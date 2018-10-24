Самолёт с символикой люфтваффе разбился в США

Необычное летное происшествие произошло в Соединенных Штатах. Американский одномоторный самолет T-6 Texan с символикой люфтваффе загорелся на шоссе в городе Агура-Хиллз к северо-западу от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает ​Los Angeles Times.По данным издания пилот самолета 43-летний Роберт Сандберг совершал тренировочный полет. Услышав, что двигатель самолета стал сбоить, пилот выпустил экстренное предупреждение об аварии и предпринял попытку посадить самолет на шоссе. Посадка на наименее загруженный участок прошла нормально, но при попытке отвернуть от близко расположенного автомобиля, самолет вильнул и крылом задел разделительный отбойник, после чего загорелся.По словам капитана полиции Джонни Старлинга, пилоту удалось покинуть горящий самолет. Шоссе в районе необычной аварии перекрыли, после чего прибывшие на место расчеты пожарных потушили остатки самолета. В ходе инцидента никто не пострадал.По данным властей, в аварию попал легкий учебный самолет North American T-6 Texan, использовавшийся для обучения летчиков в США и в Великобритании во время Второй мировой войны. Самолет принадлежал некоммерческой организации Condor Squadron, управляющей музеями военной авиации и проводящей полеты отреставрированных самолетов во время парадов и мероприятий памяти ветеранов американских ВВС.