повышенную опасность для нашей страны. Подобному развитию событий способствует тот факт, что базы НАТО вплотную приблизились к российским границам. Фактически любой аэродром НАТО, в том числе в ближнем зарубежье, может стать местом постоянного или временного развертывания тактических термоядерных бомб.
Эксперт также напомнил, что в отдаленном прошлом, во времена существования Организации Варшавского договора ситуация с тактическим ядерным оружием выглядела иначе. По известным причинам, США и НАТО могли размещать подобные вооружения только на базах Западной Европы. Теперь же Североатлантический альянс получает возможность разместить оружие и его носители в непосредственной близости от российских границ.
Такое развитие событий, как считает В. Есин, меняет фактический статус вооружений. Самолеты-носители, взлетев с баз в Латвии или Литве, способны атаковать различные объекты на территории Центрального промышленного района и Москвы. Соответственно, по отношении к России перспективная бомба перестает быть тактической и приобретает стратегическое значение. Таким образом, изделие B61 Mod 12 становится существенным дополнением к стратегическим силам, имеющимся у США.
Еще одним поводом для опасений, по мнению В. Есина, становится расширение круга самолетов-носителей новой бомбы. Прошлые модификации изделия B61 в ходе испытаний применялись только с самолетами тактической авиации. При проверках новой модификации Mod 12 состоялся первый сброс бомбы стратегическим бомбардировщиком. Благодаря этому B61 Mod 12 становится универсальным высокоточным оружием.
***
23 октября издание «Газета.ru» опубликовала свой собственный материал на тему проекта B61 Mod 12, в котором присутствовало иное мнение специалиста. В публикации «Ядерная бомба на борту: F-35 достанет до Москвы» приводились слова бывшего замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта Валерия Запаренко. Прежде всего, эксперт отметил, что перспективная бомба и ее носители не могут использоваться по прямому назначению вне какого-либо конфликта. В свою очередь, в этом контексте тактическая авиация с термоядерными бомбами вряд ли будет играть решающую роль.
В. Запаренко отмечает, что применение тактического термоядерного оружия против российских объектов возможно только в рамках ядерной войны между США и Россией. Поскольку В. Есин упоминал взлет самолетов-носителей с аэродромов Латвии или Литвы, речь может идти о полномасштабной войне, в которой против России сражается весь блок НАТО. Иными словами, это мировая коалиционная война с применением оружия массового уничтожения. Также отмечается, что в публикации «Армейского стандарта» упоминались латвийские и литовские базы, но была забыта Эстония – оптимальный «плацдарм» для нанесения ударов по Санкт-Петербургу, имеющему особое значение для российской оборонной промышленности.
В полномасштабной коалиционной войне, как напоминает генерал-лейтенант Запаренко, должно иметь место массированное применение стратегических ядерных сил. Вместе с межконтинентальными ракетами на объекты противника полетят тактические ядерные боеприпасы всех классов, от авиабомб до артиллерийских снарядов. Также найдут применение специальные инженерные заряды, управляемое ракетное вооружение и даже зенитные ракеты с ядерным боевым оснащением.
На фоне подобных событий точность попадания управляемой бомбы B61 Mod 12 или дальность полета ее носителя «имеют сравнительно небольшое оперативно-стратегическое значение». В. Запаренко указывает, что после обмена массированными ракетно-ядерными ударами не так уж и важно, сможет ли условный F-35 с B61 на борту долететь до Москвы.
Впрочем, генерал-лейтенант допускает возможность «оторванного от жизни» анализа радиусов боевого применения авиационной техники и возможностей ее тактического термоядерного вооружения. Однако необходимо помнить, что использование таких возможностей тактической авиации возможно только в случае начала полномасштабного ракетно-ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами.
***
Заявления В. Есина о перспективах нового американского термоядерного оружия и его влиянии на стратегическую обстановку в европейском регионе закономерно заинтересовали российские и зарубежные средства массовой информации. Цитаты разошлись по изданиям и стали поводом для активных обсуждений в разных кругах. Такая реакция на оценки специалиста вполне понятна и даже в известной мере ожидаема. События на международной арене и различные военно-политические процессы становятся поводом для беспокойства, а появление нового оружия с характерными возможностями лишь усложняет обстановку.
