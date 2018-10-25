«Выжженная земля». Как Гитлер возомнил себя Нероном

Все находящиеся на территории Германии пути сообщения, средства связи, промышленные предприятия и предприятия коммунального хозяйства, а также материальные запасы, которыми противник может в какой-либо мере воспользоваться, немедленно или по прошествии незначительного времени подлежат уничтожению.

Я художник, и потому поставленная передо мной задача оказалась мне совершенно чужда и тяжела

«Выжженная земля»… Это страшное словосочетание часто вспоминают, когда говорят о кровопролитных войнах прошлого и современности. В годы Великой Отечественной войны многие населенные пункты нашей страны, целые территории стали жертвами политики «выжженной земли», проводившейся гитлеровским командованием. В 1943 году, после поражения под Сталинградом, началось масштабное отступление германской армии и войск стран – сателлитов на запад. Гитлеровцы отступали неохотно, где-то вели ожесточенные бои, сражаясь буквально за каждую пядь земли, но победоносный путь Красной Армии было уже не остановить.В сложившейся ситуации германское руководство приняло решение не просто отступать, а уничтожать при отступлении всю инфраструктуру. Такие меры должны были затруднить дальнейшее продвижение советских войск и послевоенное восстановление промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики. Особое внимание гитлеровцы уделили Донбассу. Этот промышленный регион в свое время Германия стремилась захватить во что бы то ни стало, а когда Красная Армия разгромила вермахт под Сталинградом и начала теснить его на запад, гитлеровское командование решило уничтожить всю инфраструктуру Донецкого бассейна. Речь шла, в первую очередь, о территориях к востоку от реки Кальмиус и к югу от современного Донецка.В сентябре 1943 г. вышел специальный приказ о тотальной зачистке от любой инфраструктуры всего Донецкого бассейна к востоку от реки Кальмиус. Разрушения должны были быть такими, чтобы исключить даже саму возможность восстановления Донбасса в обозримом будущем. Выполнять приказ предстояло частям и соединениям группы армий «Юг», отступавшей по югу Украинской ССР. Аналогичные предписания, впрочем, получили и другие группы армий.Руководивший тылом группы армий «Юг» генерал-майор Ганс Нагель распорядился либо вывозить все имеющееся оборудование и ценности, либо уничтожать их. Войскам предписывалось уничтожать все предприятия, шахты, электростанции, мосты, железнодорожные пути, продовольствие, которое не представлялось возможным вывезти по причине ограниченных транспортных возможностей, сжигать жилые дома в городах и деревни. То есть, гитлеровцы приняли вполне отчетливое решение стереть Донбасс с лица земли. Точно также действовали немецкие армии и в других оккупированных областях и республиках СССР.Примечательно, что когда Адольф Гитлер принимал решение о переходе к политике «выжженной земли», он ссылался … на русских. Дело в том, что в первые месяцы войны, когда Германия и ее союзники стремительно наступали, захватывая все новые и новые территории Советского Союза, Красная Армия и НКВД активно уничтожали запасы продовольствия, разрушали мосты, туннели, железные дороги, только бы замедлить наступление гитлеровских войск и максимально затруднить их пребывание на оккупированной территории. Такую тактику санкционировал сам Иосиф Сталин, а впоследствии ее применяли советские партизаны даже в глубоком тылу противника.«Выжженная земля» — давний русский прием, использовавшийся для борьбы с более сильным противником. Он всегда приносил свои результаты, особенно в сочетании с тактикой заманивания противника вглубь бескрайних российских земель. Затем в дело вступали «генерал Мороз» и партизаны, поджигавшие населенные пункты, склады, заводы и лишавшие наступавшего противника боеприпасов, продовольствия, транспортных магистралей. Так было во время наступления Наполеона на Москву, так происходило и в начале Великой Отечественной войны.В германском командовании в поддержку тактики «выжженной земли» выступил генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, командовавший группой армий «Юг». Фон Манштейн, потомственный прусский аристократ, был уже немолодым 56-летним человеком, который всю свою жизнь отдал службе в армии – сначала кайзеровской, а затем гитлеровской. Он отличался от многих гитлеровских фельдмаршалов и генералов тем, что позволял себе иметь собственную точку зрения по многим вопросам. Но в вопросе о тактике «выжженной земли» Манштейн солидаризовался с фюрером и с Германом Герингом.