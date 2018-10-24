МО РФ доработает средства РЭБ на кораблях Черноморского флота
Российское военное ведомство заказало ремонт и доработку комплексов РЭБ «Изделие МП-405.1» на малых ракетных кораблях проекта 1234.1 «Овод» и ракетных катерах проекта 1241 «Молния», передает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте госзакупок.
Конкурс на проведение работ по продлению сроков эксплуатации и доработке средств РЭБ на объектах Черноморского флота пройдет в закрытом режиме.
Максимальная стоимость контракта – 27 млн. рублей. Финансирование работ планируется провести в два этапа – первая половина общей суммы (13,5 млн.) будет выделена до конца 2018 году, вторая – в 2019 году.
Исполнитель контракта будет выбран до 12 ноября текущего года. Работы должны быть полностью завершены к 10 ноября 2019 года.
С помощью комплекса МП-405.1 решаются задачи по ведению автоматизированной разведки и идентификации излучений РЛС различного типа в условиях сложной электромагнитной обстановки. Кроме того, оборудование комплекса способно в автоматическом режиме создавать активные помехи, управлять постановкой пассивных помех, а также решать задачи радиоэлектронного подавления. Изделие выпускается Ростовским заводом «Прибор».
МРК проекта «Овод» вооружены 6 крылатыми противокорабельными ракетами «Малахит», артустановками АК-176 и АК-630, а также ЗРЕ «Оса-М».
Катера типа «Молния» имеют на вооружении противокорабельный комплекс «Москит», артустановку АК-176 калибра и две шестиствольные установки АК-630, ПЗРК «Стрела-3».
Конкурс на проведение работ по продлению сроков эксплуатации и доработке средств РЭБ на объектах Черноморского флота пройдет в закрытом режиме.
Максимальная стоимость контракта – 27 млн. рублей. Финансирование работ планируется провести в два этапа – первая половина общей суммы (13,5 млн.) будет выделена до конца 2018 году, вторая – в 2019 году.
Исполнитель контракта будет выбран до 12 ноября текущего года. Работы должны быть полностью завершены к 10 ноября 2019 года.
С помощью комплекса МП-405.1 решаются задачи по ведению автоматизированной разведки и идентификации излучений РЛС различного типа в условиях сложной электромагнитной обстановки. Кроме того, оборудование комплекса способно в автоматическом режиме создавать активные помехи, управлять постановкой пассивных помех, а также решать задачи радиоэлектронного подавления. Изделие выпускается Ростовским заводом «Прибор».
МРК проекта «Овод» вооружены 6 крылатыми противокорабельными ракетами «Малахит», артустановками АК-176 и АК-630, а также ЗРЕ «Оса-М».
Катера типа «Молния» имеют на вооружении противокорабельный комплекс «Москит», артустановку АК-176 калибра и две шестиствольные установки АК-630, ПЗРК «Стрела-3».
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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