Прямая угроза для С-300 и С-400. Малозаметные «Топорики» бросят вызов ПВО России
Хватило ровно трёх недель с момента поставки войскам ПВО Сирии первых трёх зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 «Фаворит» для того, чтобы на практике продемонстрировать израильским, западноевропейским и американским военным специалистам высочайший сдерживающий эффект, создаваемый данным семейством ЗРК. Так, спустя 20 дней после выгрузки элементов первого дивизиона из грузового отсека Ан-124-100 на АвБ Хмеймим израильскими ВВС не было предпринято ни одной попытки подавления обновлённой сирийской ПВО из хребтов Антиливана; да и с использованием оперативно-тактических баллистических ракет «Lora» израильтяне решили повременить, сместив фокус ракетно бомбовых ударов на посты и опорные пункты более слабых «игроков» Переднеазиатского региона — движения ХАМАС в северной части сектора Газа и ливанской шиитской организации «Хезболла», которые, к сожалению, не располагают даже более-менее современными самоходными ЗРК самообороны.
Возвращение Тель-Авива в столь привычное поле деятельности (гнобление более слабого противника у себя под боком) вполне объяснимо: для использования главного «противорадиолокационного актива» Хель Хаавир — сложных для перехвата американских малоразмерных планирующих управляемых авиабомб GBU-39B SDB («Small Diameter Bomb»), а также УАБ «Spice-250», экипажи многофункциональных истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» были вынуждены подниматься на высоту 10 км и более, набирая скорость около 1М. Это обеспечивало придание «умным бомбам» должной кинетической энергии для полёта на дистанцию в 70—110 км. Теперь, после появления С-300ПМУ-2, способных «хлопнуть» «Раамы» и «Суфы» ещё в момент подъёма на необходимую высоту сброса «SDB» и «Spice-250», израильские лётчики вынуждены летать лишь в режиме следования рельефу местности, да и то лишь над неподвластным для обзора радара 30Н6Е2 горами Антиливана. В такой ситуации возможность использования любых типов планирующего бомбового «снаряжения» исключена, а поэтому могут использоваться лишь тактические ракеты «Делида» и «Popeye», которые уязвимы для большинства зенитно-ракетных средств, состоящих на вооружении САА. В АОИ это отлично понимают и не лезут в воздушные сектора A2/AD над Сирией, что является бесспорным подтверждением выполнения поставленных перед ВКС России целей.
Более того, благодаря сложившимся обстоятельствам «Алмаз-Антей» в очередной раз добился ошеломляющей экспортной привлекательности на мировом рынке вооружения, частично затмив «Локхид Мартин» с её детищем — противоракетным комплексом средней дальности «Patriot PAC-3MSE». И здесь возникает вопрос: насколько долго зенитно-ракетные системы семейств С-300П/400 и С-300В4 готовы удерживать уверенное господство на театрах военных действий Ближнего востока, Европы и т.д.?
Если искать ответ на данный вопрос в плоскости наиболее известных и нашумевших проектов сверхзвукового и гиперзвукового высокоточного ракетного вооружения, то становится ясно, что инициатива ещё на протяжении 15—25 лет останется в руках наших войсковой ПВО и ВКС. Такое положение дел наглядно демонстрируется при оценке амбициозного израильского проекта тяжёлой сверхзвуковой тактической ракеты большой дальности «Rampage», на который ЦАХАЛ сегодня возлагает большие надежды. Разработанное израильскими военно-промышленными лидерами «Israel Military Industry» и «Israel Aerospace Industry» абсолютно нельзя причислять к классу аэробаллистических ракет малой дальности. «Rampage» оснащена малоразмерными носовыми аэродинамическими рулями и имеет схему «утка»; площадь этих рулей столь мала, что ракета не имеет возможности совершать энергичные противозенитные манёвры (свойственны ОТБР «Искандер-М») и более походит на управляемый реактивный снаряд воздушного базирования. Низкая маневренность, высота траектории в 15—30 км, внушительная ЭОП порядка 0,1 кв. м (в связи с приличными геометрическими размерами) и скорость всего в 3М делают «Rampage» уязвимой не только для сирийских «трёхсоток», но и для войсковых ЗРК «Бук-М2Э». Логично, что использовать эти ракеты ВВС Израиля смогут только против ХАМАС и «Хезболлы», да и то на территориях, которые не прикрываются сирийским «противоракетным зонтиком».
