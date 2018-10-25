Задержан глава Центра патриотического воспитания. Какова причина?
Странная ситуация разворачивается вокруг государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (ЦПВШС) города Москвы. По версии правоохранителей столицы, руководство этого центра на фоне заявлений о патриотическом воспитании молодёжи и приобщения её к спортивной деятельности занималось хищениями выделяемых бюджетных средств.
По фактам осуществления прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищениях, в офисе центра патриотического воспитания проведены обыски. Также заявлено, что обыски прошли по месту проживания главы организации.
В СМИ (РБК) появились заметки о задержании руководителя ЦПВШС Андрея Шашкова. Официального подтверждения этой информации на сайте Центра на данный момент нет.
Известно, что Андрей Шашков возглавил Центр патриотического воспитания и школьного спорта в 2016 году. Он имеет целый ряд государственных наград и поощрений. В частности, Шишков был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, премией правительства в сфере образования. Имеет звание заслуженного тренера Российской Федерации.
Из обращения Андрея Шашкова (до инцидента с заявлениями о хищениях):
Добавляется:
Также заявлено о задержании двух подчинённых Андрея Шашкова. Всех задержанных, по данным упомянутого СМИ, подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Ожидается официальное заявление от сотрудников правоохранительных органов по опубликованной ранее информации о задержании руководства ЦПВШС.
По фактам осуществления прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищениях, в офисе центра патриотического воспитания проведены обыски. Также заявлено, что обыски прошли по месту проживания главы организации.
В СМИ (РБК) появились заметки о задержании руководителя ЦПВШС Андрея Шашкова. Официального подтверждения этой информации на сайте Центра на данный момент нет.
Известно, что Андрей Шашков возглавил Центр патриотического воспитания и школьного спорта в 2016 году. Он имеет целый ряд государственных наград и поощрений. В частности, Шишков был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, премией правительства в сфере образования. Имеет звание заслуженного тренера Российской Федерации.
Из обращения Андрея Шашкова (до инцидента с заявлениями о хищениях):
Свою работу наш Центр строит в тесном сотрудничестве с образовательными организациями, Московским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и другими общественными ветеранскими организациями, с военными и силовыми ведомствами и структурами, с органами исполнительной власти и местного самоуправления, со спортивными федерациями, столичными учреждениями культуры и спорта.
Добавляется:
В области патриотического воспитания вместе с нашими партнёрами мы реализуем такие большие и важные проекты Департамента образования, как «Кадетский класс в московской школе», «День кадетского класса в Музее Победы», «Исторические субботы», «Субботы мужества» и «Космические субботы». Ежегодно наш Центр организует и проводит Форум кадетского движения Москвы «Честь имею служить Отчизне!», Парад кадет ко Дню Победы на Поклонной горе, творческий фестиваль «Кадетская звездочка». Специалисты нашего Центра занимаются вопросами развития музейной педагогики и волонтерского движения в московских школах, координируют и организуют мероприятия по подготовке молодежи к службе в армии. Именно на Центр патриотического воспитания и школьного спорта возложено выполнение функций Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания города Москвы.
Также заявлено о задержании двух подчинённых Андрея Шашкова. Всех задержанных, по данным упомянутого СМИ, подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Ожидается официальное заявление от сотрудников правоохранительных органов по опубликованной ранее информации о задержании руководства ЦПВШС.
- Использованы фотографии:
- http://voenpatriot.mskobr.ru/
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