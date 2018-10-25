Оружие для войны в Арктике
Для России Арктика имеет стратегически важное значение. Это легко объяснимо – регион чрезвычайно богат почти всеми видами природных ресурсов. Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов Российской Федерации, по оценкам специалистов, может превышать 30 триллионов долларов, причем до 2/3 от этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов уже сейчас оценивается примерно в 2 триллиона долларов.
Арктика и ее богатства
Арктика – это северная полярная область Земли, которая включает в свой состав окраины материков Евразия и Северная Америка, а также практически весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океана. В пределах Арктики сегодня расположены территории, исключительные экономические зоны и континентальные шельфы восьми арктических стран – России, Канады, США (Аляска), Норвегии, Дании (Гренландия и Фарерские острова), Финляндии, Швеции и Исландии. Максимальную протяженность границ в Арктике имеет именно Россия. Длина российского арктического побережья составляет 22,6 тысячи километров (из 38,8 тысяч километров береговой линии России). Сухопутные территории России в данном регионе имеют площадь 3,7 миллиона квадратных километров (население – около 2,5 миллионов человек). Таким образом, данные территории занимают до 21,6% всей территории РФ, но на них проживает всего 1,7% населения страны.
Еще в 2009 году журнал Science публиковал подробное исследование о природных богатствах Арктики. По мнению исследователей, подо льдом здесь залегает порядка 83 миллиардов баррелей нефти (около 10 миллиардов тонн), что составляет 13 процентов от мировых неразведанных запасов нефти. Объемы природного газа в Арктике оцениваются примерно в 1550 триллионов кубометров. При этом большая часть запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а практически все арктические запасы природного газа у берегов России. Ученые отмечают, что большая часть расположенных в Арктике топливных ресурсов залегает на глубине менее 500 метров.
В арктической зоне находится большая часть российских запасов хрома и марганца (90%), вермикулита (100%), флогопита (60-90%), угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), платиновых металлов (47%), а также золота (40%).Также в арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и до 80% (от всех общероссийских разведанных запасов) газа промышленных категорий. Значение Арктики и арктических районов для российской промышленности и экономики России в целом является огромным.
Стратегическое значение арктического региона для обеспечения обороноспособности России определяется тем фактом, что через Арктику проходят самые короткие воздушные маршруты из Северной Америки в Евразию и обратно. Именно по этой причине наиболее вероятный обмен ракетными ударами (речь идет о гипотетическом сценарии) между США и Россией должен будет пройти через воздушное пространство арктической зоны и ближний космос над ней. У баллистических ракет, летящих через Северный полюс, – минимальное время подлета. С 1950-х годов подобные удары могли наноситься лишь в ядерном варианте, но в XXI веке появились возможности нанесения неядерных ударов, которые преследовали бы цели стратегического характера. К примеру, подлетное время ракет до Москвы, которые могут быть выпущены с борта ударных подводных лодок США у берегов Норвегии, составляет не более 15-16 минут.
Объединенное стратегическое командование «Северный флот»
В декабре 2014 года специально для защиты стратегических и экономических интересов России в Арктике было образовано Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» со штабом в Североморске. Главной задачей нового формирования является защита экономических интересов Российской Федерации в Арктическом регионе – от Мурманска до Анадыря. ОСК «Северный флот» обеспечивает единое управление военными силами и средствами в этом регионе. В состав объединенного командования входят надводные и подводные силы Северного флота, морская авиация, береговые войска и ПВО.
Основным ядром ОСК «Северный флот», как нетрудно догадаться, является сам Северный флот, который представляет собой межвидовое стратегическое объединение, являясь, по сути, отдельным военным округом. В состав флота входят 38 крупных надводных кораблей и 42 подводных лодки. Основной сухопутной ударной силой флота является 14-й армейский корпус, в состав которого входят 200-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая) в Печенге и 80-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая) в Алакуртти Мурманской области. Помимо этого в непосредственном подчинении ОСК «Северный флот» находится 61-я отдельная бригада морской пехоты. Также в составе ОСК «Северный флот» находится 45-я армия ВВС и ПВО, в состав которой входит 1-я дивизия ПВО (Североморск), и морская авиация Северного флота. Согласно озвученным ранее планам в 2018 году в составе ОСК должна быть образована вторая дивизия ПВО.
