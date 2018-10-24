Техника или человек? Под Челябинском Су-24 "промазал" мимо полигона

Инцидент с бомбардировщиком Су-24 произошел в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба ЦВО, выпущенная бомбардировщиком ракета вышла за территорию мишенного поля и приземлилась в нескольких километрах от населенного пункта. Инцидент произошел в ходе выполнения плановых полетов.Как пояснили в пресс-службе округа, бомбардировщик Су-24, приписанный к авиабазе "Шагол", при выполнении плановых тренировочных полетов на авиационном полигоне в Челябинской области, произвел пуски ракет по учебным целям на мишенном поле. Одна из ракет упала за пределами мишенного поля, но в зоне безопасности полигона. На земле образовалась воронка, жертв и разрушений нет. На месте падения взрывчатых предметов не обнаружено, на месте работает комиссия округа и прокуратуры.В то же время в оперативной сводке управления по обеспечению безопасности сообщается, что из-за нештатной работы агрегатов фрагмент учебной ракеты пролетел через полигон не по заданной траектории и упал в поле. На месте работали представители ФСБ, которые изъяли остатки ракеты до полного выяснения причины происшедшего.Согласно публикаций местных СМИ ракета упала в поле примерно в двух километрах от села Копытово, на месте якобы осталась воронка диаметром три метра. Министр общественной безопасности Челябинской области заявил, что упала "болванка" — учебная ракета Х-25 без взрывателя.