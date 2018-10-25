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От чипов в оружии до суперштрафов за игры с насилием. Идеи после трагедии в Керчи

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После страшных событий в Керчи российские политики и представители правоохранительных органов делятся своими соображениями по поводу того, как усовершенствовать систему защиты учебных объектов и иных социально значимых объектов страны. Некоторые предложения выглядят, мягко говоря, странно. Одно из таких предложений сделано заместителем главы комитета по конституционному законодательству Совете Федерации ФС РФ Еленой Мизулиной.

От чипов в оружии до суперштрафов за игры с насилием. Идеи после трагедии в Керчи



Суть предложения российского сенатора в том, чтобы штрафовать распространителей игрового контента за содержание в нём сцен насилия. Мизулина предлагает ввести ответственность административного характера на все площадки, где в играх идёт демонстрация насильственных действий. По словам представительницы Совфеда, к таким площадкам сегодня относятся Google, YouTube, Facebook и другие, где игры «приближены к реальности».

В газете «Коммерсант» приводится заявление Мизулиной:
Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям.


На самом деле штрафы за подобного рода контент уже предусмотрены российским законодательством. Составляет такой штраф до 100 тысяч рублей. Елена Мизулина предлагает его повысить в разы.

В связи с этим возникает вопрос к самим законодателям: почему махать шашками начали только сейчас, где были в течение последних десятилетий, когда сцены насилия успели стать обычным делом отнюдь не только для игр? Что делать теперь? Штрафовать кинопрокатчиков за демонстрацию фильмов со сценами убийств, терактов и пр.? Или всё же не бить по хвостам и не работать «по верхам», а уже разработать внятную политику по вопросу системного воспитания подрастающего поколения.

Представители среднего и старшего поколений тоже играли: в «войну», в «милиционеров и бандитов», в «казаков-разбойников» - бегали с деревянными автоматами, «стреляли и убивали». Но от этого, слава богу, подавляющее большинство злодеями не стало. Сегодня уровень общественной агрессии существенно повысился. Не последнюю роль играет и тот негативный контент, о котором заявляет Мизулина. Но исключительно запретами и штрафами проблему не решить.

Предложение от МВД: оснастить всё реализуемое оружие в России датчиками слежения. На конференции «Интерполитех-2018» старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации НПО МВД России "Специальная техника и связь" Андрей Цуканов заявил (РИА Новости):
Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия. Схожий принцип применяется, например, в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом.


Датчик уже на стадии изготовления предлагается устанавливать в корпус или приклад огнестрельного оружия. Это несколько повысит стоимость "ствола".

Не совсем ясно, кто и как конкретно будет осуществлять учёт перемещений владельцев оружия с этим самым оружием. Не ясно и то, что будет предприниматься в случае повреждения или иных причин выхода из строя датчиков. Дополнительная проблема состоит в том, что, судя по трагедии в Керчи, остаются возможности по созданию (получению) самодельных взрывных устройств. И тут никакое чипирование точно не поможет.

Сама идея представителей МВД связана с кошмарными событиями в Керченском политехническом колледже.
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