Как справедливо отмечал В. Есин, в отдаленном прошлом тактическое термоядерное оружие НАТО разворачивалось на серьезном отдалении от советских границ – на базах Западной Европы. Распад ОВД и СССР с последующим расширением Североатлантического альянса привел к тому, что боевая авиация последнего может работать на восточноевропейских аэродромах, в том числе в Прибалтике. Это резко сокращает время, необходимое для нанесения удара воздушными или сухопутными средствами, в том числе тактическими бомбами по типу B61 Mod 12.
Логичным выглядит и тезис о превращении тактического оружия в стратегическое. Действительно, при полетах тактической авиации с «новых» баз НАТО в зоне ее ответственности оказывается крупный район российской территории, включающий значительное число объектов стратегической важности. Таким образом, в теории бомбы B61 Mod 12, несмотря на свой тактический статус, могут использоваться и для поражения стратегических целей.
Также необходимо учитывать, что такое оружие имеет совместимость с разными самолетами-носителями. Это означает, что при необходимости бомбы могут использоваться не только тактической, но и стратегической авиацией. Это приводит к очевидному росту боевых возможностей, а также стратегических рисков. Любопытно, что американские специалисты тоже считают B61 Mod 12 универсальным оружием, однако главным поводом для этого оказывается совместимость с дальними бомбардировщиками.
Впрочем, риски, связанные с тактическим термоядерным оружием, сокращаются из-за специфики его применения, о чем недавно говорил генерал-лейтенант В. Запаренко. Он полагает, что бомбы нового типа могут быть использованы против российских объектов только в ходе полномасштабного конфликта с участием стратегических ядерных сил. При этом на фоне деятельности последних применение маломощных бомб будет не слишком заметным и важным. Однако нужно учитывать, что и управляемые авиационные бомбы способны наносить серьезный ущерб различным объектам.
Следует отметить, что в контексте проекта B61 Mod 12 рассматриваются не только угрозы для безопасности России. Целями для такого оружия в теории могут оказаться объекты других стран. Вряд ли стоит напоминать, что Соединенные Штаты в последние десятилетия неоднократно участвовали в различных локальных конфликтах, и ведущую роль при этом имела тактическая авиация. Есть основания полагать, что появление новой управляемой термоядерной бомбы окажет заметное влияние на возможности сухопутной и морской авиации.
На протяжении нескольких последних лет ведутся споры о возможности применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах, не подразумевающих массированный ракетно-ядерный ответный удар. В этом случае B61 Mod 12 и подобное ей оружие рассматриваются в том же качестве, что и много десятилетий назад. В них видят средство качественного усиления ударной авиации, способное быстрее и эффективнее бороться с широким кругом целей.
Впрочем, пока такая концепция применения тактического термоядерного оружия не получила одобрения и не была принята к реализации. Такие боеприпасы по-прежнему рассматриваются в качестве особого средства для особых ситуаций. По всей видимости, в будущем будет сохраняться положение дел, имевше место в последние десятилетия. С момента выделения тактического ядерного оружия в отдельный класс США ни разу не использовали такие изделия в бою и, вероятно, не станут применять их в обозримом будущем. В то же время, это не исключает разработку и производство новых образцов.
***
Если изучить ситуацию с новым американским проектом B61 Mod 12, а также заявления официальных лиц и специалистов разных стран, то можно сделать весьма интересные выводы. Фактически основными целями нового проекта тактического термоядерного оружия является обеспечение высокой точности попадания в цель и некоторое снижение мощности взрыва при сохранении желаемых боевых качеств. Также планируется увеличить гибкость применения бомб за счет увеличения списка совместимых носителей.
Как можно судить по доступным данным, Пентагон не планирует изменять роль и предназначение бомбы новой модификации. Подобно предыдущим версиям B61, она должна будет уничтожать различные наземные и подземные объекты вероятного противника. Повышение эффективности будет достигаться исключительно за счет роста точности попаданий, обеспеченного новыми системами наведения.
Изделие B61 Mod 12 предназначается для замены бомб нескольких предыдущих модификаций, тем или иным образом отличавшихся друг от друга и предназначенных для решения разных задач. Считается, что новый управляемый боеприпас сможет полноценно заменить их, а также в некоторой мере повысить ударные возможности тактической авиации.
Согласно открытым данным, проект B61 Mod 12 предусматривает перестройку имеющихся серийных бомб с определенной переделкой боевой части и установкой новых приборов. На штатном корпусе бомбы предлагается устанавливать набор раскладываемых в полете плоскостей и отдельный хвостовой обтекатель с рулями и аппаратурой. С точки зрения общей архитектуры и способов перестройки боеприпаса обновленная термоядерная бомба похожа на конвенциональную JDAM.