Но для более точного ответа на вышеуказанный вопрос необходимо отойти от стандартного анализа разрекламированных средств высокоточного ракетного оружия вероятного противника и попытаться рассмотреть альтернативные проекты, которые не получили столь широкой огласки в мировых СМИ в связи с тем, что не относятся к основным видам ракетно-бомбового вооружения. Одним из них является проект сверхмалоразмерной управляемой авиабомбы «Hatchet» («Топорик») от американской компании «Alliant Techsystems» (ATK). Впервые демонстратор данной 60-мм авиабомбы, которая была спроектирована для размещения на подвесках ударно-разведывательных БПЛА семейства MQ-1C«Gray Eagle» и MQ-9 «Reaper», был выставлен на широкое обозрение весной 2012 года, в ходе выставки, подготовленной Военно-морской лигой США. Спустя 5 лет концепт был представлен на выставке «Army Aviation Mission Summit» в городе Нешвилл (штат Тенесси), после чего в штаб-квартире компании-разработчика было принято решение провести натурные испытания первых опытных экземпляров «Hatchet» в 2018 году, чем сейчас и занимаются специалисты ATK.
Данная авиабомба имеет диаметр корпуса 60 мм, длину 301 мм и массу 2,72 кг, благодаря чему на двух подкрыльевых узлах подвески БПЛА MQ-9 «Reaper» могут быть размещены 2 500-фунтовых контейнера со 108 УАБ данного типа (по 54 в каждом), закреплёнными на роторных вращающихся пилонах во внутренних нишах контейнеров. Для ударно-разведывательных БПЛА MQ-1C «Gray Eagle» разработаны более компактные контейнера на 12 узлов подвески (по 3 единицы в 4). «Серый орёл» способен принять на подвески 4 данных контейнера (48 «Топориков»). Если же говорить о размещении «Hatchet» на более «тяговитых» тактических истребителях F-16C Block 52+/60 и F-15E «Strike Eagle», то силовые элементы крыла и подфюзеляжные узлы подвески дают возможность вооружить их 6—8 500-фунтовыми контейнерами с 324—432 малоразмерными бомбами «Hatchet».
Как можете видеть на фотографии демонстратора, плотное размещение «Hatchet» во внутренних нишах контейнеров достигается благодаря оснащению изделия тремя усечёнными треугольными крыльями, изготовленными из гибкого композиционного материала и закреплёнными на самораскрываемые (благодаря пружинному механизму) шарнирные петли. Как следствие, во время нахождения в нишах транспортно-пусковых контейнеров крылья «Топориков» свёрнуты по рулонному типу, повторяя обводы корпусов бомб. Узкие хвостовые аэродинамические рули прямого типа, имеющие такой же размах, как и крылья для планирования, также оснащены механической системой раскрывания (с 90-градусным доворотом по оси управления); расположены они в отдельном хвостовом модуле с сервомашинками, который сопрягается с корпусом посредством гайки под внутренний шестигранник. Конструкция очень простая, а поэтому нет ничего сложного в серийном производстве сотен тысяч или даже миллионов подобных изделий.
Учитывая тот факт, что практически весь 60-мм корпус и крылья управляемой авиабомбы «Hatchet» изготовлены из композиционных материалов (кроме шарнирных петель крыльев и хвостовых аэродинамических рулей, изготовленных из авиационного алюминия), нетрудно предположить, что эффективная поверхность рассеяния атакующей бомбы с раскрытыми плоскостями не превышает 0,003—0,07 кв. м. (в зависимости от ракурса облучения и частоты работы РЛС). Самым же неприятным моментом во всей этой истории является то, что радары подсвета и наведения 30Н6Е2 и 92Н6Е комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» и С-400 «Триумф» неспособны обрабатывать столь малоразмерные объекты, неспособны на это и радиолокационные средства ЗРПК «Панцирь-С1» и самоходных ЗРК «Тор-М2У», прикрывающих «мёртвые зоны» дальнобойных ЗРК. Вывод: наши ЗРК крайне уязвимы для такого высокоточного оружия; тем более что его использование может быть массированным ввиду дешевизны технологии производства.
У читателей может возникнуть вполне адекватный вопрос: какая угроза может исходить от данных карликовых авиабомб, когда их носители («Жнецы», «Серые орлы» и тактические истребители ВВС США или Израиля) будут уничтожены комплексами С-300ПМУ-2 и С-400 ещё задолго до момента сброса смертоносного «снаряжения»? Далеко ходить за ответом нет никакого смысла. Вполне логично, что данное «снаряжение» может быть интегрировано в качестве боевых частей сверхдальнобойных ЗУР SM-6, либо оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, способных обеспечить разброс «Топориков» на высотах от 33 до 55 км, вне высотных рубежей досягаемости ЗУР 48Н6ДМ.
