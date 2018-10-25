Су-35. Почему современные документальные фильмы содержат столько ляпов?

Авиация ВКС РФ сегодня располагает целым рядом современных истребителей, каждый из которых способен выполнять различные боевые задачи в тех или иных условиях. Однако на особом счету находится новейший истребитель Су-35, на который немалое внимание обращают и зарубежные партнёры.Этот самолёт, который задумывался как проект глубокой модернизации Су-27, в ходе многочисленных изменений стал совершенно новой машиной, многофункциональным истребителем, обладающим широчайшими боевыми возможностями как по маневренности, так и по вооружениям.Эксперты относят этот истребитель к поколению 4++. Однако по совокупности характеристик, которыми он обладает, Су-35 максимально приближен к самолётам пятого поколения. Если не считать столь обожаемые Западом параметры "стелс".Скорость, сверхманевренность, универсальность, а также невероятные ударные возможности, - всё это делает Су-35 одним из наиболее перспективных и привлекательных самолётов.Имеет машина потенциал и для дальнейшей модернизации. Именно такие функциональные машины вполне могут определять облик боевой авиации на десятилетия вперёд.Более подробно о лётно-технических, пилотажных и боевых возможностях этого крылатого красавца - в ролике «Су-35. Самый–самый». Но... Будьте внимательны. Стоит обратить внимание на несколько странностей в этом фильме: от заявления, что Су-35 - "фронтовой бомбардировщик" (хотя и такая "опция" у него имеется) до путаницы по используемым на Су-35 двигателям и демонстрации кабин истребителя.Единственное "оправдательное" объяснение: чтобы враги не догадались.