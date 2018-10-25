Как «европейское» море станет «русским»

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини назвала Чёрное море «европейским» и заявила, что не желает видеть там «очередного военного усиления». Похоже, что признание Чёрного моря внутренним российским не за горами, и вот почему.Назвав Чёрное море «европейским», Могерини официально отреагировала на действия России в Азовском море. Но это ли она реально имела в виду? Похоже, её слова обращались к настоящим сторонникам эскалации.По словам Могерини, РФ применила новый режим досмотра грузовых судов, как украинских, так и судов под международными флагами, в Азовском море. За несколько дней было проверено более 200 судов. Это, дескать, и способствовало военному обострению в «европейском» море.Если же поразмышлять, то станет ясно: слова Могерини в первую очередь обращены к США. Неделю назад министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «откровенно провокационные» учения НАТО в Азовском море невозможны без разрешения России. Теперь своё слово взяла Могерини.Естественно, по своему статусу Федерика не может раскрывать рот на США, тем не менее, она предельно чётко показала, что Европа не поддерживает агрессивные устремления Вашингтона. «Европейское» море предполагает отсутствие в нём американцев. Также осуждение было высказано по поводу «военному усилению» в регионе.Европа в последнее время всё более активно саботирует военный поход на Россию. То немецкие лётчики уволятся из-за нежелания воевать с Россией, то какой-нибудь европейский генерал сделает заявление в аналогичной манере. Европейцы не хотят погибать в пожаре ядерной войны из-за интересов заокеанских стратегов.США же не отважатся на войну своими руками. Получается, американцам придётся оставлять Чёрное море, что бы они ни рассказывали украинским и грузинским политикам. Когда же натовский меч перестанет нависать над Черноморьем, регион автоматически перейдёт под полный контроль России. Так «европейское» море превратится в «русское».