Поскольку группой армий «Юг» во время ее отступления на запад командовал именно Манштейн, он и несет значительную долю ответственности за уничтожение советской инфраструктуры на юге и востоке Украинской ССР. Уже потом военачальник вспоминал, что в зоне 20-30 км перед рекой Днепр германские войска планомерно уничтожали любую инфраструктуру. Особое внимание уделялось продовольственным запасам. Зерно, технические культуры, скот – все вывозилось с территории Украинской ССР на запад. То, что немцы не могли вывезти, они уничтожали. Это касалось, к примеру, сельскохозяйственной техники, излишков продовольствия.Интересно, что в своих воспоминаниях Манштейн обращал внимание на то, что немцы не грабили местное население. Конечно, эксцессы случались и с подразделениями вермахта, но в целом вывоз имущества с советской территории имел организованный характер, в отличие от отступавших румынских, венгерских, итальянских частей, солдаты и офицеры которых просто тащили с собой все, что плохо лежит. Впрочем, от централизованной политики «выжженной земли» вреда было в любом случае больше, чем от банального воровства гитлеровских сателлитов.Но уничтожение инфраструктуры на оставляемых территориях было не самым страшным злом, которое гитлеровцы причинили Советскому Союзу. Так, политика «выжженной земли» подразумевала и угон в Германию сотен тысяч советских граждан от мала до велика. Угон населения в Германию на принудительные работы гитлеровцы стали практиковать еще в 1942 году, до начала наступления Красной Армии. Как только германское руководство поняло, что план блицкрига провалился, было принято решение выжать из оккупации Советского Союза максимум пользы, в том числе и вывезти в Германию и страны Европы бесплатную рабочую силу.Одной из главных причин угона советских граждан в Германию стал и растущий дефицит трудовых ресурсов в Третьем рейхе, связанный с массовой мобилизацией взрослых мужчин на военную службу. Мужчин и юношей забирали в армию, но кому-то надо было выполнять тяжелую работу на предприятиях, в сельском хозяйстве, в сфере строительства. Тогда руководство рейха и обратило внимание на возможность использовать практически бесчисленные по меркам Европы трудовые ресурсы с оккупированных территорий.В основном немцы старались угонять в рабство подростков и совсем молодых людей и девушек. Хотя некоторым из «остарбайтеров» удалось относительно сносно устроиться, подавляющее большинство угнанных в рабство советских граждан жили и трудились в ужасающих условиях. Многие из них погибли. Со всеми гражданскими людьми обращались как с военнопленными, при малейшей попытке сопротивления или даже неподчинения расстреливали на месте. Захватчиков совершенно не волновало, что станет со стариками и маленькими детьми, которых оставляли в деревнях, угоняя трудоспособных жителей.Масштабы угона людей в рабство впечатляют. Так, только с территории, на которой действовала группа армий «Север», в немецкое рабство были угнаны 900 тысяч человек, с территории, подконтрольной группе армий «Центр» — 500 тысяч человек. Всего же с 1942 по 1944 гг. с территории СССР в Германию было угнано свыше 5 млн советских граждан, в том числе 2,4 млн человек угнали в рабство с территории Украинской ССР, 400 тыс. человек – с территории Белорусской ССР.В 1945 году, после победы над Германией, на родину вернулись 2 млн 654 тыс. 100 человек из 5 млн 269 тысяч 513 человек, вывезенных в Германию советских граждан. Учитывая, что лишь 451 тыс. человек осталась в Германии и других европейских странах в качестве мигрантов, погибли или умерли от болезней в плену 2 млн 164 тысячи 313 советских граждан. Эти два миллиона советских людей, подавляющее большинство которых составляли подростки и молодежь, являются куда более страшной потерей, чем разрушенные жилые дома и подорванные железнодорожные мосты.В апреле 1943 г. Генрих Гиммлер, выступая перед высшими чинами СС, отмечал, что уничтожение инфраструктуры и угон людей в рабство позволит избавиться от русских на тех территориях, которые вермахт будет вынужден оставить в процессе отступления. Угоняемых людей гитлеровцы планировали использовать в качестве рабов на заводах и полях Европы, в домашних хозяйствах. Так, практически в середине ХХ века в центре Европы восстанавливалось рабство в его самых жутких формах. Не только «выжженную землю» и «опустошенную страну» хотели оставить гитлеровцы Красной Армии. Они мечтали о том, чтобы на оставляемых землях просто не было населения.