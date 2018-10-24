Как Х.Клинтон и Б.Обама бомбы в посылках получили и "чудом выжили"
Демократическая партия США решила приподнять свой политический рейтинг. Подконтрольные демпартийцам СМИ опубликовали новости с пометками «Срочно!» и «Молния!» В новостях содержится информация следующего характера: на адреса экс-президента Барака Обамы и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон были отправлены посылки со смертоносным содержанием. Мало того, посылки до адресатов дошли...
Так, The New York Times, которую Дональд Трамп кличет «фейк-ньюс», опубликовала заметку, в которой утверждается, что речь идёт о посылках с бомбами. Якобы их нашли сотрудники секретных служб по охране крупных политических деятелей. Посылки с бомбами обнаружили в доме четы Клинтон и в офисе Обамы. Также заявлено, что ранее аналогичная посылка приходила на адрес проживания Джорджа Сороса. Мощности заложенных взрывных устройств на называются.
При этом нет никаких пояснений того, как вообще посылки с бомбами могли попасть в дом Клинтон и офис Обамы? Если посылки пересылались по почте США, то возникает целый ряд вопросов, так как вся корреспонденция на имя первых лиц государства, партий, государственного аппарата (включая бывших) тщательно проверяется.
Представители Республиканской партии в США уже заявили, что демократам потребовался пиар-ход, чтобы перед ноябрьскими «промежуточными» выборами заручиться поддержкой сочувствующих.
Напомним, что в ходе ноябрьских выборов переизбирается конгресс, а также 35 сенаторов. Помимо этого выборы коснутся 39 штатов и территорий США. Социологические опросы показывают, что Демпартия уступает в плане электоральной поддержки республиканцам.
Так, The New York Times, которую Дональд Трамп кличет «фейк-ньюс», опубликовала заметку, в которой утверждается, что речь идёт о посылках с бомбами. Якобы их нашли сотрудники секретных служб по охране крупных политических деятелей. Посылки с бомбами обнаружили в доме четы Клинтон и в офисе Обамы. Также заявлено, что ранее аналогичная посылка приходила на адрес проживания Джорджа Сороса. Мощности заложенных взрывных устройств на называются.
При этом нет никаких пояснений того, как вообще посылки с бомбами могли попасть в дом Клинтон и офис Обамы? Если посылки пересылались по почте США, то возникает целый ряд вопросов, так как вся корреспонденция на имя первых лиц государства, партий, государственного аппарата (включая бывших) тщательно проверяется.
Представители Республиканской партии в США уже заявили, что демократам потребовался пиар-ход, чтобы перед ноябрьскими «промежуточными» выборами заручиться поддержкой сочувствующих.
Напомним, что в ходе ноябрьских выборов переизбирается конгресс, а также 35 сенаторов. Помимо этого выборы коснутся 39 штатов и территорий США. Социологические опросы показывают, что Демпартия уступает в плане электоральной поддержки республиканцам.
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