Минобороны РФ: Самолёт США координировал атаку дронов на "Хмеймим"

Было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. Они шли единым боевым порядком, управляемым общей командой. В это время американский самолёт-разведчик "Посейдон-8" (P-8) барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов.

Ими (БПЛА боевиков) начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить.

Наткнувшись на завесу РЭБ, дроны отступили для получения новых команд.