Усиление Северного флота
В настоящее время Северный флот является мощнейшим флотским соединением в стране. В его составе находятся 7 из 10 боеготовых стратегических подводных ракетоносцев. В 2018 году флот пополнится более 400 единицами современного вооружения и военной техники, в том числе пятью боевыми кораблями и катерами, пятью судами обеспечения, 15 новыми самолетами и вертолетами, 62 зенитно-ракетными и радиолокационными комплексами. В настоящее время доля современного вооружения на флоте составляет порядка 60 процентов. При этом каждый год в экстремальных условиях Арктики продолжаются испытания новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники.
Не так давно на флоте появился первый боевой корабль, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Речь идет о головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». 28 июля 2018 года на корабле был поднят Андреевский флаг, а уже 1 сентября корабль отправился в пункт постоянной дислокации в город Североморск. Основным оружие фрегата являются 16 крылатых ракет семейства «Калибр-НК». Также корабль является носителем новейшего российского ЗРК «Полимент-Редут». Экипаж корабля провел уже несколько успешных стрельб с применением нового зенитно-ракетного комплекса, последние 23 октября 2018 года в акватории Баренцева моря. Корабль включен в состав 43-й дивизии ракетных кораблей. Это самое крупное и мощное соединение надводных кораблей ВМФ России. Именно в нем также числятся тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442 «Пётр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
В ближайшие годы в состав Северного флота войдет три новых атомных ракетоносца проекта 955А «Борей»: «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Князь Пожарский». Также состав флота пополнят три многоцелевых атомных подводных лодки (носители крылатых ракет) проекта 885 «Ясень»: «Казань», «Архангельск» и «Ульяновск». Также флот должен будет получить еще два фрегата проекта 22350: «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».
На днях состав флота пополнил также большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен». Передача судна российскому флоту и подъем на нем Андреевского флага состоялись 20 июня 2018 года. А 22 октября 2018 года десантный корабль прибыл в Североморск, совершив межфлотский переход из Балтийска в главную базу Северного флота. Данный корабль стандартным водоизмещением 5000 тонн может взять на борт до 13 основных боевых танков или 36 БМП/БТР и до 300 десантников.
Также в 2021 году в строй должен вернуться тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Единственный российский авианосец проходит ремонт и модернизацию. Ремонт продлит срок службы корабля минимум на 10 лет. В ходе ремонтных работ будет серьезно обновлена главная энергетическая установка корабля, на авианосце полностью заменят изношенные котлы. Также корабль получит современное радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. Также авианосец получит новые комплексы ПВО. Его авиагруппа при этом по-прежнему останется смешанной и будет состоять из легких истребителей МиГ-29К/КУБ и тяжелых – Су-33, а также вертолетов. Основные работы по ремонту и модернизации корабля должны занять 2,5 года, еще 7 месяцев отводится на внушительный комплекс испытаний.
В сентябре 2018 года в Канаде на воду был спущен головной патрульный корабль арктической зоны водоизмещением 6440 тонн. Это самый крупный корабль, построенный в Канаде за последние полвека. Всего планируется ввести в строй пять патрульных кораблей такого класса. Основная их задача – разведка, наблюдение, контроль обстановки в исключительной экономической зоне Канады, патрулирование и контроль судоходства. Вооружение данного патрульного ледокола весьма скромное – одна 25-мм автоматическая пушка, вертолет и два катера.
Своеобразным ответом со стороны России на появление подобных кораблей в Арктике являются «боевые ледоколы» – более грозные универсальные патрульные корабли арктической зоны ледового класса проекта 23550. Буксир, ледокол и патрульный корабль в одном лице обладает большим водоизмещением, по сравнению со своим канадским коллегой, полное водоизмещение 8500 тонн. Основным вооружением корабля станет 76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176МА, также на корабле сможет базироваться вертолет Ка-27 в ангаре и два скоростных боевых катера типа «Раптор». Помимо этого на корабле будет базироваться судно на воздушной подушке проекта «Манул». Скорее всего, на борту корабля будут находиться также и крылатые ракеты «Калибр». Первый корабль проекта 23550, получивший имя «Иван Папанин», был заложен в 2017 году, Северный флот может получить его уже до конца 2020 года.