Ключом к противодействию таким сложным средствам воздушного нападения могут быть лишь высокочастотные ЭМИ-генераторы, выводящие из строя радиоэлектронную «начинку» ракет «Hatchet» на подлёте, либо комплексы активной защиты «Арена-М» и «Афганит», размещённые на специализированных мачтах рядом с каждым элементом зенитно-ракетного комплекса. Более того, стоит учесть наличие у «Топориков» полуактивной лазерной головки самонаведения, комплексированной с модулем GPS-коррекции и ИНС. Первая может быть «забита» посредством постановки дымовой завесы, а предпоследняя — с помощью станций радиоэлектронной борьбы «Диабазол» и Р-330Ж «Житель».
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22460
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=186677
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=8522.0
https://bmpd.livejournal.com/1359127.html
Возвращение Тель-Авива в столь привычное поле деятельности (гнобление более слабого противника у себя под боком) вполне объяснимо: для использования главного «противорадиолокационного актива» Хель Хаавир — сложных для перехвата американских малоразмерных планирующих управляемых авиабомб GBU-39B SDB («Small Diameter Bomb»), а также УАБ «Spice-250», экипажи многофункциональных истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» были вынуждены подниматься на высоту 10 км и более, набирая скорость около 1М. Это обеспечивало придание «умным бомбам» должной кинетической энергии для полёта на дистанцию в 70—110 км. Теперь, после появления С-300ПМУ-2, способных «хлопнуть» «Раамы» и «Суфы» ещё в момент подъёма на необходимую высоту сброса «SDB» и «Spice-250», израильские лётчики вынуждены летать лишь в режиме следования рельефу местности, да и то лишь над неподвластным для обзора радара 30Н6Е2 горами Антиливана. В такой ситуации возможность использования любых типов планирующего бомбового «снаряжения» исключена, а поэтому могут использоваться лишь тактические ракеты «Делида» и «Popeye», которые уязвимы для большинства зенитно-ракетных средств, состоящих на вооружении САА. В АОИ это отлично понимают и не лезут в воздушные сектора A2/AD над Сирией, что является бесспорным подтверждением выполнения поставленных перед ВКС России целей.
Более того, благодаря сложившимся обстоятельствам «Алмаз-Антей» в очередной раз добился ошеломляющей экспортной привлекательности на мировом рынке вооружения, частично затмив «Локхид Мартин» с её детищем — противоракетным комплексом средней дальности «Patriot PAC-3MSE». И здесь возникает вопрос: насколько долго зенитно-ракетные системы семейств С-300П/400 и С-300В4 готовы удерживать уверенное господство на театрах военных действий Ближнего востока, Европы и т.д.?
Если искать ответ на данный вопрос в плоскости наиболее известных и нашумевших проектов сверхзвукового и гиперзвукового высокоточного ракетного вооружения, то становится ясно, что инициатива ещё на протяжении 15—25 лет останется в руках наших войсковой ПВО и ВКС. Такое положение дел наглядно демонстрируется при оценке амбициозного израильского проекта тяжёлой сверхзвуковой тактической ракеты большой дальности «Rampage», на который ЦАХАЛ сегодня возлагает большие надежды. Разработанное израильскими военно-промышленными лидерами «Israel Military Industry» и «Israel Aerospace Industry» абсолютно нельзя причислять к классу аэробаллистических ракет малой дальности. «Rampage» оснащена малоразмерными носовыми аэродинамическими рулями и имеет схему «утка»; площадь этих рулей столь мала, что ракета не имеет возможности совершать энергичные противозенитные манёвры (свойственны ОТБР «Искандер-М») и более походит на управляемый реактивный снаряд воздушного базирования. Низкая маневренность, высота траектории в 15—30 км, внушительная ЭОП порядка 0,1 кв. м (в связи с приличными геометрическими размерами) и скорость всего в 3М делают «Rampage» уязвимой не только для сирийских «трёхсоток», но и для войсковых ЗРК «Бук-М2Э». Логично, что использовать эти ракеты ВВС Израиля смогут только против ХАМАС и «Хезболлы», да и то на территориях, которые не прикрываются сирийским «противоракетным зонтиком».
Но для более точного ответа на вышеуказанный вопрос необходимо отойти от стандартного анализа разрекламированных средств высокоточного ракетного оружия вероятного противника и попытаться рассмотреть альтернативные проекты, которые не получили столь широкой огласки в мировых СМИ в связи с тем, что не относятся к основным видам ракетно-бомбового вооружения. Одним из них является проект сверхмалоразмерной управляемой авиабомбы «Hatchet» («Топорик») от американской компании «Alliant Techsystems» (ATK). Впервые демонстратор данной 60-мм авиабомбы, которая была спроектирована для размещения на подвесках ударно-разведывательных БПЛА семейства MQ-1C«Gray Eagle» и MQ-9 «Reaper», был выставлен на широкое обозрение весной 2012 года, в ходе выставки, подготовленной Военно-морской лигой США. Спустя 5 лет концепт был представлен на выставке «Army Aviation Mission Summit» в городе Нешвилл (штат Тенесси), после чего в штаб-квартире компании-разработчика было принято решение провести натурные испытания первых опытных экземпляров «Hatchet» в 2018 году, чем сейчас и занимаются специалисты ATK.
