Новости

Ростех создает электромагнитную самоходку для борьбы с БЛА

6
Опытный образец многофункционального комплекса по борьбе с дронами «Сапсан» будет создан в 2019 году, сообщает ТАСС.

Ростех создает электромагнитную самоходку для борьбы с БЛА



В следующем году ОКР будут завершены и появится опытный образец – это будет серьезный комплекс, сказал агентству собеседник.

По его словам, роботизированная платформа на колесном ходу будет иметь системы радиолокации, радиоразведки и противодействия беспилотникам.

Разработкой электронной самоходки в инициативном порядке занимается концерн «Автоматика» (входит в Ростех). Его инженеры уже имеют опыт создания таких комплексов для борьбы с БЛА как «Пищаль» и «Таран», предназначенных для прикрытия критически важной инфраструктуры: атомных электростанций, железнодорожных узлов и других объектов.

Стационарный «Таран», например, устанавливается на возвышенности и закрывает вверенный ему объект невидимым куполом, диаметр которого составляет 2,7 км. Попадающие в эту зону беспилотники сначала теряют ориентацию в пространстве, затем связь с оператором. После этого большинство из них падают на землю, а некоторые, более продвинутые модели, возвращаются обратно.

Переносная «Пищаль» (ружье) применяется для противодействия беспилотникам в конкретном секторе. Наводится на цель оператором.

«Сапсан» отличается от предыдущих изделий тем, что в нем функции обнаружения и идентификации БЛА совмещены с «карательным» механизмом в виде электромагнитной пушки. Комплекс сможет работать в автоматическом режиме без целеуказаний от оператора. Он будет самостоятельно находить дроны-нарушители и воздействовать на них, рассказали в Ростехе.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
"Пищаль", "Таран" и "Сапсан" от "Автоматики". Ростех представил новые средства РЭБ с БПЛА
Список финансируемых ЦРУ российских общественных организаций
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

6 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти