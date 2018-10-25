Странности в сообщениях о перехвате ракеты ХАМАС "Железным куполом" Израиля

Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны Газы. В тёмное время суток сирена оповестила об опасности удара в населённых пунктах Эшколь и Мерхавим. Израильские СМИ заявили о взрывах, «характерных для взрывов ракет». При этом в пресс-службе ЦАХАЛ объявлено об одной выпущенной по Израилю ракете, для перехвата которой был задействован «Железный купол». Но если ракета была одна, и если её перехватила израильская система ПРО, то это не стыковалось с заявлениями о нескольких разрывах в районе упомянутых населённых пунктов.Через некоторое время было заявлено, что, возможно, имел место не только ракетный, но и миномётный обстрел. По последним данным, жертв нет.В ответ на обстрелы в воздух была традиционно поднята израильская боевая авиация. Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что были нанесены авиаудары по восьми объектам ХАМАС в различных районах Газы. Ракеты взрывались западнее Хан-Юниса и в районе Рафаха. Как утверждается, на севере Газы израильские самолёты уничтожили укрепления боевого крыла ХАМАС.В пресс-службе израильских сил обороны говорится, что именно на ХАМАС возлагается ответственность за обстрелы территории Израиля.Если собрать воедино все комментарии ЦАХАЛ об ударах по Газе за последние несколько лет, то вырисовывается следующая картина: в секторе Газа буквально яблоку негде упасть от объектов ХАМАС, причём после нанесения ударов израильской авиацией количество этих объектов как не уменьшается, а то и постоянно растёт. И в чём в таком случае заключается эффективность ударов ЦАХАЛ по Газе?