Арктический «зонтик»
На острове Котельном – в центре Северного морского пути – развернута батарея сверхзвуковых береговых ракетных комплексов «Бастион». За пределами радиуса их действия, в том числе в районе вечных льдов, работает морская авиация флота. «Бастионы» заступили на боевую службу и в составе береговой ракетно-артиллерийской бригады в Мурманской области. Вооруженный противокорабельными ракетами «Оникс», данный комплекс способен поражать цели на удалении до 600 километров. В сентябре 2018 года данный комплекс, поставленный на вооружение 99-й тактической группы Северного флота на острове Котельный (архипелаг Новая Земля), был впервые применен в ходе тактического учения в Арктике.
Ставятся на вооружение и новые береговые ракетные комплексы «Бал», которые предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты береговых объектов и инфраструктуры побережья, в том числе военно-морских баз, охраны побережья на десантоопасных направлениях. Ежегодно Северный флот получает по 4 береговых ракетных комплекса «Бастион» и «Бал».
По мере наращивания войск укрепляется и противовоздушная оборона направления. Арктические части ПВО представлены сегодня 45-й армией ВВС и ПВО, в составе которой находится мощное формирование – 1-я дивизия ПВО. В составе дивизии находятся три зенитных и два радиотехнических полка. Арктические части ПВО получают сегодня современные ЗРК С-400 «Триумф» и усовершенствованные ЗРПК «Панцирь-С1». К примеру, 531-й гвардейский зенитный ракетный полк (Полярный, Мурманская область) полностью перевооружен новой техникой (два дивизиона С-400 (по 12 ПУ) и дивизион ЗРПК «Панцирь-С1» (6 единиц). Также на вооружении дивизии находится большое количество ЗРК С-300ПМ и С-300ПС.
1-я дивизия ПВО надежно прикрывает арктические рубежи страны от авиации, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов вероятного противника. Ее полки прикрывают Кольский полуостров, Архангельскую область, Белое море и Ненецкий автономный округ. Не так давно в составе армии был сформирован новый зенитный ракетный полк, который базируется на архипелаге Новая Земля (два дивизиона ЗРК С-300ПМ (по 12 ПУ) и один дивизион ЗРК С-400 (12 ПУ). При этом в ноябре 2017 года были озвучены планы по созданию в Арктике еще одной дивизии ПВО, об этом журналистам рассказывал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Новая дивизия обеспечит прикрытие территории от Новой Земли до Чукотки, обеспечив создание сплошного радиолокационного поля. В августе 2018 года началось строительство нового военного городка в поселке Тикси (Якутия), его планируется возвести за полгода. Здесь будут размещены военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота. Опираясь на новые стационарные базы ПВО с их радиоэлектронными, боевыми и метеорологическими возможностями Северный флот сможет усилить контроль над Арктикой.
Специально для Арктики и использования в условиях Крайнего Севера ижевский электромеханический завод «Купол» разрабатывает новый вариант ЗРК «Тор-М2». Арктическая версия данной системы ПВО получила обозначение Тор-М2ДТ. Данная установка способна работать и при 50-градусном морозе. Специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера комплекс разместили на базе двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ. Данное шасси не только может преодолевать любое бездорожье, но и способно плавать. Опытно-конструкторские работы по арктической модификации «Тора» планируется завершить до 2020 года. Стрельбовые испытания опытного комплекса на полигоне Капустин Яр в Астраханской области были успешно завершены уже в начале 2018 года. Теперь ЗРК «Тор-М2ДТ» ждут климатические испытания и проверка возможности переброски воздушным транспортом. Уже известно, что после завершения государственных испытаний первый дивизион с новыми комплексами поступит на вооружение одного из подразделений Северного флота.
Новое вооружение для арктических бригад
Некоторые арктические подразделения российских вооруженных сил до сих пор используют простые и эффективные средства передвижения, которые незаменимы в этой местности: лыжи и даже сани, в которые впрягают оленей и собак. При этом все большее распространение получает специальная техника, которой уже достаточно в войсках. В первую очередь речь идет о двухзвенных гусеничных вездеходах «Руслан», двухзвенных гусеничных снегоболотоходах ГАЗ-3344-20, а также двухзвенных гусеничных вездеходах ДТ-10ПМ «Витязь». Эта уникальная модель в версии для вооруженных сил может оснащаться бронезащитой и работать полностью в автономном режиме. Данные машины уже прошли проверку на надежность и поступили на вооружение российских арктических бригад и бригады морской пехоты Северного флота.
