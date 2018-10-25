Задержан глава Центра патриотического воспитания. Какова причина?

Свою работу наш Центр строит в тесном сотрудничестве с образовательными организациями, Московским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и другими общественными ветеранскими организациями, с военными и силовыми ведомствами и структурами, с органами исполнительной власти и местного самоуправления, со спортивными федерациями, столичными учреждениями культуры и спорта.

В области патриотического воспитания вместе с нашими партнёрами мы реализуем такие большие и важные проекты Департамента образования, как «Кадетский класс в московской школе», «День кадетского класса в Музее Победы», «Исторические субботы», «Субботы мужества» и «Космические субботы». Ежегодно наш Центр организует и проводит Форум кадетского движения Москвы «Честь имею служить Отчизне!», Парад кадет ко Дню Победы на Поклонной горе, творческий фестиваль «Кадетская звездочка». Специалисты нашего Центра занимаются вопросами развития музейной педагогики и волонтерского движения в московских школах, координируют и организуют мероприятия по подготовке молодежи к службе в армии. Именно на Центр патриотического воспитания и школьного спорта возложено выполнение функций Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания города Москвы.