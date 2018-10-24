Какие системы ПВО-ПРО Индия законтрактовала у Израиля?

На фото - EL/M-2248 MF-STAR на одном из индийских эсминцев проекта "Калькутта"

Израильская компания Israel Aircraft Industries сообщает о том, что с правительством Индии подписан договор о поставках комплексов противовоздушной обороны морского базирования. Речь идёт о комплексах «Барак-8» для семи кораблей военно-морских сил Индии.В материале пресс-службы IAI говорится о том, что сумма сделки составляет почти 0,8 млрд долларов (777 млн).С успешной сделкой компанию Israel Aircraft Industries поздравил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По его словам, это подчёркивает, что продукция компании является конкурентоспособной на мировом рынке, а таже то, что траты на безопасность – это не расходы, а инвестиции.Система «Барак-8» Израилем позиционируется не только как система ПВО, но и как комплекс противоракетной обороны. IAI говорит о том, что «Барак-8» способен работать по целому спектру разнообразных целей, включая самолёты, БПЛА, ракеты класса «поверхность-поверхность», крылатые ракеты – на малой и средней дальности. При этом дальность действия РЛС EL/M-2248 MF-STAR комплекса "Барак-8" - 250 км. РЛС имеет АФАР с 4-мя отдельными антеннами для обзора на 360 градусов.Комплекс объявлен всепогодным. Разработка комплекса осуществлена в кооперации Israel Aircraft Industries и Rafael.Кстати, такие комплексы ПВО/ПРО уже стоят на вооружении ВМС Индии. В частности, речь идёт об эсминцах проекта 15А "Калькутта", эсминцах 15B "Висахапатнам", а также на авианосце "Викрант".