Все большее распространение получает и двухзвенный гусеничный снегоболотоход ДТ-30ПМ «Вездесущий». На его базе уже создан ЗРК «Тор-М2ДТ». Также данное шасси планируется использовать для установки 122-мм РСЗО «Град» и 300-мм РСЗО «Смерч». Эти системы обеспечат российским арктическим бригадам существенное огневое превосходство над потенциальным противником в Арктике. Уже сейчас на базе ДТ-30 созданы хлебопекарня, кухня, цистерна для воды и топливозаправщик, которые также необходимы для обеспечения снабжения войск всем необходимым в суровых климатических условиях.
Поступают в арктические части и новые танки. До конца 2018 года должно завершиться перевооружение 80-й отдельной мотострелковой бригады танками Т-80БВМ. По мнению специалистов, данный танк идеальным образом подходит для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. С их появлением здесь ударная мощь арктических бригад 14-го армейского корпуса значительно возрастет. После 80-й ОМСБр данные танки получит и 200-я отдельная мотострелковая бригада.
Основной боевой танк Т-80БВМ неслучайно был выбран для вооружения арктических бригад. Очень важную роль сыграл установленный на танках газотурбинный двигатель (ГТД), который легче запускается в сильные морозы, характерные для этого региона. При температуре окружающего воздуха ниже -40 градусов Цельсия оперативная готовность таких танков достигается за считанные минуты, в то же время разогрев дизельных двигателей танков Т-72 и Т-90 потребовал бы на морозе не менее 30-40 минут. Немаловажно, что основным видом топлива для танков Т-80БВМ является легкий керосин, который в отличие от дизельного топлива, не превращается в парафин при низких температурах окружающего воздуха. Помимо всего прочего, ГТД обеспечивает танкам Т-80 уникальные скоростные и маневренные характеристики, разгоняя боевую машину до скорости 70 км/ч.
Помимо обновленного стартера и генератора танки Т-80БМВ максимально унифицируются с Т-72Б3 и Т-90. Они получили современную СУО – систему управления огнем «Сосна-У», в которой имеются современный тепловизор, лазерный дальномер, автомат сопровождения цели. Данная СУО существенно повышает огневые возможности танка, эффективность и дальность поражения целей даже при использовании обычных боеприпасов. Помимо всего прочего, танки Т-80БВМ получат комплекс управляемого вооружения танков (КУВТ) «Рефлекс».
Свое применение в Арктике могут найти и легкие боевые багги «Чаборз М-3», специально адаптированные для арктических условий. Северный вариант таких багги был впервые продемонстрирован в марте 2018 года во время учений на Земле Франца-Иосифа. Задние приводные колеса были заменены на траки, передние – на лыжи. На багги есть места для трех человек – водителя и стрелка с 7,62-мм пулеметом, а также третьего члена экипажа, который сидит чуть выше остальных и также может вести огонь из различных видов оружия. На кронштейнах сзади имеются места для установки пулемета или 30-мм автоматического гранатомета. Обладая полной массой порядка 1270 кг, такая машина в состоянии разгоняться по дорогам до скорости 130 км/ч, обладая при этом хорошей проходимостью. Арктическая версия багги обладает преимуществами перед обычными снегоходами или собачьими/оленьими упряжками.
