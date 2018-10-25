Байки о сербском нейтралитете и двух стульях

23 октября в СМИ появилось заявление председателя Народной скупщины Сербии Майи Гойкович о том, что ее страна не намерена вступать в НАТО и собирается дальше сохранять военный нейтралитет страны. Об этом она заявила, выступая в Госдуме. То же самое в начале месяца уже говорил сербский президент Александр Вучич на встрече с Владимиром Путиным. После таких заявлений для российской публики хочется у них спросить: «Вы россиян держите за таких же дураков, как и сербов?»Начнем с того, что никакого нейтралитета нет. Нейтралитет — это когда страна не предоставляет свою территорию иностранным государствам для военной деятельности. В 2015-2016 годах сербским правительством были подписаны три соглашения: ИПАП, СОФА и НСПО. По этим соглашениям Сербия взяла на себя обязанности стран-членов НАТО, фактически вступив в альянс. Благодаря договорам Сербия имеет широкий спектр совместной военной деятельности с НАТО во всех сферах.Правительство подписывало эти соглашения втайне от народа, зная, что он (народ) против любого сотрудничества с НАТО. И поэтому не было никаких публичных дебатов, обсуждений или народного голосования. Кроме того, ответственность за то, что Сербия почти полностью теперь перешла в распоряжение НАТО, Вучич пытается переложить на предыдущие правительства, парируя контраргументы тем, что страна и так, мол, сотрудничала с НАТО с 2006 года в рамках программы «Партнерство ради мира». Однако эта программа даже и близко не предполагает тот уровень сотрудничества, на какой подписался Вучич.Так как СМИ в Сербии жестко контролируются не только своим государством, но еще и американским, о соглашениях с НАТО узнало лишь небольшое количество сербов. Это объясняет тот факт, что на митинги против альянса вышло не так много человек, как это бывало обычно. Но даже если информация о заключении договоров мелькали в сербских СМИ, то она представлялась в таком свете, который был выгоден сербскому правительству, или могла быть понятой различным образом. Так правительство Сербии убаюкивает бдительность общества.Кроме того, сербские СМИ постоянно пишут о взаимовыгодном сотрудничестве с Россией и братских связях. Например, после подписания соглашения с НАТО Вучич, будучи еще премьер-министром, встретился с послом РФ в Сербии, и СМИ после этого еще долгое время публиковали фотографии с их дружеской встречи. Также в это время СМИ муссировали предстоящую встречу лидеров России и Сербии, и в целом отношения между странами описывались как стратегически важные. Таким образом, правительство пытается показать «такое же» сотрудничество с Россией, как с НАТО, якобы продемонстрировав этот злосчастный «нейтралитет».Впрочем, о таких «братских» узах сербская власть поет не только своим гражданам, но и россиянам. Последние «признания в любви» к России прозвучали в этом месяце. Произошло это на фоне обострения ситуации в косовском вопросе. Здесь Сербия очень надеется на российскую поддержку. Приехав в Россию, представители сербской власти делают громкие заявления о том, что Сербия не вступит в НАТО, и благодарят за российскую поддержку.У сербов есть поговорка: две матери кормят. У россиян есть другая: усидеть на двух стульях. Мы же не против. Пусть сидят. Не имея альтернативы! Для России это даже хорошо, но зачем же приезжать и рассказывать байки про нейтралитет?