В специально разработанном хвостовом отсеке помещаются приборы спутниковой навигации и автопилот, способный отслеживать траекторию изделия и выдавать команды на рулевые машинки. Управление в полете осуществляется при помощи хвостовых рулей. Также новые устройства отвечают за подрыв боевой части на заданной высоте либо после входа в грунт на указанную глубину. В проекте предусмотрена функция изменения мощности взрыва при помощи собственных средств управления бомбы.
При перестройке по новому проекту габариты и масса бомбы значительно не изменяются. Длина – около 3,5 м, диаметр по корпусу – 330 мм, масса – порядка 300 кг. Согласно разным сообщениям, дальность полета будет достигать нескольких десятков километров. Точность поражения цели – до нескольких метров. Мощность взрыва может ступенчато изменяться в пределах от 0,3 до 50 кт и определяется особенностями назначенной цели.
Первый испытательный сброс бомбы B61 Mod 12 в инертном исполнении был выполнен в 2015 году. В дальнейшем были проведены еще несколько тестовых полетов. Последний из них состоялся в конце июня этого года. По результатам испытаний бомба должна получить рекомендацию к принятию на вооружение. Появление соответствующего приказа ожидается в 2020 году. Тогда же американская промышленность перестроит существующие бомбы B61 старых версий по новому проекту Mod 12.
Таким образом, в обозримом будущем в распоряжении тактической авиации США появится новый вариант термоядерной бомбы с повышенными тактико-техническими характеристиками. Появление такого оружия связано с известными рисками и потому вызывает опасения специалистов. В то же время, есть определенные основания для оптимистичных оценок. Появление оружия не означает его немедленное применение, а его специфика такова, что оно не сможет стать самой серьезной проблемой в рамках полномасштабного конфликта.
По материалам сайтов:
https://armystandard.ru/
https://gazeta.ru/
http://lenta.ru/
https://defence-blog.com/
http://fas.org/
https://nnsa.energy.gov/
22 октября интернет-издание «Армейский стандарт» опубликовало материал о развитии американского тактического ядерного оружия, заинтересовавший другие средства массовой информации и общественность. Наибольший интерес в статье «США подарили 12-ю жизнь ядерной бомбе» представляли высказывания эксперта, в роли которого выступил бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин. Он выразил серьезные опасения, связанные с появлением новой модификации тактической бомбы и ее носителями.
В. Есин считает, что в нынешней обстановке бомбы B61 Mod 12 создают повышенную опасность для нашей страны. Подобному развитию событий способствует тот факт, что базы НАТО вплотную приблизились к российским границам. Фактически любой аэродром НАТО, в том числе в ближнем зарубежье, может стать местом постоянного или временного развертывания тактических термоядерных бомб.
Эксперт также напомнил, что в отдаленном прошлом, во времена существования Организации Варшавского договора ситуация с тактическим ядерным оружием выглядела иначе. По известным причинам, США и НАТО могли размещать подобные вооружения только на базах Западной Европы. Теперь же Североатлантический альянс получает возможность разместить оружие и его носители в непосредственной близости от российских границ.
Такое развитие событий, как считает В. Есин, меняет фактический статус вооружений. Самолеты-носители, взлетев с баз в Латвии или Литве, способны атаковать различные объекты на территории Центрального промышленного района и Москвы. Соответственно, по отношении к России перспективная бомба перестает быть тактической и приобретает стратегическое значение. Таким образом, изделие B61 Mod 12 становится существенным дополнением к стратегическим силам, имеющимся у США.
Еще одним поводом для опасений, по мнению В. Есина, становится расширение круга самолетов-носителей новой бомбы. Прошлые модификации изделия B61 в ходе испытаний применялись только с самолетами тактической авиации. При проверках новой модификации Mod 12 состоялся первый сброс бомбы стратегическим бомбардировщиком. Благодаря этому B61 Mod 12 становится универсальным высокоточным оружием.
***
23 октября издание «Газета.ru» опубликовала свой собственный материал на тему проекта B61 Mod 12, в котором присутствовало иное мнение специалиста. В публикации «Ядерная бомба на борту: F-35 достанет до Москвы» приводились слова бывшего замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта Валерия Запаренко. Прежде всего, эксперт отметил, что перспективная бомба и ее носители не могут использоваться по прямому назначению вне какого-либо конфликта. В свою очередь, в этом контексте тактическая авиация с термоядерными бомбами вряд ли будет играть решающую роль.