Источники информации:
http://nvo.ng.ru/armament/2018-10-19/8_1018_arctic.html
https://ria.ru/arctic_spravka/20100415/220120223.html
https://iz.ru/744163/bogdan-stepovoi-aleksei-ramm-nikolai-surkov/poliarnykh-strelkov-usiliat-reaktivnymi-tankami
https://navy-korabel.livejournal.com/20630.html
https://www.korabel.ru/news/comments/glava_nevskogo_pkb_vse_o_remonte_avianosca_admiral_kuznecov.html
https://regnum.ru/news/2471661.html
Материалы из открытых источников
Арктика и ее богатства
Арктика – это северная полярная область Земли, которая включает в свой состав окраины материков Евразия и Северная Америка, а также практически весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океана. В пределах Арктики сегодня расположены территории, исключительные экономические зоны и континентальные шельфы восьми арктических стран – России, Канады, США (Аляска), Норвегии, Дании (Гренландия и Фарерские острова), Финляндии, Швеции и Исландии. Максимальную протяженность границ в Арктике имеет именно Россия. Длина российского арктического побережья составляет 22,6 тысячи километров (из 38,8 тысяч километров береговой линии России). Сухопутные территории России в данном регионе имеют площадь 3,7 миллиона квадратных километров (население – около 2,5 миллионов человек). Таким образом, данные территории занимают до 21,6% всей территории РФ, но на них проживает всего 1,7% населения страны.
Еще в 2009 году журнал Science публиковал подробное исследование о природных богатствах Арктики. По мнению исследователей, подо льдом здесь залегает порядка 83 миллиардов баррелей нефти (около 10 миллиардов тонн), что составляет 13 процентов от мировых неразведанных запасов нефти. Объемы природного газа в Арктике оцениваются примерно в 1550 триллионов кубометров. При этом большая часть запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а практически все арктические запасы природного газа у берегов России. Ученые отмечают, что большая часть расположенных в Арктике топливных ресурсов залегает на глубине менее 500 метров.
В арктической зоне находится большая часть российских запасов хрома и марганца (90%), вермикулита (100%), флогопита (60-90%), угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), платиновых металлов (47%), а также золота (40%).Также в арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и до 80% (от всех общероссийских разведанных запасов) газа промышленных категорий. Значение Арктики и арктических районов для российской промышленности и экономики России в целом является огромным.
«Приразломная» — ледостойкая нефтяная платформа ведет добычу на российском арктическом шельфе
Стратегическое значение арктического региона для обеспечения обороноспособности России определяется тем фактом, что через Арктику проходят самые короткие воздушные маршруты из Северной Америки в Евразию и обратно. Именно по этой причине наиболее вероятный обмен ракетными ударами (речь идет о гипотетическом сценарии) между США и Россией должен будет пройти через воздушное пространство арктической зоны и ближний космос над ней. У баллистических ракет, летящих через Северный полюс, – минимальное время подлета. С 1950-х годов подобные удары могли наноситься лишь в ядерном варианте, но в XXI веке появились возможности нанесения неядерных ударов, которые преследовали бы цели стратегического характера. К примеру, подлетное время ракет до Москвы, которые могут быть выпущены с борта ударных подводных лодок США у берегов Норвегии, составляет не более 15-16 минут.
Объединенное стратегическое командование «Северный флот»
В декабре 2014 года специально для защиты стратегических и экономических интересов России в Арктике было образовано Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» со штабом в Североморске. Главной задачей нового формирования является защита экономических интересов Российской Федерации в Арктическом регионе – от Мурманска до Анадыря. ОСК «Северный флот» обеспечивает единое управление военными силами и средствами в этом регионе. В состав объединенного командования входят надводные и подводные силы Северного флота, морская авиация, береговые войска и ПВО.
Основным ядром ОСК «Северный флот», как нетрудно догадаться, является сам Северный флот, который представляет собой межвидовое стратегическое объединение, являясь, по сути, отдельным военным округом. В состав флота входят 38 крупных надводных кораблей и 42 подводных лодки. Основной сухопутной ударной силой флота является 14-й армейский корпус, в состав которого входят 200-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая) в Печенге и 80-я отдельная мотострелковая бригада (арктическая) в Алакуртти Мурманской области. Помимо этого в непосредственном подчинении ОСК «Северный флот» находится 61-я отдельная бригада морской пехоты. Также в составе ОСК «Северный флот» находится 45-я армия ВВС и ПВО, в состав которой входит 1-я дивизия ПВО (Североморск), и морская авиация Северного флота. Согласно озвученным ранее планам в 2018 году в составе ОСК должна быть образована вторая дивизия ПВО.
