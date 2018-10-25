От чипов в оружии до суперштрафов за игры с насилием. Идеи после трагедии в Керчи

Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям.

Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия. Схожий принцип применяется, например, в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом.