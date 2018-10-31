Доспехи эпохи Сэнгоку (часть 1)

Лают собаки –

Коробейник в деревню пришел.

Персики в цвету…

Бусон

Доспехи самураев эпохи Сэнгоку (в центре детский доспех). На фигурах слева и справа традиционные доспехи с плотной шнуровкой. (Музей Энн и Габриэля Барбье-Мюллер, Даллас, Техас)Однако тема эта настолько интересна, что есть смысл вернуться к ней уже на новом уровне. Который прежде всего связан… с иллюстративным материалом. В предыдущих статьях по теме японских доспехов использовались главным образом фотографии из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этом материале знакомиться с кирасами японских самураев и их шлемами эпохи Сэнгоку мы будет на основе фотоматериалов из очень интересного музея, кстати, тоже американского — Музей Анны и Габриэль Барбье-Мюллер, который находится в городе Далласе, штат Техас. Ну, это тот самый город, где расстреляли президента Кеннеди. Но, как видите, в нем есть и очень интересный музей японской культуры. Так что, если кто из посетителей сайта ВО вдруг окажется в США в городе Далласе (или уже живет в Штатах, и не знает о нем!), то… он вполне может его посетить и собственными глазами увидеть все то, что мы здесь и сейчас увидим на фотографиях из этого музея!Фигура самурая всадника эпохи Эдо в доспехе хотокэ-до.Ну, а начать надо с того, что поскольку древние японцы были конными лучниками, то и доспехи изначально, да и впоследствии, рассчитывались на защиту от стрел. Поэтому в отличие от европейских в них долгое время кольчуга не применялась вообще. Все доспехи были пластинчатыми. Кираса – до (или ко – «панцирь черепахи) собиралась из пластин, сплетенных между собой шнурами. Либо кожаными, либо шелковыми. Здесь вряд ли стоит приводить японские названия этих пластинок, важнее отметить, что в ранних доспехах эпохи Хейан использовались пластинки трех видов: с тремя, двумя и одним рядом отверстий, а позднее – более узкие, с двумя и тремя рядами. В традиционных доспехах о-ёрой пластинки с двумя и тремя рядами отверстий накладывались друг на друга так, чтобы они перекрывали друг друга на две трети. Однорядные пластинки прикреплялись по краям кирасы, что усиливало их еще больше.Доспех могами-до, впервые появившийся в эпоху войны Онин-Буммей (1467 -1477), конская сбруя багу и конский доспех ума-ёрой. Реставрация доспеха была проведена в 1854 году.Конская маска умадзура.Сами пластинки представляли собой настоящее произведение искусства. Во-первых, они имели «подкладку» из кожи, во-вторых, многократно покрывались знаменитым японским лаком со всех сторон, а во-вторых, в их внешнее покрытие добавлялась и рубленая солома, и тертая керамическая пыль, и… сухая земля, и золотая и серебряная пудра. Иногда металл обертывали кожей еще и с «лица». То есть пластинки были «толстенькие» и, будучи скрепленными шнурами, обладали вдобавок еще и хорошими амортизирующими свойствами. Кстати, верхняя их часть была либо закругленной, либо скошенной, из-за чего полосы доспеха из этих пластинок в своей верхней части напоминали частокол.Хон кодзанэ ни-маи-до – двухсекционные доспехи. Шлем подписан Эчиго Мунетсуго. Реставрация около 1800 г. эпохи Эдо.Теперь обратимся уже собственно к доспехам, и вот здесь расскажем о них поподробнее и приведем все их специфические японские наименования. Причина появления новых доспехов, о которых и пойдет здесь речь, проста.Доспех с чеканной кирасой — утидаси-до.Конструкция традиционных о-ёрой оказалась неудобной. Вернее, она была удобной для всадника, но не для пехотинца. Вот почему по мере привлечения в «армии» самураев все большего и большего числа воинов-пехотинцев, доспехи так же изменились. Появились доспехи до-мару и харамаки-до, вес которых распределялся по телу более равномерно и меньше утомлял их обладателей. Их отличала и более редкая шнуровка и, это уже после 1543 года, требование противостоять огнестрельному оружию.