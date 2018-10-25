От чипов в оружии до суперштрафов за игры с насилием. Идеи после трагедии в Керчи
После страшных событий в Керчи российские политики и представители правоохранительных органов делятся своими соображениями по поводу того, как усовершенствовать систему защиты учебных объектов и иных социально значимых объектов страны. Некоторые предложения выглядят, мягко говоря, странно. Одно из таких предложений сделано заместителем главы комитета по конституционному законодательству Совете Федерации ФС РФ Еленой Мизулиной.
Суть предложения российского сенатора в том, чтобы штрафовать распространителей игрового контента за содержание в нём сцен насилия. Мизулина предлагает ввести ответственность административного характера на все площадки, где в играх идёт демонстрация насильственных действий. По словам представительницы Совфеда, к таким площадкам сегодня относятся Google, YouTube, Facebook и другие, где игры «приближены к реальности».
В газете «Коммерсант» приводится заявление Мизулиной:
На самом деле штрафы за подобного рода контент уже предусмотрены российским законодательством. Составляет такой штраф до 100 тысяч рублей. Елена Мизулина предлагает его повысить в разы.
В связи с этим возникает вопрос к самим законодателям: почему махать шашками начали только сейчас, где были в течение последних десятилетий, когда сцены насилия успели стать обычным делом отнюдь не только для игр? Что делать теперь? Штрафовать кинопрокатчиков за демонстрацию фильмов со сценами убийств, терактов и пр.? Или всё же не бить по хвостам и не работать «по верхам», а уже разработать внятную политику по вопросу системного воспитания подрастающего поколения.
Представители среднего и старшего поколений тоже играли: в «войну», в «милиционеров и бандитов», в «казаков-разбойников» - бегали с деревянными автоматами, «стреляли и убивали». Но от этого, слава богу, подавляющее большинство злодеями не стало. Сегодня уровень общественной агрессии существенно повысился. Не последнюю роль играет и тот негативный контент, о котором заявляет Мизулина. Но исключительно запретами и штрафами проблему не решить.
Предложение от МВД: оснастить всё реализуемое оружие в России датчиками слежения. На конференции «Интерполитех-2018» старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации НПО МВД России "Специальная техника и связь" Андрей Цуканов заявил (РИА Новости):
Датчик уже на стадии изготовления предлагается устанавливать в корпус или приклад огнестрельного оружия. Это несколько повысит стоимость "ствола".
Не совсем ясно, кто и как конкретно будет осуществлять учёт перемещений владельцев оружия с этим самым оружием. Не ясно и то, что будет предприниматься в случае повреждения или иных причин выхода из строя датчиков. Дополнительная проблема состоит в том, что, судя по трагедии в Керчи, остаются возможности по созданию (получению) самодельных взрывных устройств. И тут никакое чипирование точно не поможет.
Сама идея представителей МВД связана с кошмарными событиями в Керченском политехническом колледже.
Суть предложения российского сенатора в том, чтобы штрафовать распространителей игрового контента за содержание в нём сцен насилия. Мизулина предлагает ввести ответственность административного характера на все площадки, где в играх идёт демонстрация насильственных действий. По словам представительницы Совфеда, к таким площадкам сегодня относятся Google, YouTube, Facebook и другие, где игры «приближены к реальности».
В газете «Коммерсант» приводится заявление Мизулиной:
Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям.
На самом деле штрафы за подобного рода контент уже предусмотрены российским законодательством. Составляет такой штраф до 100 тысяч рублей. Елена Мизулина предлагает его повысить в разы.
В связи с этим возникает вопрос к самим законодателям: почему махать шашками начали только сейчас, где были в течение последних десятилетий, когда сцены насилия успели стать обычным делом отнюдь не только для игр? Что делать теперь? Штрафовать кинопрокатчиков за демонстрацию фильмов со сценами убийств, терактов и пр.? Или всё же не бить по хвостам и не работать «по верхам», а уже разработать внятную политику по вопросу системного воспитания подрастающего поколения.
Представители среднего и старшего поколений тоже играли: в «войну», в «милиционеров и бандитов», в «казаков-разбойников» - бегали с деревянными автоматами, «стреляли и убивали». Но от этого, слава богу, подавляющее большинство злодеями не стало. Сегодня уровень общественной агрессии существенно повысился. Не последнюю роль играет и тот негативный контент, о котором заявляет Мизулина. Но исключительно запретами и штрафами проблему не решить.
Предложение от МВД: оснастить всё реализуемое оружие в России датчиками слежения. На конференции «Интерполитех-2018» старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации НПО МВД России "Специальная техника и связь" Андрей Цуканов заявил (РИА Новости):
Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия. Схожий принцип применяется, например, в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом.
Датчик уже на стадии изготовления предлагается устанавливать в корпус или приклад огнестрельного оружия. Это несколько повысит стоимость "ствола".
Не совсем ясно, кто и как конкретно будет осуществлять учёт перемещений владельцев оружия с этим самым оружием. Не ясно и то, что будет предприниматься в случае повреждения или иных причин выхода из строя датчиков. Дополнительная проблема состоит в том, что, судя по трагедии в Керчи, остаются возможности по созданию (получению) самодельных взрывных устройств. И тут никакое чипирование точно не поможет.
Сама идея представителей МВД связана с кошмарными событиями в Керченском политехническом колледже.
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