Усиление Северного флота
В настоящее время Северный флот является мощнейшим флотским соединением в стране. В его составе находятся 7 из 10 боеготовых стратегических подводных ракетоносцев. В 2018 году флот пополнится более 400 единицами современного вооружения и военной техники, в том числе пятью боевыми кораблями и катерами, пятью судами обеспечения, 15 новыми самолетами и вертолетами, 62 зенитно-ракетными и радиолокационными комплексами. В настоящее время доля современного вооружения на флоте составляет порядка 60 процентов. При этом каждый год в экстремальных условиях Арктики продолжаются испытания новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники.
Не так давно на флоте появился первый боевой корабль, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Речь идет о головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». 28 июля 2018 года на корабле был поднят Андреевский флаг, а уже 1 сентября корабль отправился в пункт постоянной дислокации в город Североморск. Основным оружие фрегата являются 16 крылатых ракет семейства «Калибр-НК». Также корабль является носителем новейшего российского ЗРК «Полимент-Редут». Экипаж корабля провел уже несколько успешных стрельб с применением нового зенитно-ракетного комплекса, последние 23 октября 2018 года в акватории Баренцева моря. Корабль включен в состав 43-й дивизии ракетных кораблей. Это самое крупное и мощное соединение надводных кораблей ВМФ России. Именно в нем также числятся тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442 «Пётр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»
В ближайшие годы в состав Северного флота войдет три новых атомных ракетоносца проекта 955А «Борей»: «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Князь Пожарский». Также состав флота пополнят три многоцелевых атомных подводных лодки (носители крылатых ракет) проекта 885 «Ясень»: «Казань», «Архангельск» и «Ульяновск». Также флот должен будет получить еще два фрегата проекта 22350: «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».
На днях состав флота пополнил также большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен». Передача судна российскому флоту и подъем на нем Андреевского флага состоялись 20 июня 2018 года. А 22 октября 2018 года десантный корабль прибыл в Североморск, совершив межфлотский переход из Балтийска в главную базу Северного флота. Данный корабль стандартным водоизмещением 5000 тонн может взять на борт до 13 основных боевых танков или 36 БМП/БТР и до 300 десантников.
Также в 2021 году в строй должен вернуться тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Единственный российский авианосец проходит ремонт и модернизацию. Ремонт продлит срок службы корабля минимум на 10 лет. В ходе ремонтных работ будет серьезно обновлена главная энергетическая установка корабля, на авианосце полностью заменят изношенные котлы. Также корабль получит современное радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. Также авианосец получит новые комплексы ПВО. Его авиагруппа при этом по-прежнему останется смешанной и будет состоять из легких истребителей МиГ-29К/КУБ и тяжелых – Су-33, а также вертолетов. Основные работы по ремонту и модернизации корабля должны занять 2,5 года, еще 7 месяцев отводится на внушительный комплекс испытаний.
Встреча БДК «Иван Грен» в Североморске / Сергей Федюнин (Пресс-служба Северного флота)
В сентябре 2018 года в Канаде на воду был спущен головной патрульный корабль арктической зоны водоизмещением 6440 тонн. Это самый крупный корабль, построенный в Канаде за последние полвека. Всего планируется ввести в строй пять патрульных кораблей такого класса. Основная их задача – разведка, наблюдение, контроль обстановки в исключительной экономической зоне Канады, патрулирование и контроль судоходства. Вооружение данного патрульного ледокола весьма скромное – одна 25-мм автоматическая пушка, вертолет и два катера.
Своеобразным ответом со стороны России на появление подобных кораблей в Арктике являются «боевые ледоколы» – более грозные универсальные патрульные корабли арктической зоны ледового класса проекта 23550. Буксир, ледокол и патрульный корабль в одном лице обладает большим водоизмещением, по сравнению со своим канадским коллегой, полное водоизмещение 8500 тонн. Основным вооружением корабля станет 76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176МА, также на корабле сможет базироваться вертолет Ка-27 в ангаре и два скоростных боевых катера типа «Раптор». Помимо этого на корабле будет базироваться судно на воздушной подушке проекта «Манул». Скорее всего, на борту корабля будут находиться также и крылатые ракеты «Калибр». Первый корабль проекта 23550, получивший имя «Иван Папанин», был заложен в 2017 году, Северный флот может получить его уже до конца 2020 года.