Хон кодзанэ ни-маи-до Окудайра Нобимаса, 1600 – 1700 гг.Был придуман и способ, облегчающий их производство. Теперь пластины собирались в полосы, а те в свою очередь обертывались кожей, которая покрывалась лаком. Пять таких полос соединяли между собой редкой шнуровкой и получали кирасу из пяти рядов полос, закрывающую всю грудь и живот. Такая кираса вдобавок еще и лежала на бедрах, что снижало ее давление на плечи. Такие доспехи получили общее название тати-до, ставшее эквивалентом названия тосей-до, или «новый панцирь». Сами эти полосы теперь собирались из широких пластин, но… так как мода есть мода, традиция – есть традиция, то их верхний край делали зубчатым, чтобы казалось, будто бы эти полосы собраны из множества мелких, традиционных пластинок!Окэгава-до с выступающими головками заклепок — бё-модзи-ёкохаги-окэгава-до, принадлежавшие Кодзима Муненао.Другим их аналогом стали доспехи мару-до, состоявшие из двух половин – передней и задней и скрепленных между собой либо на завязках, либо на шарнире с одной из сторон и завязках с другой. Такие кирасы с шарниром получили даже особое название: рё-такахи-мо-до и они оказались очень удобны для солдат именно больших армий. А еще их было удобно хранить и перевозить!Всадники в доспехах тати-до.Можно считать довольно забавным, что у японцев было много названий для обозначения своих доспехов, причем каждое подчеркивало какую-то их характерную черту. Так, все двухсекционные доспехи, вне зависимости от того, из каких пластинок их делали, можно было называть ни-маи-до. Но если у вас была кираса из двух секций, но сделанная из настоящих пластин, то ее можно было назвать и по-другому – хон-кодзанэ-ни-маи-до (то есть – «ни-маи-до» из «настоящих пластин»). А вот если пластинки у вас были «не настоящие», то такая кираса называлась – кирицукэ-кодзанэ-ни-маи-до. Если же кираса состояла не из двух частей, а из пяти – одной передней, одной задней, одной боковой (левой) и двух, соединяющихся внахлест между собой под правой рукой, то, опять же, из каких бы пластин они ни делались, их общее было таково: го-маи-до, а вот если и левая пластина была сделана их двух частей, соединявшихся шарниром, то такая кираса называлась року-маи-до. А вот если эта шестичастная кираса скреплялась завязками с каждой стороны, то называть ее следовало так: рё-тахимо-року-маи-до!Хон кодзанэ ни-маи-до 1702 года.Все эти доспехи были популярны до середины XVI века и, понятно, что при их создании во главу угла ставилось требование удобства их ношения. Но с середины века требования к доспехам опять изменились. Пулестойкость – вот важнейшее требование, которое теперь к ним предъявлялось. Появились и стали массовыми доспехи окэгава-до, в которых кираса составлялась из гладких металлических полос, соединенных друг с другом без использования шнуровки. Причем фантазия мастеров, которые их делали, вновь оказалась поистине безграничной. Так, когда полосы располагались на кирасе горизонтально, а заклепки, их соединяющие, не были видны, то такая кираса называлась ёкохаги-окэгава-до.Типичный доспех сэндай-до, примерно 1600 г.Наиболее распространенные доспехи «нового типа» представлены на нижней иллюстрации.Виды кирасы до: 1 – нуинобэ-до, 2 – ёкохаги-окенава-до, 3 – юкиносита-до, 4 – хотокэ-до, 5 – нио-до, 6 – катануги-до, 7 – намбан-до, 8 – татами-до, 9 – дангаэ-до.Обратите внимание, что на кирасах многих доспехов изображались моны, гербы их владельцев. Причем, это касалось не только асигару, для которых это был опознавательный знак, но и знати, которым опознаваться было и не нужно, но которые, тем не менее, этим гордились. На доспехах из пластинок изображение герба воспроизводилось при помощи плетения, а на плоских поверхностях цельнокованых доспехов его либо чеканили, либо делали накладным.Продолжение следует…