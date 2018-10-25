США обвинили Россию в создании на орбите космического лазера
Россия создала на орбите космический лазер, который в настоящее время готов к применению, приводит Daily Mail заявление помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Илим Полбет.
Об этом Полбет предупредила соответствующие структуры в ООН. По ее словам, российские военные запустили на орбиту «боевую лазерную систему, которая в автономном режиме способна выводить из строя американские спутники. Представила ли чиновница какие-либо доказательства, издание не сообщает.
Она подчеркнула, что данные действия Москвы являются ничем иным, как милитаризацией космоса.
Для США эти события являются еще одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике, сказала дипломат.
Ранее, в августе, Полбет заявила, что США обеспокоены «странным поведением российского спутника-инспектора», который сближался на орбите с другими космическими аппаратами. Это поведение «не соответствует ничему, что было замечено ранее», добавила она.
В то время как Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов, они вынуждены готовиться к преодолению проблем, которые там возникают, сказала представитель Госдепа, отметив, что в настоящее время американское командование активно работает над созданием национальных космических войск.
Напомним, летом прошлого года, Минобороны РФ сообщило о запуске в космос маневрирующего спутника-инспектора. Как отметили в военном ведомстве, аппарат обладает возможностями маневра на орбите для наблюдения и взаимодействия с другими спутниками.
Об этом Полбет предупредила соответствующие структуры в ООН. По ее словам, российские военные запустили на орбиту «боевую лазерную систему, которая в автономном режиме способна выводить из строя американские спутники. Представила ли чиновница какие-либо доказательства, издание не сообщает.
Она подчеркнула, что данные действия Москвы являются ничем иным, как милитаризацией космоса.
Для США эти события являются еще одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике, сказала дипломат.
Ранее, в августе, Полбет заявила, что США обеспокоены «странным поведением российского спутника-инспектора», который сближался на орбите с другими космическими аппаратами. Это поведение «не соответствует ничему, что было замечено ранее», добавила она.
В то время как Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов, они вынуждены готовиться к преодолению проблем, которые там возникают, сказала представитель Госдепа, отметив, что в настоящее время американское командование активно работает над созданием национальных космических войск.
Напомним, летом прошлого года, Минобороны РФ сообщило о запуске в космос маневрирующего спутника-инспектора. Как отметили в военном ведомстве, аппарат обладает возможностями маневра на орбите для наблюдения и взаимодействия с другими спутниками.
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