Арктический «зонтик»
На острове Котельном – в центре Северного морского пути – развернута батарея сверхзвуковых береговых ракетных комплексов «Бастион». За пределами радиуса их действия, в том числе в районе вечных льдов, работает морская авиация флота. «Бастионы» заступили на боевую службу и в составе береговой ракетно-артиллерийской бригады в Мурманской области. Вооруженный противокорабельными ракетами «Оникс», данный комплекс способен поражать цели на удалении до 600 километров. В сентябре 2018 года данный комплекс, поставленный на вооружение 99-й тактической группы Северного флота на острове Котельный (архипелаг Новая Земля), был впервые применен в ходе тактического учения в Арктике.
Стрельбы ракетных комплексов «Бастион» Северного флота
Ставятся на вооружение и новые береговые ракетные комплексы «Бал», которые предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты береговых объектов и инфраструктуры побережья, в том числе военно-морских баз, охраны побережья на десантоопасных направлениях. Ежегодно Северный флот получает по 4 береговых ракетных комплекса «Бастион» и «Бал».
По мере наращивания войск укрепляется и противовоздушная оборона направления. Арктические части ПВО представлены сегодня 45-й армией ВВС и ПВО, в составе которой находится мощное формирование – 1-я дивизия ПВО. В составе дивизии находятся три зенитных и два радиотехнических полка. Арктические части ПВО получают сегодня современные ЗРК С-400 «Триумф» и усовершенствованные ЗРПК «Панцирь-С1». К примеру, 531-й гвардейский зенитный ракетный полк (Полярный, Мурманская область) полностью перевооружен новой техникой (два дивизиона С-400 (по 12 ПУ) и дивизион ЗРПК «Панцирь-С1» (6 единиц). Также на вооружении дивизии находится большое количество ЗРК С-300ПМ и С-300ПС.
1-я дивизия ПВО надежно прикрывает арктические рубежи страны от авиации, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов вероятного противника. Ее полки прикрывают Кольский полуостров, Архангельскую область, Белое море и Ненецкий автономный округ. Не так давно в составе армии был сформирован новый зенитный ракетный полк, который базируется на архипелаге Новая Земля (два дивизиона ЗРК С-300ПМ (по 12 ПУ) и один дивизион ЗРК С-400 (12 ПУ). При этом в ноябре 2017 года были озвучены планы по созданию в Арктике еще одной дивизии ПВО, об этом журналистам рассказывал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
ЗРК С-300 нового полка ПВО на Новой Земле
Новая дивизия обеспечит прикрытие территории от Новой Земли до Чукотки, обеспечив создание сплошного радиолокационного поля. В августе 2018 года началось строительство нового военного городка в поселке Тикси (Якутия), его планируется возвести за полгода. Здесь будут размещены военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота. Опираясь на новые стационарные базы ПВО с их радиоэлектронными, боевыми и метеорологическими возможностями Северный флот сможет усилить контроль над Арктикой.
Специально для Арктики и использования в условиях Крайнего Севера ижевский электромеханический завод «Купол» разрабатывает новый вариант ЗРК «Тор-М2». Арктическая версия данной системы ПВО получила обозначение Тор-М2ДТ. Данная установка способна работать и при 50-градусном морозе. Специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера комплекс разместили на базе двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ. Данное шасси не только может преодолевать любое бездорожье, но и способно плавать. Опытно-конструкторские работы по арктической модификации «Тора» планируется завершить до 2020 года. Стрельбовые испытания опытного комплекса на полигоне Капустин Яр в Астраханской области были успешно завершены уже в начале 2018 года. Теперь ЗРК «Тор-М2ДТ» ждут климатические испытания и проверка возможности переброски воздушным транспортом. Уже известно, что после завершения государственных испытаний первый дивизион с новыми комплексами поступит на вооружение одного из подразделений Северного флота.
ЗРК «Тор-М2ДТ»
Новое вооружение для арктических бригад
Некоторые арктические подразделения российских вооруженных сил до сих пор используют простые и эффективные средства передвижения, которые незаменимы в этой местности: лыжи и даже сани, в которые впрягают оленей и собак. При этом все большее распространение получает специальная техника, которой уже достаточно в войсках. В первую очередь речь идет о двухзвенных гусеничных вездеходах «Руслан», двухзвенных гусеничных снегоболотоходах ГАЗ-3344-20, а также двухзвенных гусеничных вездеходах ДТ-10ПМ «Витязь». Эта уникальная модель в версии для вооруженных сил может оснащаться бронезащитой и работать полностью в автономном режиме. Данные машины уже прошли проверку на надежность и поступили на вооружение российских арктических бригад и бригады морской пехоты Северного флота.