Данная авиабомба имеет диаметр корпуса 60 мм, длину 301 мм и массу 2,72 кг, благодаря чему на двух подкрыльевых узлах подвески БПЛА MQ-9 «Reaper» могут быть размещены 2 500-фунтовых контейнера со 108 УАБ данного типа (по 54 в каждом), закреплёнными на роторных вращающихся пилонах во внутренних нишах контейнеров. Для ударно-разведывательных БПЛА MQ-1C «Gray Eagle» разработаны более компактные контейнера на 12 узлов подвески (по 3 единицы в 4). «Серый орёл» способен принять на подвески 4 данных контейнера (48 «Топориков»). Если же говорить о размещении «Hatchet» на более «тяговитых» тактических истребителях F-16C Block 52+/60 и F-15E «Strike Eagle», то силовые элементы крыла и подфюзеляжные узлы подвески дают возможность вооружить их 6—8 500-фунтовыми контейнерами с 324—432 малоразмерными бомбами «Hatchet».
Как можете видеть на фотографии демонстратора, плотное размещение «Hatchet» во внутренних нишах контейнеров достигается благодаря оснащению изделия тремя усечёнными треугольными крыльями, изготовленными из гибкого композиционного материала и закреплёнными на самораскрываемые (благодаря пружинному механизму) шарнирные петли. Как следствие, во время нахождения в нишах транспортно-пусковых контейнеров крылья «Топориков» свёрнуты по рулонному типу, повторяя обводы корпусов бомб. Узкие хвостовые аэродинамические рули прямого типа, имеющие такой же размах, как и крылья для планирования, также оснащены механической системой раскрывания (с 90-градусным доворотом по оси управления); расположены они в отдельном хвостовом модуле с сервомашинками, который сопрягается с корпусом посредством гайки под внутренний шестигранник. Конструкция очень простая, а поэтому нет ничего сложного в серийном производстве сотен тысяч или даже миллионов подобных изделий.
Сверхмалоразмерная УАБ «Hatchet» (демонстратор)
Учитывая тот факт, что практически весь 60-мм корпус и крылья управляемой авиабомбы «Hatchet» изготовлены из композиционных материалов (кроме шарнирных петель крыльев и хвостовых аэродинамических рулей, изготовленных из авиационного алюминия), нетрудно предположить, что эффективная поверхность рассеяния атакующей бомбы с раскрытыми плоскостями не превышает 0,003—0,07 кв. м. (в зависимости от ракурса облучения и частоты работы РЛС). Самым же неприятным моментом во всей этой истории является то, что радары подсвета и наведения 30Н6Е2 и 92Н6Е комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» и С-400 «Триумф» неспособны обрабатывать столь малоразмерные объекты, неспособны на это и радиолокационные средства ЗРПК «Панцирь-С1» и самоходных ЗРК «Тор-М2У», прикрывающих «мёртвые зоны» дальнобойных ЗРК. Вывод: наши ЗРК крайне уязвимы для такого высокоточного оружия; тем более что его использование может быть массированным ввиду дешевизны технологии производства.
У читателей может возникнуть вполне адекватный вопрос: какая угроза может исходить от данных карликовых авиабомб, когда их носители («Жнецы», «Серые орлы» и тактические истребители ВВС США или Израиля) будут уничтожены комплексами С-300ПМУ-2 и С-400 ещё задолго до момента сброса смертоносного «снаряжения»? Далеко ходить за ответом нет никакого смысла. Вполне логично, что данное «снаряжение» может быть интегрировано в качестве боевых частей сверхдальнобойных ЗУР SM-6, либо оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, способных обеспечить разброс «Топориков» на высотах от 33 до 55 км, вне высотных рубежей досягаемости ЗУР 48Н6ДМ.
Ключом к противодействию таким сложным средствам воздушного нападения могут быть лишь высокочастотные ЭМИ-генераторы, выводящие из строя радиоэлектронную «начинку» ракет «Hatchet» на подлёте, либо комплексы активной защиты «Арена-М» и «Афганит», размещённые на специализированных мачтах рядом с каждым элементом зенитно-ракетного комплекса. Более того, стоит учесть наличие у «Топориков» полуактивной лазерной головки самонаведения, комплексированной с модулем GPS-коррекции и ИНС. Первая может быть «забита» посредством постановки дымовой завесы, а предпоследняя — с помощью станций радиоэлектронной борьбы «Диабазол» и Р-330Ж «Житель».
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22460
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=186677
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=8522.0
https://bmpd.livejournal.com/1359127.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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