Тем не менее, уничтожить дотла всю советскую инфраструктуру гитлеровцам не удалось. Советские войска не только вышвырнули захватчиков со своей земли, но и продолжили бить врага уже за границами Советского Союза – в Польше, Чехословакии, Венгрии, а затем и в самой Германии.В свою очередь, в Западной Европе довольно успешно действовали союзники, что также не могло не выводить из себя Адольфа Гитлера.Когда войска союзников приступили к освобождению Франции, лидер Третьего рейха распорядился реализовать план «выжженной земли» в отношении Парижа. Один из красивейших городов Европы, в какой-то степени бывший и ее символом, должен был быть разрушен. Но занявший 7 августа 1944 г. пост коменданта Парижа генерал Дитрих фон Хольтиц отказался выполнять приказ фюрера об уничтожении всех исторических зданий французской столицы и вскоре капитулировал перед союзниками. Впоследствии генерал рассказывал, что к этому времени он уже относился к Гитлеру как к безумцу и не собирался следовать такому варварскому распоряжению.К началу весны 1945 г. уже было ясно, что Третий рейх в ближайшее время падет. Конечно, прекрасно понимал это и сам Адольф Гитлер. Но, будучи человеком безумным и фанатичным, он решил пойти на крайний шаг – уничтожить Германию, чтобы она не досталась противнику. Адольф Гитлер перенес тактику «выжженной земли» уже на германскую территорию. Но, в отличие от применения подобной политики на оккупированных советских территориях, полное уничтожение немецких городов, заводов, транспортных коммуникаций не радовало многих германских высокопоставленных руководителей.Реализацию плана Гитлер получил своему любимцу Альберту Шпееру – архитектору и давнему активисту НСДАП, с 1943 года занимавшему пост рейхсминистра вооружений и военного производства. Однако архитектор Шпеер, некогда бывший одним из самых преданных соратников фюрера, не мог смириться с тем, что Гитлер пойдет на уничтожение самой Германии.Когда четверо немецких офицеров отказались взрывать мост в Ремагене, их арестовали и казнили. Это событие вынудило Шпеера срочно написать на 22 страницах объемный доклад для фюрера, в котором рейхсминистр пытался обосновать пагубность тактики «выжженной земли» для Германии. Но Адольф Гитлер не прислушался даже к аргументам своего давнего любимца, к которому всегда прежде относился с симпатией.На следующий день после того, как Шпеер представил свой доклад, а именно 19 марта 1945 года, Адольф Гитлер опубликовал свой знаменитый приказ «Нерон». Суть приказа понятна даже из его названия – легендарный римский император сам распорядился поджечь Рим и наблюдал за пожарищем. В приказе Гитлера говорилось:План «Нерон» окончательно оттолкнул рейхсминистра вооружений от своего непосредственного начальника. В своем ответном письме Адольфу Гитлеру Альберт Шпеер написал:Впоследствии именно Альберт Шпеер раскрыл все подробности одного из самых последних приказов фюрера Гитлера на Нюрнбергском процессе. Рейхсминистр не скрывал, что именно это решение всесильного диктатора и поставило точку в их отношениях. На уничтожение Германии Шпеер пойти не мог.Альберту Шпееру на Нюрнбергском процессе дали двадцать лет тюрьмы, несмотря на то, что он был одним из немногих высших чиновников Третьего рейха, кто признал свою вину в преступлениях гитлеровского режима. Освободился Шпеер только в 1966 году, отсидев весь срок. На свободе он прожил еще пятнадцать лет.Что касается фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который был одним из главных проводников политики «выжженной земли» на территории Советского Союза, то он был арестован британцами в мае 1945 года и в 1950 г. приговорен британским военным трибуналом к 18 годам лишения свободы. Одним из пунктов обвинения фигурировало именно применение тактики «выжженной земли» на советской территории. Однако вскоре Манштейну снизили срок заключения до 12 лет, а в 1953 году выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья. Впрочем, вряд ли здоровье у фельдмаршала было столь плохим: после освобождения он прожил еще двадцать лет и скончался в 1973 году в возрасте 85 лет.