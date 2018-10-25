Американские СМИ: РФ и КНР прослушивают разговоры Трампа
Китайские и российские спецслужбы прослушивают личные разговоры президента США Дональда Трампа, чтобы использовать полученную информацию в собственных целях, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.
По словам источников, разведка РФ и КНР таким образом изучает ход мыслей Трампа, логику его поступков, выясняют, какие аргументы его убеждают и к кому из своего окружения он прислушивается.
Китайцы, например, используют эти знания для предотвращения эскалации торговой войны. Они составили список лиц, с которыми президент беседует чаще всего, и пытаются использовать их для влияния на главу государства, рассказали собеседники.
По данным газеты, у хозяина Белого дома имеются два служебных телефона – один для звонков, другой для «Твиттера». Раз в месяц Трамп должен их менять, но делает это редко, ссылаясь на неудобства – номер остается прежним, зато вся предыдущая информация в целях безопасности уничтожается.
Однако у президента есть еще один телефон (айфон) – личный. Он ничем не отличается от миллиона других, подобных ему. В нем Трамп сохраняет свои контакты, и пользуется им, когда не хочет, чтобы звонок регистрировался в Белом доме.
И хотя риск утечки информации невелик (Трамп не пользуется электронной почтой, функция обмена текстовыми сообщениями на его официальных телефонах отключена), он всё же существует, поскольку президент зачастую не прислушивается к рекомендациям свой службы безопасности.
Между тем экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес накануне заявил, что не исключает войны с Китаем, которая может начаться лет через пятнадцать.
И чтобы победить, Америке нужна очень прочная европейская опора, сказал Ходжес в Варшаве на форуме по безопасности.
У США нет возможностей делать всё, что нужно и на Тихом океане, и в Европе, чтобы справиться с китайской угрозой, добавил он.
При этом, согласно результатам опроса, около 46% американских военнослужащих полагают, что война с Китаем может начаться уже в 2019 году (год назад подобного мнения придерживались лишь 5% военных).
По словам источников, разведка РФ и КНР таким образом изучает ход мыслей Трампа, логику его поступков, выясняют, какие аргументы его убеждают и к кому из своего окружения он прислушивается.
Китайцы, например, используют эти знания для предотвращения эскалации торговой войны. Они составили список лиц, с которыми президент беседует чаще всего, и пытаются использовать их для влияния на главу государства, рассказали собеседники.
По данным газеты, у хозяина Белого дома имеются два служебных телефона – один для звонков, другой для «Твиттера». Раз в месяц Трамп должен их менять, но делает это редко, ссылаясь на неудобства – номер остается прежним, зато вся предыдущая информация в целях безопасности уничтожается.
Однако у президента есть еще один телефон (айфон) – личный. Он ничем не отличается от миллиона других, подобных ему. В нем Трамп сохраняет свои контакты, и пользуется им, когда не хочет, чтобы звонок регистрировался в Белом доме.
И хотя риск утечки информации невелик (Трамп не пользуется электронной почтой, функция обмена текстовыми сообщениями на его официальных телефонах отключена), он всё же существует, поскольку президент зачастую не прислушивается к рекомендациям свой службы безопасности.
Между тем экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес накануне заявил, что не исключает войны с Китаем, которая может начаться лет через пятнадцать.
И чтобы победить, Америке нужна очень прочная европейская опора, сказал Ходжес в Варшаве на форуме по безопасности.
У США нет возможностей делать всё, что нужно и на Тихом океане, и в Европе, чтобы справиться с китайской угрозой, добавил он.
При этом, согласно результатам опроса, около 46% американских военнослужащих полагают, что война с Китаем может начаться уже в 2019 году (год назад подобного мнения придерживались лишь 5% военных).
- Использованы фотографии:
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