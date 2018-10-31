История

Доспехи эпохи Сэнгоку (часть 1)

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Лают собаки –
Коробейник в деревню пришел.
Персики в цвету…
Бусон



Вот и пришли мы, наконец, к едва ли не самой интересной эпохе в истории Японии – «эпохе сражающихся провинций», эпохе войны всех против всех, итогом которой стало объединение страны под властью рода Токугава. О том, как это происходило, рассказывается сразу в нескольких материалах, опубликованных здесь же на ВО, ну а в этой статье речь пойдет исключительно о доспехах. Напомню, что здесь на сайте уже были статьи о доспехах тосей-гусоку, то есть «современных доспехах», появившихся после того, как в Японию в 1543 году завезли огнестрельное оружие.


Доспехи самураев эпохи Сэнгоку (в центре детский доспех). На фигурах слева и справа традиционные доспехи с плотной шнуровкой. (Музей Энн и Габриэля Барбье-Мюллер, Даллас, Техас)

Однако тема эта настолько интересна, что есть смысл вернуться к ней уже на новом уровне. Который прежде всего связан… с иллюстративным материалом. В предыдущих статьях по теме японских доспехов использовались главным образом фотографии из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этом материале знакомиться с кирасами японских самураев и их шлемами эпохи Сэнгоку мы будет на основе фотоматериалов из очень интересного музея, кстати, тоже американского — Музей Анны и Габриэль Барбье-Мюллер, который находится в городе Далласе, штат Техас. Ну, это тот самый город, где расстреляли президента Кеннеди. Но, как видите, в нем есть и очень интересный музей японской культуры. Так что, если кто из посетителей сайта ВО вдруг окажется в США в городе Далласе (или уже живет в Штатах, и не знает о нем!), то… он вполне может его посетить и собственными глазами увидеть все то, что мы здесь и сейчас увидим на фотографиях из этого музея!


Фигура самурая всадника эпохи Эдо в доспехе хотокэ-до.

Ну, а начать надо с того, что поскольку древние японцы были конными лучниками, то и доспехи изначально, да и впоследствии, рассчитывались на защиту от стрел. Поэтому в отличие от европейских в них долгое время кольчуга не применялась вообще. Все доспехи были пластинчатыми. Кираса – до (или ко – «панцирь черепахи) собиралась из пластин, сплетенных между собой шнурами. Либо кожаными, либо шелковыми. Здесь вряд ли стоит приводить японские названия этих пластинок, важнее отметить, что в ранних доспехах эпохи Хейан использовались пластинки трех видов: с тремя, двумя и одним рядом отверстий, а позднее – более узкие, с двумя и тремя рядами. В традиционных доспехах о-ёрой пластинки с двумя и тремя рядами отверстий накладывались друг на друга так, чтобы они перекрывали друг друга на две трети. Однорядные пластинки прикреплялись по краям кирасы, что усиливало их еще больше.


Доспехи эпохи Сэнгоку (часть 1)

Доспех могами-до, впервые появившийся в эпоху войны Онин-Буммей (1467 -1477), конская сбруя багу и конский доспех ума-ёрой. Реставрация доспеха была проведена в 1854 году.


Конская маска умадзура.

Сами пластинки представляли собой настоящее произведение искусства. Во-первых, они имели «подкладку» из кожи, во-вторых, многократно покрывались знаменитым японским лаком со всех сторон, а во-вторых, в их внешнее покрытие добавлялась и рубленая солома, и тертая керамическая пыль, и… сухая земля, и золотая и серебряная пудра. Иногда металл обертывали кожей еще и с «лица». То есть пластинки были «толстенькие» и, будучи скрепленными шнурами, обладали вдобавок еще и хорошими амортизирующими свойствами. Кстати, верхняя их часть была либо закругленной, либо скошенной, из-за чего полосы доспеха из этих пластинок в своей верхней части напоминали частокол.


Хон кодзанэ ни-маи-до – двухсекционные доспехи. Шлем подписан Эчиго Мунетсуго. Реставрация около 1800 г. эпохи Эдо.

Теперь обратимся уже собственно к доспехам, и вот здесь расскажем о них поподробнее и приведем все их специфические японские наименования. Причина появления новых доспехов, о которых и пойдет здесь речь, проста.


Доспех с чеканной кирасой — утидаси-до.

