Какие системы ПВО-ПРО Индия законтрактовала у Израиля?
Израильская компания Israel Aircraft Industries сообщает о том, что с правительством Индии подписан договор о поставках комплексов противовоздушной обороны морского базирования. Речь идёт о комплексах «Барак-8» для семи кораблей военно-морских сил Индии.
В материале пресс-службы IAI говорится о том, что сумма сделки составляет почти 0,8 млрд долларов (777 млн).
С успешной сделкой компанию Israel Aircraft Industries поздравил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По его словам, это подчёркивает, что продукция компании является конкурентоспособной на мировом рынке, а таже то, что траты на безопасность – это не расходы, а инвестиции.
Система «Барак-8» Израилем позиционируется не только как система ПВО, но и как комплекс противоракетной обороны. IAI говорит о том, что «Барак-8» способен работать по целому спектру разнообразных целей, включая самолёты, БПЛА, ракеты класса «поверхность-поверхность», крылатые ракеты – на малой и средней дальности. При этом дальность действия РЛС EL/M-2248 MF-STAR комплекса "Барак-8" - 250 км. РЛС имеет АФАР с 4-мя отдельными антеннами для обзора на 360 градусов.
Комплекс объявлен всепогодным. Разработка комплекса осуществлена в кооперации Israel Aircraft Industries и Rafael.
Кстати, такие комплексы ПВО/ПРО уже стоят на вооружении ВМС Индии. В частности, речь идёт об эсминцах проекта 15А "Калькутта", эсминцах 15B "Висахапатнам", а также на авианосце "Викрант".
В материале пресс-службы IAI говорится о том, что сумма сделки составляет почти 0,8 млрд долларов (777 млн).
С успешной сделкой компанию Israel Aircraft Industries поздравил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По его словам, это подчёркивает, что продукция компании является конкурентоспособной на мировом рынке, а таже то, что траты на безопасность – это не расходы, а инвестиции.
Система «Барак-8» Израилем позиционируется не только как система ПВО, но и как комплекс противоракетной обороны. IAI говорит о том, что «Барак-8» способен работать по целому спектру разнообразных целей, включая самолёты, БПЛА, ракеты класса «поверхность-поверхность», крылатые ракеты – на малой и средней дальности. При этом дальность действия РЛС EL/M-2248 MF-STAR комплекса "Барак-8" - 250 км. РЛС имеет АФАР с 4-мя отдельными антеннами для обзора на 360 градусов.
Комплекс объявлен всепогодным. Разработка комплекса осуществлена в кооперации Israel Aircraft Industries и Rafael.
Кстати, такие комплексы ПВО/ПРО уже стоят на вооружении ВМС Индии. В частности, речь идёт об эсминцах проекта 15А "Калькутта", эсминцах 15B "Висахапатнам", а также на авианосце "Викрант".
На фото - EL/M-2248 MF-STAR на одном из индийских эсминцев проекта "Калькутта"
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