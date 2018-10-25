Разделённые Штаты Америки

В воскресенье, 21 октября, в Америке опубликовали данные совместного опроса американского телеканала NBC News и ежедневной газеты деловых кругов Wall Street Journal о намеченных на 6 ноября промежуточных выборах в Конгресс США. К радости демократов, за них готовы голосовать 50 процентов американских избирателей. В пользу республиканцев высказались только 41 процент опрошенных.Похожий опрос недельной давности, который провели газета Washington Post и телеканал ABC News, радовал демократов больше. 14 октября предпочтение им отдали 53 процента избирателей. Неделю назад отрыв демократов от республиканцев составлял одиннадцать процентных пунктов. Теперь – девять.Последний опрос активно прокомментировали представители обеих партий и поддерживающие их СМИ. Республиканцы сделали вид, что ничего страшного не произошло и заявили о готовности ликвидировать ко дню выборов своё нынешнее отставание. Оптимизма им добавил возросший рейтинг президента США Дональда Трампа, республиканца.Деятельность Трампа сегодня одобряют 47 процентов зарегистрированных избирателей. Это максимальный результат за всё время работы действующего президента Америки. К успехам Трампа подтягиваются и показатели республиканцев. Их экономическую политику одобрили 43 процента опрошенных. По этому вопросу отрыв от демократов составил 15 процентов – лучший результат республиканцев на подобных опросах.Отрицательная динамика последнего периода не поколебала уверенности демократов в победе на предстоящих выборах. Они подкрепляют её многолетней статистикой. За всё послевоенное время партия действующего президента, как правило, проигрывала промежуточные выборы.Исключение составили выборы 1998 и 2002 года. В первом случае президент Билл Клинтон привёл демократов к победе на волне войны в Югославии, которую в Америке обставили в лучших пропагандистских традициях «защиты демократии в мире». Во втором – президент Джордж Буш сплотил республиканских избирателей на теме борьбы с терроризмом, возникшей после трагедии сентября 2001 года.Барак Обама на прошлых промежуточных выборах проиграл. В сенате республиканцы получили преимущество в 1 голос, в палате представителей их перевес составил 45 мандатов. Возникшая расстановка сил создала Обаме немало проблем, в частности, с бюджетным финансированием за счёт увеличения государственного долга США.Таким образом, оппозиционная к власти партия чаще всего получает на промежуточных выборах более весомую поддержку избирателей. Политический приз у этих выборов серьёзный. 6 ноября, например, будут переизбраны все 435 членов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, 36 из 50 губернаторов штатов и 87 из 99 законодательных собраний штатов.Демократы хорошо подготовились к нынешней избирательной кампании. Они выдвинули на выборные должности 180 женщин, 133 представителя этнических меньшинств и 159 новичков – тех, кто избирается впервые и ещё не посрамил себя шлейфом публичных скандалов.Эти выдвижения прямо коррелируются с электоратом демократов. Они пользуются поддержкой большинства женщин и представителей разного рода меньшинств, среди которых самыми весомыми будут голоса меньшинств национальных. По данным опроса Квиннипэкского университета, которые приводит РТ, за демократов готовы отдать голоса 84% афроамериканцев и 64% избирателей латиноамериканского происхождения.Ресурс серьёзный. Демократы не только рассчитывают на него, но и стараются придать этой части избирателей максимальную активность. Один из таких стимуляторов эксперты углядели в марше мигрантов, шествующих сегодня по Мексике к границе Соединённых Штатов.Марш мигрантов начался в Гондурасе. Небольшая группа в полторы сотни человек заявила о своём стремлении пешком дойти до Америки и подалась в путь. По дороге к ней примкнули другие соотечественники, затем – жители Гватемалы и Сальвадора. Со временем людская река разрослась до 10 тысяч человек.Многим стало ясно, что эта река рукотворная. В пользу такой экспертной версии говорит активная поддержка марша в Америку демократическими СМИ США. В них ежедневно и ежечасно идут публикации о проблемах латиноамериканских бедолаг, ищущих счастья в стране богатого соседа.Трогательные истории о житейских проблемах идущих маршем людей вызывают у многих американцев сочувствие и возмущение действиями нынешней вашингтонской администрации, стремящейся перекрыть поток незаконных мигрантов в США – страну, созданную эмигрантами. Так что, как ни крути, марш этот направлен против президента Дональда Трампа.Ведь одним из центральных пунктов его предвыборной повестки было обещание проводить более жёсткую иммиграционную политику. Трамп говорил на своих митингах о планах усилить пограничный контроль. Для этого обещал построить на границе с Мексикой стену, препятствующую незаконной миграции.Уже на пятый день после своей инаугурации Трамп выполнил обещание и издал указ о строительстве стены на границе. Однако инициатива президента натолкнулась на активное сопротивление Конгресса. Депутаты отказались выделить необходимые для строительства деньги, и вопрос завис.Теперь организованный поток мигрантов может реально прорвать границу Соединённых Штатов. Трамп нервничает. Он уже пригрозил властям Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит американскую финансовую помощь, если те не примут меры по пресечению нелегальной миграции через территорию своих стран.Пока эта угроза не помогла американскому президенту, как не помог ему и его мексиканский коллега, которого Трамп обвинил в «бесконтрольной миграционной политике». Власти Мексики, правда, направили на границу с Гватемалой усиление из 500 сотрудников федеральной полиции. Только этот отряд не смог остановить массовый поток мигрантов.В воскресенье, когда Америка знакомилась с новыми результатами предвыборных опросов, семь с половиной тысяч мигрантов через реку Сучьяте прорвали границу Гватемалы и Мексики и добрались до города Тапачула в штате Чьяпас. Намерения у людей прежние. Они не собираются просить убежище в Мексике, а направляются к границе с США, до которой осталось около четырех тысяч километров.Так что пик конфликта с маршем мигрантов придётся как раз на время выборов. Сумеет ли Дональд Трамп справиться с этой проблемой – большой вопрос. На всякий случай он пообещал выставить на пути марша войска и преградить путь нелегальным мигрантам в Америку.Не забыл Трамп и о демократах. На страничке в Twitter он прямо обвинил их в содействии маршу незаконных мигрантов. «Караваны — позор для Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство немедленно!», – беспомощно воззвал президент к своим оппонентам.Сегодня совершенно очевидно, что исход предстоящих выборов может решить этот широко рекламируемый демократическими СМИ марш незаконных мигрантов. Очень похоже, что оппоненты Трампа нашли способ, как отвернуть свой электорат от республиканской администрации.Другой возможности у них, в общем-то, нет. Америка почувствовала, что экономическая политика президента дает результат: сократилась безработица, растёт ВВП, налоговая реформа вселила в средний класс уверенность, что доходы людей будут устойчиво расти. Самым спорным остаётся вопрос миграционной политики, на котором демократы сейчас и раскачивают предвыборные качели.Политика Демократической партии достаточно сиюминутна. Она может принести успех на выборах, но в долгосрочном плане только расколет американское общество. Эта тенденция уже проявилась в воскресных итогах опроса общественного мнения. Лишь 18 процентов зарегистрированных избирателей считают, что в стране наблюдается единство нации. У 80 процентов принципиально иное мнение – Соединённые Штаты сегодня разделены. И это новая общественная реальность, с которой теперь жить Америке.