Все большее распространение получает и двухзвенный гусеничный снегоболотоход ДТ-30ПМ «Вездесущий». На его базе уже создан ЗРК «Тор-М2ДТ». Также данное шасси планируется использовать для установки 122-мм РСЗО «Град» и 300-мм РСЗО «Смерч». Эти системы обеспечат российским арктическим бригадам существенное огневое превосходство над потенциальным противником в Арктике. Уже сейчас на базе ДТ-30 созданы хлебопекарня, кухня, цистерна для воды и топливозаправщик, которые также необходимы для обеспечения снабжения войск всем необходимым в суровых климатических условиях.
Двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-10ПМ «Витязь»
Поступают в арктические части и новые танки. До конца 2018 года должно завершиться перевооружение 80-й отдельной мотострелковой бригады танками Т-80БВМ. По мнению специалистов, данный танк идеальным образом подходит для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. С их появлением здесь ударная мощь арктических бригад 14-го армейского корпуса значительно возрастет. После 80-й ОМСБр данные танки получит и 200-я отдельная мотострелковая бригада.
Основной боевой танк Т-80БВМ неслучайно был выбран для вооружения арктических бригад. Очень важную роль сыграл установленный на танках газотурбинный двигатель (ГТД), который легче запускается в сильные морозы, характерные для этого региона. При температуре окружающего воздуха ниже -40 градусов Цельсия оперативная готовность таких танков достигается за считанные минуты, в то же время разогрев дизельных двигателей танков Т-72 и Т-90 потребовал бы на морозе не менее 30-40 минут. Немаловажно, что основным видом топлива для танков Т-80БВМ является легкий керосин, который в отличие от дизельного топлива, не превращается в парафин при низких температурах окружающего воздуха. Помимо всего прочего, ГТД обеспечивает танкам Т-80 уникальные скоростные и маневренные характеристики, разгоняя боевую машину до скорости 70 км/ч.
Т-80БВМ
Помимо обновленного стартера и генератора танки Т-80БМВ максимально унифицируются с Т-72Б3 и Т-90. Они получили современную СУО – систему управления огнем «Сосна-У», в которой имеются современный тепловизор, лазерный дальномер, автомат сопровождения цели. Данная СУО существенно повышает огневые возможности танка, эффективность и дальность поражения целей даже при использовании обычных боеприпасов. Помимо всего прочего, танки Т-80БВМ получат комплекс управляемого вооружения танков (КУВТ) «Рефлекс».
Свое применение в Арктике могут найти и легкие боевые багги «Чаборз М-3», специально адаптированные для арктических условий. Северный вариант таких багги был впервые продемонстрирован в марте 2018 года во время учений на Земле Франца-Иосифа. Задние приводные колеса были заменены на траки, передние – на лыжи. На багги есть места для трех человек – водителя и стрелка с 7,62-мм пулеметом, а также третьего члена экипажа, который сидит чуть выше остальных и также может вести огонь из различных видов оружия. На кронштейнах сзади имеются места для установки пулемета или 30-мм автоматического гранатомета. Обладая полной массой порядка 1270 кг, такая машина в состоянии разгоняться по дорогам до скорости 130 км/ч, обладая при этом хорошей проходимостью. Арктическая версия багги обладает преимуществами перед обычными снегоходами или собачьими/оленьими упряжками.
«Чаборз М-3» для Арктики
Источники информации:
http://nvo.ng.ru/armament/2018-10-19/8_1018_arctic.html
https://ria.ru/arctic_spravka/20100415/220120223.html
https://iz.ru/744163/bogdan-stepovoi-aleksei-ramm-nikolai-surkov/poliarnykh-strelkov-usiliat-reaktivnymi-tankami
https://navy-korabel.livejournal.com/20630.html
https://www.korabel.ru/news/comments/glava_nevskogo_pkb_vse_o_remonte_avianosca_admiral_kuznecov.html
https://regnum.ru/news/2471661.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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