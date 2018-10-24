Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС отключился второй раз за шесть дней

На четвертом энергоблоке Запорожской АЭС второй раз за шесть дней сработал защитный механизм, в следствие чего энергоблок отключился. Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины.Как сообщили в самой инспекции "во время проведения регламентных комплексных испытаний второго канала системы безопасности отключился дизель-генератор в результате срабатывания защиты от превышения оборотов". Отключение произошло в 08:26. После устранения причин и окончания испытаний второй канал системы безопасности был вновь запущен. До этого 18 октября четвертый энергоблок также был остановлен из-за срабатывания аварийной защиты реактора и после двухдневного ремонта был введен в эксплуатацию. В апреле сбой произошел в шестом энергоблоке АЭС.В ГИЯР заявили, что нарушение пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока № 4 Запорожской АЭС не было. Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС и за ее пределами остается без изменений. Создана комиссия по расследованию инцидента. Срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС продлен комиссией до 4 апреля 2028 года.Ранее государственная инспекция ядерного регулирования Украины констатировала значительный рост числа нарушений в работе атомных электростанций. За 2017 год было зафиксировано 17 нарушений в работе АЭС Украины, что стало самым большим показателем за последние семь лет.