Т-95 против «Арматы»: могла ли Россия получить лучший в мире танк?

Недавно Т-95 вновь заставил говорить о себе. В сеть выложили уже успевшую оскандалиться фотографию «Объекта 195», на которую обратил внимание небезызвестный блог центра анализа стратегий и технологий bmpd. Всех разбирательств с участием владельца фото, блогера Gur Khan, приводить не будем. Для обычных любителей бронетехники фотография интересна прежде всего тем, что она является едва ли не первым попавшим в открытый доступ качественным фото Т-95, на котором можно рассмотреть все (ну или почти все) особенности некогда перспективной машины.Согласно представленным данным, на фото первый опытный образец основного танка «Объект 195», выполненного в рамках опытно-конструкторских работ «Совершенствование-88». Читатели, возможно, уже видели фотографии второго опытного образца Т-95. На одном из них башня боевой машины скрыта брезентом, второе в силу ракурса тоже не дает рассмотреть все особенности ОБТ. Всего, кстати, согласно информации bmpd, произвели три комплектных опытных образца «Объекта 195». Запечатленный на снимке танк оснастили прицельно-обзорной радиолокационной станцией и комплексом активной защиты «Штандарт». Гусеницы на машине сняты.История создания этого удивительного танка полна темных пятен, но общие сведенья на сегодня не сложно найти в открытом доступе (насколько они правдоподобны — другой вопрос). Целью проекта было найти замену для разношерстного парка советских основных боевых танков. Главное заключалось в том, чтобы создать ОБТ, лишенный основного недостатка таких машин как Т-72 и Т-64. Речь идет об относительно низкой защищенности экипажа, обусловленной очень плотной компоновкой, при которой баки и боекомплект не были изолированы от экипажа. В целом, уже в 80-е было понятно, что классическая советская школа танкостроения себя во многом исчерпала. В то же время новые технологии позволяли создать ОБТ с надежной дистанционно-управляемой необитаемой башней.Речь идет об известной благодаря Т-14 лафетной компоновке. Пушка Т-95 располагалась в относительно малой необитаемой башне, а боекомплект, насколько можно судить, находился под башней, хотя имели место и другие сведенья. Экипаж из трех человек конструкторы посадили в бронированную «капсулу» в передней части танка. При этом в дальнейшем от одного члена экипажа можно было отказаться, сведя число танкистов до абсолютного минимума — двух человек. Это сложно однозначно назвать преимуществом или недостатком танка. Американцы, например, убеждены, что для обслуживания (в частности, ремонта) и боеспособности боевой единицы, четыре танкиста — в самый раз.Живучесть танка Т-95 на поле боя была призвана повысить не столько новая компоновка, сколько продвинутая всеракурсная и всеобзорная КАЗ «Штандарт», о которой мы выше упоминали. Напомним, что именно отечественным инженерам в советские годы удалось первыми в мире создать реально работающий комплекс активной защиты для танков. Старый «Дрозд», кроме прочего, обеспечивал поражение кумулятивных снарядов, летящих со скоростью до 700 метров в секунду. «Штандарт», конечно, выполнили с учетом опыта создания и эксплуатации этого КАЗ. И в его потенциальной эффективности сомневаться не приходилось.Главным новшеством танка стала гигантская 152-мм гладкоствольная пушка 2А83, которая по своей мощности превосходила все НАТОвские и советские танковые орудия. Она делала Т-95 потенциально лучшим танком прорыва, а кроме того, гарантировала эффективное поражение как основных, так и перспективных танков вероятного противника с больших дистанций. Такое преимущество, конечно, выглядит очень заманчиво. Но в итоге проект закрыли: в Минобороны заявили о его «моральном устаревании».Постараемся понять, почему военные предпочли Т-14. Для этого нужно сравнить характеристики двух ОБТ.. Общая идея двух танков похожа: это довольно крупные по советским меркам машины, имеющие, как уже ранее говорилось, необитаемые башни и дающие экипажам потенциально высокую защиту. В целом, Т-14 видится прямым наследником «Объекта 195». Насколько он экономичней — сказать сложно. Сравнить две серийные машины мы уже не сможем никогда, а делать выводы об экономичности на основе анализа концепта не имеет смысла.. По имеющимся данным, Т-95 мог получить дизельный двигатель А-85-3 (12Н360) — четырехтактный, Х-образный, 12-цилиндровый, с газотурбинным наддувом, жидкостного охлаждения с промежуточным охлаждением воздуха. Объем двигателя — 35 литров, мощность примерно 1500 л.с. Этот двигатель стал абсолютно новой конструкцией с большим модернизационным потенциалом. На Т-14 также установлен 12Н360: но ранее ряд источников упоминали, что для увеличения ресурса мощность существенно снизят. По последним данным, мощность двигателя Т-14 меняется в зависимости от форсировки: 1350/1500/1800 л.с. Можно сказать, что, во всяком случае, формально (и на максимальных режимах), удельная мощность у Т-95 и Т-14 довольно высоки. По этому показателю танки сравнимы или даже лучше западных машин. Напомним, что и «Абрамсы», несмотря на их огромную массу, всегда отличала хорошая подвижность. При условии, что грунт выдерживал такой вес.. Здесь различия между Т-95 и Т-14 сразу бросаются в глаза. Установленное на новом российском танке 125-мм орудие 2А82 эксперты считают потенциально хорошим, но оно не дает решающего превосходства над похожими танковыми пушками Запада. В противовес этому 152-мм пушка Т-95 могла не только стать грозой «Челленджеров» и «Леопардов», но также породить новый виток гонки вооружений, ведь другие страны тоже захотели бы себе такой «веский аргумент». А их старые платформы, вероятно, не смогли бы обеспечить надежное функционирование столь мощной огневой системы. Но это, конечно, в теории. На практике увеличение калибра до 152-мм могло привести к снижению ресурса ствола орудия, уменьшению числа снарядов или (если боезапас был бы сравним с боезапасом Т-80 или Т-72) повышению массы боевой машины. Иными словами, вопрос противоречивый и сложный.. Это важный аспект для любого современного танка. Т-14 получил круговой доплеровский радар средней дальности с АФАР, ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360° и много другого полезного оборудования (применение бортового БПЛА целеуказания, впрочем, не подтвердилось). «Объект 195» — более старая машина, соответственно, его оптика/электроника объективно старее. Однако ровным счетом ничто не мешало в рамках модернизации снабдить танк принципиально новой аппаратурой, не уступающей той, которая установлена на Т-14.Недостаток сведений о Т-95 не позволяет уверенно судить о его потенциале. На основе имеющихся данных можно предположить, что чисто концептуально Т-14 не имеет ярко выраженных преимуществ перед более старой машиной. Ровно как и «Объект 195» не может похвастаться решительным превосходством над своим прародителем. Выбор в пользу Т-14 с большой долей вероятности был обусловлен необходимостью создания не только или даже не столько нового танка, сколько унифицированной гусеничной платформы для целой серии новых машин. Однако нельзя исключать и банального желания заинтересованных лиц получить заветное дополнительное финансирование на новую разработку.