В Хабаровском крае местный житель планировал теракт на социальном объекте

Факт предотвращения планируемого теракта на территории одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре и задержания злоумышленника подтверждаем. Уголовное дело возбуждено следователями ФСБ. Лицо, выражающее намерения совершения преступления террористического характера, арестовано. В настоящее время идет следствие, поэтому каких— либо комментариев по данному делу не даём

Из Хабаровского края поступает информация о предотвращении террористического акта в этом Дальневосточном регионе. Федеральная служба безопасности сообщает, что задержан 42-летний местный житель, который планировал осуществить теракт на одном из объектов социальной инфраструктуры города Николаевск-на-Амуре.По последним данным, мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Одна из статей – приготовление взрывчатых веществ. Также арестованного обвиняют в оправдании террористической деятельности. Кроме того среди статей УК РФ, инкриминируемых арестованному, - ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности").Имеет ли этот человек связи с международными террористическими группировками, - проверяет следствие.В сообщениях говорится, что у обвиняемого в подготовке к осуществлению теракта изъято самодельное взрывное устройство. Мощность СВУ при этом не называется. Смертоносную начинку к нему фигурант уголовного дела изготовил самостоятельно из нескольких компонентов по инструкциям в Интернете. Отмечено, что на допросах 42-летний местный житель ведёт себя агрессивно.Известно о том, что арестованный ранее был судим.Пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю (цитата АмурМедиа ):