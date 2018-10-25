Россия: Добьёмся сохранения ДРСМД с помощью Генассамблеи ООН
Россия внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции, направленный на сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Как поведут себя в этой ситуации западные страны, в том числе союзники США, пока неизвестно. Всё станет понятно при обсуждении документа, отметил замминистра.
При этом он не исключил, что Соединенные Штаты вслед за ДРСМД продолжат выходить из других международных договоров и соглашений.
По его словам, это тревожный момент, поскольку в последние годы США вышли из целого ряда договоров, начиная от участия в ЮНЕСКО и климатического соглашения до Всемирного почтового союза. Договор о РСМД и сделка по иранскому атому – это лишь два примера из большого количества примеров подобного рода действий.
Трудно предположить, есть ли конец этому пути, добавил Рябков.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что США выходят из ДРСМД, поскольку Москва его постоянно нарушает, и он не видит смысла в продлении действия документа. Он также пообещал приложить усилия к развитию американских вооружений.
В свою очередь Москва заявила, что хочет получить более детальные разъяснения по этому вопросу. Как отметил Владимир Путин, если в Европу будут перебрасываться из США новые ракеты, российские власти должны будут ответить зеркально. По его словам, европейские страны, которые дадут согласие на размещение ракет, поставят свои территории под угрозу ответного удара.
Нужно ли доводить Европу до такой степени опасности? На самом деле никаких оснований для этого нет. Но это не российский выбор, Россия к этому не стремится, добавил президент.
Как поведут себя в этой ситуации западные страны, в том числе союзники США, пока неизвестно. Всё станет понятно при обсуждении документа, отметил замминистра.
При этом он не исключил, что Соединенные Штаты вслед за ДРСМД продолжат выходить из других международных договоров и соглашений.
По его словам, это тревожный момент, поскольку в последние годы США вышли из целого ряда договоров, начиная от участия в ЮНЕСКО и климатического соглашения до Всемирного почтового союза. Договор о РСМД и сделка по иранскому атому – это лишь два примера из большого количества примеров подобного рода действий.
Трудно предположить, есть ли конец этому пути, добавил Рябков.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что США выходят из ДРСМД, поскольку Москва его постоянно нарушает, и он не видит смысла в продлении действия документа. Он также пообещал приложить усилия к развитию американских вооружений.
В свою очередь Москва заявила, что хочет получить более детальные разъяснения по этому вопросу. Как отметил Владимир Путин, если в Европу будут перебрасываться из США новые ракеты, российские власти должны будут ответить зеркально. По его словам, европейские страны, которые дадут согласие на размещение ракет, поставят свои территории под угрозу ответного удара.
Нужно ли доводить Европу до такой степени опасности? На самом деле никаких оснований для этого нет. Но это не российский выбор, Россия к этому не стремится, добавил президент.
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