В. Запаренко отмечает, что применение тактического термоядерного оружия против российских объектов возможно только в рамках ядерной войны между США и Россией. Поскольку В. Есин упоминал взлет самолетов-носителей с аэродромов Латвии или Литвы, речь может идти о полномасштабной войне, в которой против России сражается весь блок НАТО. Иными словами, это мировая коалиционная война с применением оружия массового уничтожения. Также отмечается, что в публикации «Армейского стандарта» упоминались латвийские и литовские базы, но была забыта Эстония – оптимальный «плацдарм» для нанесения ударов по Санкт-Петербургу, имеющему особое значение для российской оборонной промышленности.
В полномасштабной коалиционной войне, как напоминает генерал-лейтенант Запаренко, должно иметь место массированное применение стратегических ядерных сил. Вместе с межконтинентальными ракетами на объекты противника полетят тактические ядерные боеприпасы всех классов, от авиабомб до артиллерийских снарядов. Также найдут применение специальные инженерные заряды, управляемое ракетное вооружение и даже зенитные ракеты с ядерным боевым оснащением.
На фоне подобных событий точность попадания управляемой бомбы B61 Mod 12 или дальность полета ее носителя «имеют сравнительно небольшое оперативно-стратегическое значение». В. Запаренко указывает, что после обмена массированными ракетно-ядерными ударами не так уж и важно, сможет ли условный F-35 с B61 на борту долететь до Москвы.
Впрочем, генерал-лейтенант допускает возможность «оторванного от жизни» анализа радиусов боевого применения авиационной техники и возможностей ее тактического термоядерного вооружения. Однако необходимо помнить, что использование таких возможностей тактической авиации возможно только в случае начала полномасштабного ракетно-ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами.
***
Заявления В. Есина о перспективах нового американского термоядерного оружия и его влиянии на стратегическую обстановку в европейском регионе закономерно заинтересовали российские и зарубежные средства массовой информации. Цитаты разошлись по изданиям и стали поводом для активных обсуждений в разных кругах. Такая реакция на оценки специалиста вполне понятна и даже в известной мере ожидаема. События на международной арене и различные военно-политические процессы становятся поводом для беспокойства, а появление нового оружия с характерными возможностями лишь усложняет обстановку.
Как справедливо отмечал В. Есин, в отдаленном прошлом тактическое термоядерное оружие НАТО разворачивалось на серьезном отдалении от советских границ – на базах Западной Европы. Распад ОВД и СССР с последующим расширением Североатлантического альянса привел к тому, что боевая авиация последнего может работать на восточноевропейских аэродромах, в том числе в Прибалтике. Это резко сокращает время, необходимое для нанесения удара воздушными или сухопутными средствами, в том числе тактическими бомбами по типу B61 Mod 12.
Логичным выглядит и тезис о превращении тактического оружия в стратегическое. Действительно, при полетах тактической авиации с «новых» баз НАТО в зоне ее ответственности оказывается крупный район российской территории, включающий значительное число объектов стратегической важности. Таким образом, в теории бомбы B61 Mod 12, несмотря на свой тактический статус, могут использоваться и для поражения стратегических целей.
Также необходимо учитывать, что такое оружие имеет совместимость с разными самолетами-носителями. Это означает, что при необходимости бомбы могут использоваться не только тактической, но и стратегической авиацией. Это приводит к очевидному росту боевых возможностей, а также стратегических рисков. Любопытно, что американские специалисты тоже считают B61 Mod 12 универсальным оружием, однако главным поводом для этого оказывается совместимость с дальними бомбардировщиками.
Впрочем, риски, связанные с тактическим термоядерным оружием, сокращаются из-за специфики его применения, о чем недавно говорил генерал-лейтенант В. Запаренко. Он полагает, что бомбы нового типа могут быть использованы против российских объектов только в ходе полномасштабного конфликта с участием стратегических ядерных сил. При этом на фоне деятельности последних применение маломощных бомб будет не слишком заметным и важным. Однако нужно учитывать, что и управляемые авиационные бомбы способны наносить серьезный ущерб различным объектам.
Следует отметить, что в контексте проекта B61 Mod 12 рассматриваются не только угрозы для безопасности России. Целями для такого оружия в теории могут оказаться объекты других стран. Вряд ли стоит напоминать, что Соединенные Штаты в последние десятилетия неоднократно участвовали в различных локальных конфликтах, и ведущую роль при этом имела тактическая авиация. Есть основания полагать, что появление новой управляемой термоядерной бомбы окажет заметное влияние на возможности сухопутной и морской авиации.