Конструкция традиционных о-ёрой оказалась неудобной. Вернее, она была удобной для всадника, но не для пехотинца. Вот почему по мере привлечения в «армии» самураев все большего и большего числа воинов-пехотинцев, доспехи так же изменились. Появились доспехи до-мару и харамаки-до, вес которых распределялся по телу более равномерно и меньше утомлял их обладателей. Их отличала и более редкая шнуровка и, это уже после 1543 года, требование противостоять огнестрельному оружию.


Хон кодзанэ ни-маи-до Окудайра Нобимаса, 1600 – 1700 гг.

Был придуман и способ, облегчающий их производство. Теперь пластины собирались в полосы, а те в свою очередь обертывались кожей, которая покрывалась лаком. Пять таких полос соединяли между собой редкой шнуровкой и получали кирасу из пяти рядов полос, закрывающую всю грудь и живот. Такая кираса вдобавок еще и лежала на бедрах, что снижало ее давление на плечи. Такие доспехи получили общее название тати-до, ставшее эквивалентом названия тосей-до, или «новый панцирь». Сами эти полосы теперь собирались из широких пластин, но… так как мода есть мода, традиция – есть традиция, то их верхний край делали зубчатым, чтобы казалось, будто бы эти полосы собраны из множества мелких, традиционных пластинок!


Окэгава-до с выступающими головками заклепок — бё-модзи-ёкохаги-окэгава-до, принадлежавшие Кодзима Муненао.

Другим их аналогом стали доспехи мару-до, состоявшие из двух половин – передней и задней и скрепленных между собой либо на завязках, либо на шарнире с одной из сторон и завязках с другой. Такие кирасы с шарниром получили даже особое название: рё-такахи-мо-до и они оказались очень удобны для солдат именно больших армий. А еще их было удобно хранить и перевозить!


Всадники в доспехах тати-до.

Можно считать довольно забавным, что у японцев было много названий для обозначения своих доспехов, причем каждое подчеркивало какую-то их характерную черту. Так, все двухсекционные доспехи, вне зависимости от того, из каких пластинок их делали, можно было называть ни-маи-до. Но если у вас была кираса из двух секций, но сделанная из настоящих пластин, то ее можно было назвать и по-другому – хон-кодзанэ-ни-маи-до (то есть – «ни-маи-до» из «настоящих пластин»). А вот если пластинки у вас были «не настоящие», то такая кираса называлась – кирицукэ-кодзанэ-ни-маи-до. Если же кираса состояла не из двух частей, а из пяти – одной передней, одной задней, одной боковой (левой) и двух, соединяющихся внахлест между собой под правой рукой, то, опять же, из каких бы пластин они ни делались, их общее было таково: го-маи-до, а вот если и левая пластина была сделана их двух частей, соединявшихся шарниром, то такая кираса называлась року-маи-до. А вот если эта шестичастная кираса скреплялась завязками с каждой стороны, то называть ее следовало так: рё-тахимо-року-маи-до!


Хон кодзанэ ни-маи-до 1702 года.

Все эти доспехи были популярны до середины XVI века и, понятно, что при их создании во главу угла ставилось требование удобства их ношения. Но с середины века требования к доспехам опять изменились. Пулестойкость – вот важнейшее требование, которое теперь к ним предъявлялось. Появились и стали массовыми доспехи окэгава-до, в которых кираса составлялась из гладких металлических полос, соединенных друг с другом без использования шнуровки. Причем фантазия мастеров, которые их делали, вновь оказалась поистине безграничной. Так, когда полосы располагались на кирасе горизонтально, а заклепки, их соединяющие, не были видны, то такая кираса называлась ёкохаги-окэгава-до.


Типичный доспех сэндай-до, примерно 1600 г.

Наиболее распространенные доспехи «нового типа» представлены на нижней иллюстрации.


Виды кирасы до: 1 – нуинобэ-до, 2 – ёкохаги-окенава-до, 3 – юкиносита-до, 4 – хотокэ-до, 5 – нио-до, 6 – катануги-до, 7 – намбан-до, 8 – татами-до, 9 – дангаэ-до.

Обратите внимание, что на кирасах многих доспехов изображались моны, гербы их владельцев. Причем, это касалось не только асигару, для которых это был опознавательный знак, но и знати, которым опознаваться было и не нужно, но которые, тем не менее, этим гордились. На доспехах из пластинок изображение герба воспроизводилось при помощи плетения, а на плоских поверхностях цельнокованых доспехов его либо чеканили, либо делали накладным.

Продолжение следует…
Автор:
Вячеслав Шпаковский
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