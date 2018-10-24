Старый конь борозды не портит? В Крыму "отбомбились" Бе-12 "Чайки"

В Крыму прошли учебные вылеты самолетов-амфибий Бе-12 Черноморского флота, в ходе которых они отработали бомбометание по наземным целям на полигоне. Об этом сообщает информационный отдел обеспечения флота.Согласно сообщению, на полигоне "Опук" в Крыму прошли летные учения самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка", в ходе которых экипажи самолетов отработали вопросы боевого применения, а также отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным позициям, имитирующим цели условного противника. Всего "Чайки" из состава отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота выполнили около 20 вылетов на бомбометание. Уточняется, что в учениях участвовали три самолета-амфибии.Бе-12 «Чайка» (по натовской кодификации Mail) — противолодочный самолет-амфибия (летающая лодка). Первый полет данной машины состоялся еще в 1960 году, а с 1963 года она начала поступать на вооружение авиации советского военно-морского флота. Предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок противника. По состоянию на 2016-2017 год на вооружении оставалось всего 9 амфибий, при этом в ВМФ России - 7 Бе-12, и в ВМС Украины - 2 Бе-12. Все находящиеся в России "Чайки" входят в состав Черноморского флота.Габаритные размеры: длина самолета — 30,1 м, высота — 7,4 м, размах крыла — 30,2 м, площадь крыла — 99 кв. м.Силовая установка — 2хТВД АИ-20Д мощностью 5180 л.с. каждый.Масса пустого самолета — 24 000 кг.Масса взлетная — 36 000 кг.Масса топлива — 9 000 кг.Масса боевой нагрузки — 3000 кг.Максимальная скорость полета — 550 км/ч.Скорость патрулирования — 320 км/ч.Взлетная скорость — 210 км/ч.Длина разбега — 1200 м.Длина пробега — 1100 м.Мореходность — 3 балла.Максимальная дальность полета — 4000 км.Тактический радиус действия — 600-650 км (при нахождении в районе 3 часа).Практический потолок — 12 100 м.Экипаж — 4 человека.