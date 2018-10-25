Министр обороны КНР: За Тайвань готовы воевать

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ прокомментировал ситуацию, связанную со статусом Тайваня. Напомним, что официальный Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР.На международных (включая спортивные) площадках Тайвань появляется под наименованием Китайский Тайбэй, называя себя при этом «Китайская Республика». Против использования названия «Китайская Республика» выступает Китай, постоянно напоминая Тайбэю, что он часть КитайскойРеспублики.Конфронтацию между Тайбэем и Пекином подогревает Вашингтон.Выступая на форуме по безопасности, Вэй Фэнхэ заявил, что «если кто-то предпримет попытки по отделению Тайваня от Китая, то НОАК (Народно-Освободительная армия Китая) не постоит ни за какой ценой, и будут приняты военные меры».Де-факто, Тайвань не подчиняется Пекину, обладает собственной, достаточно мощной, армией. Расходы на вооружённые силы составляют около 2,1% ВВП. У Тайваня развитые военно-морские силы, к которым относятся 22 фрегата, 4 эсминца, 2 десантных корабля, 9 БДК и другие корабли и суда обеспечения. ВВС "Китайской Республики" - несколько тактических истребительных и смешанных крыльев, составленных в основном из самолётов американского производства, включая F-16.