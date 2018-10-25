С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б»
В четверг с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск запущен носитель «Союз-2.1б» со спутником в интересах Минобороны РФ, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Общее руководство пуском осуществлял командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко. Ракета стартовала в 03:15 по московскому времени. Космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в штатном режиме.
Ракета былая взята на сопровождение наземными средствами управления космического центра им. Титова через 3 минуты после старта. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая связь, он принят на управление средствами Космических войск. Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2528». Его бортовые системы функционируют нормально.
Данный пуск «Союза-2» с космодрома Плесецк стал третьим в текущем году. За последние 14 лет с космодрома запущены 34 носителя «Союз-2» в версиях 1а, 1б и 1в.
Напомним, летные испытания носителя «Союз-2» начались на космодроме Плесецк в ноябре 2014 года. Он пришел на смену ракетам «Союз-У». Всего с 1973-го по 2012 год на космодроме проведено 435 пусков «Союзов-У». В общей сложности они вывели на орбиту 430 спутников различного назначения.
Общее руководство пуском осуществлял командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко. Ракета стартовала в 03:15 по московскому времени. Космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в штатном режиме.
Ракета былая взята на сопровождение наземными средствами управления космического центра им. Титова через 3 минуты после старта. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая связь, он принят на управление средствами Космических войск. Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2528». Его бортовые системы функционируют нормально.
Данный пуск «Союза-2» с космодрома Плесецк стал третьим в текущем году. За последние 14 лет с космодрома запущены 34 носителя «Союз-2» в версиях 1а, 1б и 1в.
Напомним, летные испытания носителя «Союз-2» начались на космодроме Плесецк в ноябре 2014 года. Он пришел на смену ракетам «Союз-У». Всего с 1973-го по 2012 год на космодроме проведено 435 пусков «Союзов-У». В общей сложности они вывели на орбиту 430 спутников различного назначения.
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- Минобороны РФ