Ростех создает электромагнитную самоходку для борьбы с БЛА
Опытный образец многофункционального комплекса по борьбе с дронами «Сапсан» будет создан в 2019 году, сообщает ТАСС.
В следующем году ОКР будут завершены и появится опытный образец – это будет серьезный комплекс, сказал агентству собеседник.
По его словам, роботизированная платформа на колесном ходу будет иметь системы радиолокации, радиоразведки и противодействия беспилотникам.
Разработкой электронной самоходки в инициативном порядке занимается концерн «Автоматика» (входит в Ростех). Его инженеры уже имеют опыт создания таких комплексов для борьбы с БЛА как «Пищаль» и «Таран», предназначенных для прикрытия критически важной инфраструктуры: атомных электростанций, железнодорожных узлов и других объектов.
Стационарный «Таран», например, устанавливается на возвышенности и закрывает вверенный ему объект невидимым куполом, диаметр которого составляет 2,7 км. Попадающие в эту зону беспилотники сначала теряют ориентацию в пространстве, затем связь с оператором. После этого большинство из них падают на землю, а некоторые, более продвинутые модели, возвращаются обратно.
Переносная «Пищаль» (ружье) применяется для противодействия беспилотникам в конкретном секторе. Наводится на цель оператором.
«Сапсан» отличается от предыдущих изделий тем, что в нем функции обнаружения и идентификации БЛА совмещены с «карательным» механизмом в виде электромагнитной пушки. Комплекс сможет работать в автоматическом режиме без целеуказаний от оператора. Он будет самостоятельно находить дроны-нарушители и воздействовать на них, рассказали в Ростехе.
В следующем году ОКР будут завершены и появится опытный образец – это будет серьезный комплекс, сказал агентству собеседник.
По его словам, роботизированная платформа на колесном ходу будет иметь системы радиолокации, радиоразведки и противодействия беспилотникам.
Разработкой электронной самоходки в инициативном порядке занимается концерн «Автоматика» (входит в Ростех). Его инженеры уже имеют опыт создания таких комплексов для борьбы с БЛА как «Пищаль» и «Таран», предназначенных для прикрытия критически важной инфраструктуры: атомных электростанций, железнодорожных узлов и других объектов.
Стационарный «Таран», например, устанавливается на возвышенности и закрывает вверенный ему объект невидимым куполом, диаметр которого составляет 2,7 км. Попадающие в эту зону беспилотники сначала теряют ориентацию в пространстве, затем связь с оператором. После этого большинство из них падают на землю, а некоторые, более продвинутые модели, возвращаются обратно.
Переносная «Пищаль» (ружье) применяется для противодействия беспилотникам в конкретном секторе. Наводится на цель оператором.
«Сапсан» отличается от предыдущих изделий тем, что в нем функции обнаружения и идентификации БЛА совмещены с «карательным» механизмом в виде электромагнитной пушки. Комплекс сможет работать в автоматическом режиме без целеуказаний от оператора. Он будет самостоятельно находить дроны-нарушители и воздействовать на них, рассказали в Ростехе.
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