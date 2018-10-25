Минобороны РФ: Самолёт США координировал атаку дронов на "Хмеймим"
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сделал сенсационное заявление. По его словам, получена важная информация о том, что США занимались координацией атаки беспилотных летательных средств на авиабазу «Хмеймим». Напомним, что боевики осуществили несколько попыток применения БПЛА, снаряжённых самодельными взрывными устройствами, на авиабазу ВКС РФ в сирийской Латакии.
РИА Новости приводит заявление Александра Фомина, сделанное представителем Минобороны в рамках VIII международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности, проходящего в Китае.
Александр Фомин отметил, что управление БПЛА могло вестись как в электронном, так и в ручном режиме. Но управлять таким количеством дронов единовременно «не может какой-то крестьянин», - подчеркнул замминистра обороны России.
Александр Фомин добавил, что координация шла именно через американский самолёт-разведчик (противолодочный самолёт).
Из заявления Фомина на конференции в КНР:
Нужно напомнить, что российские военнослужащие на "Хмеймиме" были вынуждены неоднократно применять против БПЛА террористов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", а также средства радиоэлектронного подавления.
Фомин:
РИА Новости приводит заявление Александра Фомина, сделанное представителем Минобороны в рамках VIII международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности, проходящего в Китае.
Было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. Они шли единым боевым порядком, управляемым общей командой. В это время американский самолёт-разведчик "Посейдон-8" (P-8) барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов.
Александр Фомин отметил, что управление БПЛА могло вестись как в электронном, так и в ручном режиме. Но управлять таким количеством дронов единовременно «не может какой-то крестьянин», - подчеркнул замминистра обороны России.
Александр Фомин добавил, что координация шла именно через американский самолёт-разведчик (противолодочный самолёт).
Из заявления Фомина на конференции в КНР:
Ими (БПЛА боевиков) начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить.
Нужно напомнить, что российские военнослужащие на "Хмеймиме" были вынуждены неоднократно применять против БПЛА террористов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", а также средства радиоэлектронного подавления.
Фомин:
Наткнувшись на завесу РЭБ, дроны отступили для получения новых команд.
- Использованы фотографии:
- Википедия