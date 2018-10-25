Sina.com: Россия создавала подлодки проекта 677 «Лада» тринадцать лет

Статья «俄罗斯13年才研制出这型潜艇 为何仅建造3艘就被放弃»:

http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2018-10-15/doc-ihmhafir7880230.shtml

Развитие российского подводного флота интересует зарубежную прессу, в том числе китайские издания. При этом новые публикации затрагивают как успешные, так и не самые удачные проекты. К примеру, китайское интернет-издание Sina.com недавно рассказало читателям о строительстве российских дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». В его статье рассказывалось о ходе проекта, его результатах и затруднениях. Кроме того, китайские авторы попытались оценить перспективы новых лодок и планы российского командования в их отношении.15 октября на портале Sina.com появилась публикация с громким названием «俄罗斯13年才研制出这型潜艇 为何仅建造3艘就被放弃» – «Россия создавала эти подлодки 13 лет. Почему от них отказались после строительства третьей?» Название статьи напоминает о событиях последних лет и известных неудачах проекта 677, из-за которых подобные лодки потеряли шанс стать основными в своем классе.В начале статьи авторы напоминают, что не так давно в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду подлодки «Кронштадт», построенной по проекту 677 «Лада». Этот корабль важен для российского флота, но все же имеет специфические особенности. Он оснащен традиционной дизель-электрической энергетической установкой и не получил более прогрессивную воздухонезависимую систему. Также авторы указывают, что еще в 2016 году российское командование огласило планы в отношении ДЭПЛ проекта 677. Строительство таких кораблей завершат после сдачи третьего. Вследствие этого основными неатомными подлодками флота станут представители проекта 636.3 «Варшавянка».Причины отказа от проекта «Лада» хорошо известны. Россия потратила на разработку и строительство таких подлодок крупные суммы, но готовый головной корабль оказался далек от идеала. Он имел массу проблем, связанных с недоработкой необходимых технологий. Головная лодка типа «Лада» была заложена еще в 1997 году. Спуск на воду состоялся в 2004 году, и до 2010-го она не могла попасть в состав флота. Таким образом, новый «меч» для флота «ковался» в течение 13 лет.Авторы указывают, что Советский Союз в прошлом имел развитую отрасль строительства подводных лодок, однако различные организации из ее состава были распределены между союзными республиками. После распада СССР значительная часть этих предприятий ушла из военной сферы. Кроме того, часть важных организаций досталась Украине, и из-за сохраняющихся политических противоречий Россия не имеет доступа к ним.В связи с этими проблемами России пришлось принимать меры. Для строительства ДЭПЛ проекта 677 были необходимы реконструкция множества производственных линий и подготовка квалифицированного персонала для работы на них. В итоге сложилась особая ситуация. Россия, в целом, не желала отказываться от проекта «Лада», но технологические и финансовые проблемы заставили ее приостановить работы на некоторое время.Китайское издание задает вопрос: какие новые технологии российские конструкторы использовали в перспективном проекте 677?В первую очередь, Sina.com указывает на выдающиеся российские достижения в области строительства двухкорпусных подлодок. Кроме того, издание поясняет особенности архитектуры корпусов. Оно напоминает, что двухкорпусная конструкция предусматривает наличие внутреннего прочного корпуса, принимающего на себя давление воды, и внешнего легкого корпуса меньшей прочности. Между корпусами находятся цистерны балласта и различное оснащение. Однокорпусная лодка имеет только прочный корпус со всеми необходимыми агрегатами.Оба варианта архитектуры подлодки имеют свои преимущества. Так, двухкорпусная субмарина прочнее, развивает более высокую скорость и быстрее всплывает. В то же время, в ней меньше внутреннего пространства. Однокорпусная конструкция при тех же размерах подлодки обеспечивает на 40% больший внутренний объем, который можно использовать для установки оборудования или улучшения условий работы экипажа.Дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада», согласно изначальным планам, должны служить в течение трех десятилетий. В это время их планируется ремонтировать и модернизировать. Для создания модернизационного потенциала в проекте используется особый вариант архитектуры лодки. Большая часть корабля выполнена однокорпусной, тогда как в корме имеется легкий корпус. Такая идея сама по себе стала отходом от традиции. Кроме того, для ее реализации потребовалось справиться с некоторыми трудностями.Второй ключевой элемент проекта «Лада» – автоматизированная система боевого управления «Литий». При ее разработке использовались новые подходы и решения. АСБУ имеет модульную архитектуру, а отдельные ее компоненты взаимодействуют через общую шину. Все средства наблюдения и обнаружения подлодки передают данные в центральный компьютер, отвечающий за их обработку. При этом возникают высокие требования к производительности систем.От других российских субмарин ДЭПЛ проекта 677 также отличаются увеличенным количеством средств обнаружения. К примеру, антенны гидроакустического комплекса помещаются на носу корпуса, вдоль бортов и в корме. Многие образцы, использованные в составе комплекса бортового оборудования, были разработаны специально для «Лады».При этом, как отмечают китайские авторы, энергетическая установка новых лодок оказалась «сырой». Согласно первоначальным планам, «Лады» должны были комплектоваться воздухонезависимой энергоустановкой, повышающей основные ходовые характеристики. При ее создании российские ученые и инженеры сосредоточили усилия на изучении и разработке топливных элементов. В 2011 году российская промышленность создала топливные элементы т.