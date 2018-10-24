Майк Пенс заявил о возможном размещении ЯО на орбите

Соглашение, если вы на него внимательно посмотрите, гибкое. Сейчас мы полагаем, что время внесения изменений в договор пришло. Чтобы защитить мир, может потребоваться размещение в космосе вооружений, создание там определенного военного присутствия.

Я понимаю, что размещение ядерного оружия там (в космосе) сегодня запрещено. Но мы не говорим конкретно о сегодняшнем дне. Нам нужно заботиться о будущем. Президент решительно поддерживает принцип о том, что без силы не будет мира.