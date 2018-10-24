Майк Пенс заявил о возможном размещении ЯО на орбите
Американский вице-президент США сделал заявление, которое в очередной раз заставляет задуматься о том, что в нынешней Америке ястребиный нрав превалирует. По словам Майка Пенса, вполне возможно размещение американского ядерного оружия в околоземном (космическом) пространстве.
В материале издания Business Insider сообщается о том, что Пенс не исключил появления ЯО США в космосе в недалёком будущем. При этом в политических элитах США весьма скептически оценивают работоспособность договора от 1967 года, запрещающего размещать на околоземной орбите оружие массового уничтожения. Для современных властей США никакие договоры не являются «железобетонными» в плане исполнения. Логика такова: заключали эти договоры не мы, а значит, и полное право из них выйти имеем.
В Вашингтоне подчёркивается, что на первом этапе на орбите можно было бы размещать «обычные средства поражения». По словам Пенса, соглашение от 1967 года этого не запрещает.
Майк Пенс:
Добавление от вице-президента США:
В материале издания Business Insider сообщается о том, что Пенс не исключил появления ЯО США в космосе в недалёком будущем. При этом в политических элитах США весьма скептически оценивают работоспособность договора от 1967 года, запрещающего размещать на околоземной орбите оружие массового уничтожения. Для современных властей США никакие договоры не являются «железобетонными» в плане исполнения. Логика такова: заключали эти договоры не мы, а значит, и полное право из них выйти имеем.
В Вашингтоне подчёркивается, что на первом этапе на орбите можно было бы размещать «обычные средства поражения». По словам Пенса, соглашение от 1967 года этого не запрещает.
Майк Пенс:
Соглашение, если вы на него внимательно посмотрите, гибкое. Сейчас мы полагаем, что время внесения изменений в договор пришло. Чтобы защитить мир, может потребоваться размещение в космосе вооружений, создание там определенного военного присутствия.
Добавление от вице-президента США:
Я понимаю, что размещение ядерного оружия там (в космосе) сегодня запрещено. Но мы не говорим конкретно о сегодняшнем дне. Нам нужно заботиться о будущем. Президент решительно поддерживает принцип о том, что без силы не будет мира.
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