н. третьего поколения. Такие устройства были испытаны на борту подлодки Б-90 «Саров». Согласно планам прошлого, лодки типа «Лада» должны были получать два комплекта топливных элемента и дизель-электрическую установку. В результате должна была получиться комбинированная установка, сочетающая в себе основные качества базовых систем.Однако в ходе длительных испытаний российские специалисты установили, что имеющиеся топливные элементы имеют массу проблем, и это повышает риск аварии. Вскоре после старта испытаний головной подлодки проекта «Санкт-Петербург» стали проявляться недостатки и недоработки ее энергетической установки. Российские официальные лица неоднократно утверждали, что топливные элементы не соответствуют требованиям. Их характеристики оказались недостаточными, из-за чего энергоустановка не могла выдавать требуемую мощность.Именно в связи с недостатками энергетической установки лодка «Санкт-Петербург» не смогла вовремя начать службу. Кроме того, все это привело к пересмотру планов на строительство следующих кораблей. Строительство второй подлодки было отложено на неопределенный срок.Издание Sina.com отмечает, что при разработке проекта 677 российские специалисты отказались от многих удачных и отработанных конструкторских решений. Вместо них были использованы новые для российского кораблестроения идеи. Их применение было прямо связано с желанием получить высокие характеристики и новые возможности. При создании совершенно новых узлов и агрегатов инженерам пришлось делать сложный выбор. В некоторых случаях приходилось сокращать характеристики устройства либо проектировать его заново, что негативно сказывалось на надежности и безопасности.Финансовые трудности в итоге привели к тому, что российская промышленность не смогла завершить разработку топливных элементов с требуемыми характеристиками. В связи с этим командованию пришлось отказаться от дальнейшего строительства подлодок типа «Лада».Именно эту ситуацию китайские авторы называют причиной того, что военно-морской флот России в итоге решил строить вместо подлодок проекта 677 корабли типа 636.3 «Варшавянка». Проект 636.3 представлял собой модернизированную версию более старого проекта 636М. С точки зрения ряда технологий «Варшавянка» не уступала более новым «Ладам». В ходе разработки нового проекта 636.3 конструкторы должны были перенести в него готовые идеи, решения и компоненты из существующего проекта 677. Одновременно с этим в «Варшавянках» использовались готовые комплектующие и технологии, что привело к сокращению затрат.Тем не менее, как напоминает Sina.com, российский флот не планирует полностью отказываться от неатомных подлодок проекта 677 «Лада». Фактически промышленность России развивает оба проекта подводных лодок. Осуществляется модернизация серийного проекта «Варшавянка», а также выполняется совершенствование «Лады». В обозримом будущем будет достроена третья подлодка проекта 677. Китайские авторы предполагают, что ее появление может иметь интересные последствия. Если при ее строительстве конструкторам и судостроителям удастся выполнить все требования, но проект 636.3 перестанет быть главной опорой неатомного подводного флота России.Специфическая история проекта неатомной подводной лодки 677 «Лада» прекрасно известна в нашей стране и не является секретом для зарубежной прессы. Более того, в очередной раз она становится темой публикации в иностранном издании. Теперь интерес к затянувшемуся российскому проекту проявили китайские средства массовой информации, причем речь идет о достаточно крупном интернет-издании.По всей видимости, поводом для появления новой публикации от Sina.com стала недавняя церемония спуска на воду первой серийной подлодки типа «Лада». Субмарина «Кронштадт» была заложена еще в 2005 году, но позже ее строительство приостанавливалось на несколько лет. После перезакладки строительство продолжилось, и теперь корабль готовится к будущим испытаниям. В ближайшем будущем на воду спустят и третью подлодку проекта – «Великие Луки».Китайские авторы в своей статье кратко раскрыли историю проекта «Лада», а также указали его основные проблемы, из-за которых флоту и промышленности неоднократно приходилось пересматривать свои планы. При этом, однако, они допустили серьезную ошибку. Sina.com утверждает, что строительство ДЭПЛ проекта 677 ограничится всего тремя единицами. Однако еще в прошлом году прозвучали официальные заявления, согласно которым численность таких кораблей увеличится, возможно даже в разы.В июне прошлого года на уровне командования ВМФ России прозвучали заявления о скором строительстве двух новых подлодок типа «Лада». В ближайшее время планировалось подписать контракт на них. Впрочем, прошло почти полтора года, но требуемое соглашение все еще не появилось. Третью и четвертую подлодки проекта 677 построят до 2025 года, после чего в цехах их сменят новые однотипные корабли. Тем не менее, точные планы на вторую половину двадцатых годов и следующие периоды пока не оглашались.Согласно текущим планам, в начале двадцатых годов основой неатомной части подводных сил флота станут ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка» в количестве 12 единиц. К этому же времени флот получит три первые «Лады». Чуть позже появятся еще две лодки проекта 677. Это означает, что в течение длительного времени «Варшавянки» будут сохранять свой особый статус, причем продолжительность такого периода все еще остается неизвестной. Подобные перспективы лодок проекта 636.3 прямо зависят от успеха проекта 677.Точное количество дизель-электрических подлодок проекта 677, планируемых к постройке в ближайшем и отдаленном будущем, вероятно, пока не определено. В то же время, известны планы по строительству альтернативы в виде «Варшавянок». Китайское издание Sina.com полагает, что при определенном развитии событий существующие и строящиеся «Варшавянки» перестанут быть главной опорой неатомного подводного флота. В зависимости от успешности дальнейших работ, новые «Лады» смогут стать как дополнением, так и заменой для имеющихся кораблей.