На протяжении нескольких последних лет ведутся споры о возможности применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах, не подразумевающих массированный ракетно-ядерный ответный удар. В этом случае B61 Mod 12 и подобное ей оружие рассматриваются в том же качестве, что и много десятилетий назад. В них видят средство качественного усиления ударной авиации, способное быстрее и эффективнее бороться с широким кругом целей.
Впрочем, пока такая концепция применения тактического термоядерного оружия не получила одобрения и не была принята к реализации. Такие боеприпасы по-прежнему рассматриваются в качестве особого средства для особых ситуаций. По всей видимости, в будущем будет сохраняться положение дел, имевше место в последние десятилетия. С момента выделения тактического ядерного оружия в отдельный класс США ни разу не использовали такие изделия в бою и, вероятно, не станут применять их в обозримом будущем. В то же время, это не исключает разработку и производство новых образцов.
***
Если изучить ситуацию с новым американским проектом B61 Mod 12, а также заявления официальных лиц и специалистов разных стран, то можно сделать весьма интересные выводы. Фактически основными целями нового проекта тактического термоядерного оружия является обеспечение высокой точности попадания в цель и некоторое снижение мощности взрыва при сохранении желаемых боевых качеств. Также планируется увеличить гибкость применения бомб за счет увеличения списка совместимых носителей.
Как можно судить по доступным данным, Пентагон не планирует изменять роль и предназначение бомбы новой модификации. Подобно предыдущим версиям B61, она должна будет уничтожать различные наземные и подземные объекты вероятного противника. Повышение эффективности будет достигаться исключительно за счет роста точности попаданий, обеспеченного новыми системами наведения.
Изделие B61 Mod 12 предназначается для замены бомб нескольких предыдущих модификаций, тем или иным образом отличавшихся друг от друга и предназначенных для решения разных задач. Считается, что новый управляемый боеприпас сможет полноценно заменить их, а также в некоторой мере повысить ударные возможности тактической авиации.
Согласно открытым данным, проект B61 Mod 12 предусматривает перестройку имеющихся серийных бомб с определенной переделкой боевой части и установкой новых приборов. На штатном корпусе бомбы предлагается устанавливать набор раскладываемых в полете плоскостей и отдельный хвостовой обтекатель с рулями и аппаратурой. С точки зрения общей архитектуры и способов перестройки боеприпаса обновленная термоядерная бомба похожа на конвенциональную JDAM.
В специально разработанном хвостовом отсеке помещаются приборы спутниковой навигации и автопилот, способный отслеживать траекторию изделия и выдавать команды на рулевые машинки. Управление в полете осуществляется при помощи хвостовых рулей. Также новые устройства отвечают за подрыв боевой части на заданной высоте либо после входа в грунт на указанную глубину. В проекте предусмотрена функция изменения мощности взрыва при помощи собственных средств управления бомбы.
При перестройке по новому проекту габариты и масса бомбы значительно не изменяются. Длина – около 3,5 м, диаметр по корпусу – 330 мм, масса – порядка 300 кг. Согласно разным сообщениям, дальность полета будет достигать нескольких десятков километров. Точность поражения цели – до нескольких метров. Мощность взрыва может ступенчато изменяться в пределах от 0,3 до 50 кт и определяется особенностями назначенной цели.
Первый испытательный сброс бомбы B61 Mod 12 в инертном исполнении был выполнен в 2015 году. В дальнейшем были проведены еще несколько тестовых полетов. Последний из них состоялся в конце июня этого года. По результатам испытаний бомба должна получить рекомендацию к принятию на вооружение. Появление соответствующего приказа ожидается в 2020 году. Тогда же американская промышленность перестроит существующие бомбы B61 старых версий по новому проекту Mod 12.
Таким образом, в обозримом будущем в распоряжении тактической авиации США появится новый вариант термоядерной бомбы с повышенными тактико-техническими характеристиками. Появление такого оружия связано с известными рисками и потому вызывает опасения специалистов. В то же время, есть определенные основания для оптимистичных оценок. Появление оружия не означает его немедленное применение, а его специфика такова, что оно не сможет стать самой серьезной проблемой в рамках полномасштабного конфликта.
По материалам сайтов:
https://armystandard.ru/
https://gazeta.ru/
http://lenta.ru/
https://defence-blog.com/
http://fas.org/
https://nnsa.energy.gov/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- National Nuclear Security Administration / energy.gov, Fas.org